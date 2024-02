Perché è crollato tutto nel cantiere (5 morti), cosa c'era nell'auto del finanziere killer, lividi su Navalny, domenica si vota e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 19 febbraio 2024.

LIVIDI SU NAVALNY. Sul cadavere di Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale artica, c'erano lividi che "suggeriscono che sia stato trattenuto giù durante forti convulsioni e poi sottoposto a compressioni toraciche": lo sostiene il quotidiano Novaya Gazeta. Cosa significa? Potrebbero essere convulsioni dovute a un agente della classe novichok, e poi un massaggio cardiaco praticatogli nel tentativo di rianimarlo. Perché non riconsegnano il cadavere? Segni di eventuali compressioni fisiche non sparirebbero. Dopo quattro giorni scompaiono invece le tracce di un eventuale avvelenamento.

FINANZIERE KILLER. C'è una svolta nell'indagine sul duplice omicidio di Cisterna di Latina. Cristian Sodano, finanziere di 27 anni, ha ucciso madre e sorella di Desirée, la ragazza che aveva deciso di troncare la relazione con lui. Agli atti le chat tra i due. Lui annunciava: "Servirà l'esercito per fermarmi". Probabile la contestazione dell'aggravante della premeditazione: in auto aveva uno zainetto con sacchi di plastica, guanti, nastro adesivo, manette e manganello telescopico.

PERCHÉ È CROLLATO TUTTO. Nel cantiere Esselunga di Firenze si continua a cercare sotto le macerie la quinta vittima ancora dispersa. Divampano le polemiche su sicurezza e subappalti, una delle circa 30 aziende ipotizza una prima versione sulle cause del crollo. Si tratta del produttore della trave che ha ceduto, sostiene che i suoi operai non avevano ancora terminato il montaggio della propria infrastruttura, quando il personale di un'altra società ha iniziato la gettata di cemento sul solaio che ha innescato il disastro. Ma le indagini sono solo all'inizio.

DOMENICA SI VOTA. Ultimi giorni di campagna elettorale, con molti big dei partiti che fanno avanti e indietro con la Sardegna. Domenica 25 febbraio ci sono le prime elezioni regionali del 2024, che avranno anche - come sempre - un valore nazionale. La destra è favorita, l'iper meloniano Truzzu dovrebbe vincere, secondo i pochi sondaggi disponibili. Il centrosinistra si è spaccato: la candidatura di Soru (ex Pd) lascia poche speranze a Todde (la candidata di Pd-M5s, per l'occasione alleati).

Vi segnalo inoltre, in breve:

SEMPRE IN MANO A POZZOLO. Sarebbero ritenute coerenti le dichiarazioni del capo scorta del sottosegretario Delmastro sullo sparo della notte di Capodanno, di fatto è il testimone chiave dell'inchiesta sul colpo partito dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia: l'arma "è sempre stata in mano a Emanuele Pozzolo".

EX ILVA. L'ultima trattativa con ArcelorMittal è finita male, sarà amministrazione straordinaria per Acciaierie d'Italia: l'arrivo del commissario è ora praticamente certo e oggi l'esecutivo lo annuncerà ai sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva e ai rappresentanti dell'indotto. Tutti convocati a Palazzo Chigi.

BONUS PSICOLOGO. E' servito oltre un anno per far partire il bonus psicologo 2023: dal 18 marzo al 31 maggio potranno essere finalmente presentate le domande per ottenere il contributo alle sedute di psicoterapia che attingono ai fondi messi a disposizione per il 2023. Per le richieste relative al 2024 bisogna invece aspettare che l'Inps comunichi la finestra temporale.

MILANO MALE. Secondo il sito svizzero IQAir, che rileva la qualità dell'aria nel mondo, Milano sarebbe oggi tra le città più inquinate con un punteggio di 199, preceduta solo da Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Attualmente la concentrazione di polveri sottili a Milano sarebbe 29.7 volte superiore al valore guida dell'Oms.

TORNA LA PIOGGIA. Ancora qualche giorno quasi primaverile, poi secondo gli esperti un'intensa perturbazione da venerdì in poi porterà piogge abbondanti e nevicate in tutta Italia.

LULA SU GAZA. "A Gaza non è guerra, è genocidio. Non è mai esistito nulla di simile nella storia se non quando Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei. Non è una guerra di soldati contro soldati. È una guerra tra un esercito altamente preparato e donne e bambini". L'ha detto il presidente brasiliano Lula al vertice dell'Unione Africana, scatenando le ire di Israele. Finora 29mila vittime palestinesi.

STRAGI TRIBALI. Almeno 64 morti negli scontri tra tribù rivali nella regione delle Terre alte, in Papua Nuova Guinea. La polizia parla di un'imboscata avvenuta nelle prime ore di ieri nella provincia di Enga. Le violenze sarebbero ancora in corso e il numero delle vittime aumenterà. Un massacro.

ALFIO TORRISI. Aperta un'inchiesta sulla morte di Alfio Torrisi, 54 anni di Giarre, morto nelle Bahamas dopo un malore su una nave da crociera, dove era falegname. La famiglia denuncia che lavorava "in condizioni disumane", "a cielo aperto per 14-16 ore al giorno", "senza pause", in località "con tassi d'umidità fra i più alti al mondo".

SEMPRE SINNER. Jannik Sinner vince anche a Rotterdam e sale al terzo posto nella classifica mondiale Atp: è il primo italiano ad arrivare in una posizione così alta, è già tra il gotha del tennis e ha solo 22 anni. Il meglio deve ancora venire.

Buona giornata, su Today.it.