Saluto romano (cosa hanno deciso), bimbo di 2 anni trovato morto di stenti, perché Israele apre le tombe a Gaza, fuga da Ferragni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 19 gennaio 2024.

NAVI ITALIANE NEL MAR ROSSO. Non è più in dubbio il coinvolgimento italiano nella crisi del Mar Rosso. Per Suez transita circa il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo, deviare attorno al Capo di Buona Speranza per evitare gli attacchi di ribelli Houthi, alleati dell'Iran, è impossibile sul lungo periodo: ci sarebbe un aumento anche di quindici giorni dei tempi di consegna delle merci e i costi schizzerebbero alle stelle. L'Ue lavora all'iniziativa Aspis per dare il suo contributo e proteggere le navi. L'Italia è persino tra i candidati a ospitare la sede operativa principale della missione. La Marina ha già assicurato la presenza delle due fregate Fasan e Martinengo.

TOMBE APERTE A GAZA. Israele ha ammesso di aver aperto tombe nell'area di Khan Yunis nel sud di Gaza. Sui social si susseguivano da giorni denunce contro i soldati che avrebbero "dissacrato" tombe e portato via i corpi all'interno. I militari dicono di aver agito su indicazione dell'intelligence: in quei cimiteri ci potrebbero infatti essere anche i corpi di alcuni ostaggi. I cadaveri saranno restituiti nella Striscia solo dopo le indagini genetiche. Sono 136 gli ostaggi israeliani: 132 sono quelli presi il 7 ottobre, quattro si trovano lì da anni. Trenta di loro non sarebbero più in vita, secondo i timori sempre più diffusi. Con quasi 25.000 palestinesi uccisi a Gaza e l'85% della popolazione della Striscia sfollata, Nethanyau è sotto forte pressione per frenare la sua offensiva.

OK AL SALUTO ROMANO. Sì, il saluto romano è ovviamente apologia di fascismo: ma diventa reato solo se c'è un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. In caso di semplice commemorazione, no. Per la Cassazione sarebbe semplice folklore. Annullata la condanna di militanti di destra processati per aver fatto il saluto romano a una manifestazione a Milano. Per i giudici il braccio teso non è punibile se usato a scopo "commemorativo", lo è invece se rientra nel tentativo di ricostituzione del partito fascista. Certo, valutare il limite tra commemorazione e ricostituzione non è per nulla banale; toccherà ai giudici d'appello, che dovranno rifare il processo, chiarire per bene, una volta per tutte magari, il quadro. Una cosa è un ragazzino solitario e ignorante che fa il braccio teso, ben altra centinaia o migliaia di persone organizzate che si ritrovano in un luogo pubblico. Nell'attesa, intanto, l'estrema destra tricolore esulta.

INGHILTERRA SOTTO SHOCK. Un bambino di due anni muore di fame e sete: è stato trovato rannicchiato vicino al padre sessantenne morto d'infarto; nessuno li vedeva da settimane. La tragedia di Bronson Battersby scuote l'Inghilterra. Aperta un'inchiesta. Gli assistenti sociali hanno responsabilità? L'ultimo a vederli vivi un vicino di casa passato a salutarli il giorno di Santo Stefano. Il piccolo era classificato come "vulnerabile", viveva in un contesto familiare complicato ed era soggetto a controlli almeno una volta al mese da parte dei servizi sociali di Skegness, 20mila anime nel Lincolnshire, sulla costa orientale dell'Inghilterra che si affaccia sul Mare del Nord.

PRESSING SU FORZA ITALIA. La Lega cede a Fratelli d'Italia. Il candidato alla elezioni regionali in Sardegna sarà il supermeloniano Truzzu, sindaco di Cagliari. Salvini ha "mollato" il suo presidente uscente, Solinas, e si aspetta che ora anche Forza Italia faccia un passo indietro in Basilicata, rinunciando alla candidatura di Bari. Gli azzurri non ci pensano nemmeno. Ma i tempi sono più lunghi perché a Matera e Potenza si voterà insieme alle Europee, mentre in Sardegna bisognava decidere adesso (si vota tra un mese). Sullo sfondo di questioni locali senza rilevanza nazionale si staglia la vera battaglia, ovvero la candidatura per le elezioni in Veneto nel 2025. Fratelli d'Italia ha già un nome per il dopo Zaia.

Vi segnalo inoltre, in breve:

QUANDO SI VOTA. Confermato l'accorpamento delle elezioni europee con regionali e comunali nelle giornate di sabato e domenica 8 e 9 giugno 2024, cosa che il Consiglio dei ministri di martedì scorso avrebbe dovuto approvare e non ha fatto. Ma non ci sono dubbi in merito. Si vota tra 141 giorni.

SCHLEIN VS MELONI. Il confronto tv Schlein-Meloni si farà. I due staff trattano da ieri per le regole d'ingaggio del "duello". La conferma dell'appuntamento mediatico con le due leader viene visto come un passo ormai quasi certo verso la candidatura della segretaria dem alle europee. Potrebbe ufficializzarlo sabato 27 gennaio.

GIOIELLI DI FAMIGLIA. E' stata l'agenzia di stampa americana Bloomberg a lanciare la notizia in rete: il governo è pronto a cedere il quattro per cento di Eni per ricavarne due miliardi di euro. Obiettivo incassare circa 2 miliardi di euro e ridurre il debito. Nella conferenza stampa del 4 gennaio Meloni aveva citato espressamente l'ipotesi della vendita di quote di Ferrovie, l'unica grande società pubblica ancora al cento per cento dello Stato.

LASCIATO MORIRE IN CARCERE. Anche il 2024 delle carceri iniziato nel nome delle morti: già 20 in neanche 20 giorni, tutti mentre erano sotto custodia dello Stato. Andrea Pagani, 47 anni, scontava 18 anni per aver ucciso il padre. Trovato senza vita in cella a Ivrea. Forse fatale un edema polmonare, curato come fosse una semplice influenza. C'è un'inchiesta, occorre cautela. Ma le procedure per le visite mediche all'esterno del carcere non sono mai immediate, per le liste d'attesa e per la carenza di personale della polizia penitenziaria.

BALNEARI. L'Italia chiede, e probabilmente otterrà, altro tempo dall'Europa per risolvere un'antica disputa giuridica che è ormai a tutti gli effetti politica. Quella dei balneari. A fronte di 100 milioni circa di canoni riscossi, il fatturato dei quasi 13.000 concessionari balneari è di 30 miliardi di euro (senza contare le entrate non dichiarate). Non c'è bisogno di aggiungere altro.

LAVORO E ACCIAIO. Mentre in Italia per l'ex Ilva si va verso il commissariamento e Palazzo Chigi rende noto che è pronto un prestito di 320 milioni per non far spegnere gli impianti, anche all'estero l'acciaio mette a rischio migliaia di posti di lavoro. La proprietà indiana dello storico impianto siderurgico britannico di Port Talbot, in Galles, ha deciso di chiudere i due altoforni: 3000 persone, un terzo del totale, rischiano di trovarsi senza lavoro.

PAKISTAN-IRAN. Il Pakistan ha attaccato la città iraniana di Saravan: 9 le vittime. Due giorni fa Teheran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano contro 'obiettivi terroristici'. Entrambi i paesi si accusano a vicenda da tempo di ospitare gruppi che compiono attacchi lungo il confine condiviso. Ma gli scontri militari su questo fronte sono rari e in genere Teheran e Islamabad mantengono rapporti cordiali, anche se fragili.

SUPER SINNER. Jannik Sinner vola agli ottavi degli Australian Open di Melbourne. L'azzurro (numero 4 del ranking mondiale) ha travolto l'argentino Sebastian Baez (29), sconfiggendolo in tre set con un 'perentorio' 6-0, 6-1, 6-3. La partita è stata senza storia.

VUOTO FERRAGNI. Chiara Ferragni da settimane ha quasi smesso di esistere sui social dopo il caso pandoro. Solo lo 0,8 per cento dei 30 milioni di follower l'ha abbandonata, ma lei per la prima volta da tempo non è né a Parigi per la Fashion Week né altrove a sponsorizzare prodotti. Secondo Chi il marchio Ferragni (impresso su articoli di cancelleria, gioielli, occhiali, borse) vale 40 milioni. Ma il flusso costante di pubblicità si è fermato: un corto circuito senza precedenti. Più che i follower (virtuali) è il rischio reputazionale (tradotto, soldi) il cuore di questa vicenda. Gli occhi sono puntati ora su altri grandi marchi come Pantene, Morellato e Nespresso: decideranno di tirarsi indietro, distanziarsi da lei e tagliare i ponti sulla scia di Safilo e Coca-Cola?

Buona giornata, su Today.it.