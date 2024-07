Strage degli innocenti (7 morti), Biden si ritira, Meloni si isola, quando finisce il grande caldo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è veenrdì 19 luglio 2024.

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI. Una tragedia sconvolge Nizza, la più italiana delle città di Franca. Sette morti, tutti della stessa famiglia, nell'incendio doloso che ha devastato un palazzo. Tra le vittime anche tre bambini soffocati dal fumo, avevano solo 5, 7 e 10 anni. Il forte sospetto è che ad appiccare le fiamme siano stati tre incappucciati: una vendetta, un regolamento di conti tra gang di spacciatori, uccidendo tanti innocenti. Le taniche di combustibile versate, l'incendio che presto diventa incontrollabile attraverso la tromba delle scale. La famiglia nel mirino non era quella sterminata, ma un'altra, che abitava a un piano più basso, un cui membro è in fuga da diversi giorni.

BIDEN SI RITIRA. L'argine sta per cedere. Joe Biden si ritirerà dalla corsa alla riconferma alla Casa Bianca. L'annuncio forse già nel fine settimana. I media Usa ne sono certi, il presidente in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi. La vice Kamala Harris è ora in pole position, dovrebbe essere lei a sfidare Trump a novembre, perché avrebbe accesso direttamente ai fondi elettorali e nei 120 giorni che mancano alle elezioni gli spazi per costruire altre candidature non ce ne sono. Ormai Biden si è rassegnato, scrive il sito di informazione politica Axios: "Insostenibile lo scrutinio di ogni suo atto e parola dal disastroso dibattito che ne ha messo in luce le fragilità".

MELONI ISOLATA. Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Decisivi i Verdi. Strappo di Meloni, le premier ne esce più isolata di prima. Pur di non perdere consensi a destra ha preferito votare contro. A livello di comunicazione, tirandosi fuori, potrà incolpare l'Europa per qualsiasi cosa. Difficilmente ora all'Italia verrà dato un commissario di primo piano. Mai era accaduto nella storia dell'Unione che l'Italia - uno dei sei Paesi fondatori - si schierasse apertamente contro la maggioranza che esprime l'esecutivo comunitario. Una scelta forte che spinge l'Italia verso il rischio irrilevanza. Vannacci bocciato come vicepresidente del gruppo Patrioti per l'Europa (hanno votato contro tutte le delegazioni nazionali tranne l'Italia): troppo omofobo persino per un gruppo di estrema destra.

FRANCESCA IN UN BORSONE. Doveroso attendere l'autopsia, ma tutto fa pensare che quello di Francesca Deidda sia l'ennesimo femminicidio del 2024. Sono stati trovati dentro un borsone per attrezzatura subacquea i resti del corpo della donna del Cagliaritano scomparsa nel nulla due mesi fa, erano sotto un albero, a due metri dal bordo della ex strada statale 125. Il marito Igor Sollai è in carcere per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Con il ritrovamento del cadavere la sua posizione si complica, lui continua a negare di aver ucciso la moglie.

LA FINE DEL GRAN CALDO. Ancora 3-4 giorni di gran caldo, poi secondo gli esperti le temperature si abbasseranno ovunque in seguito al transito di due perturbazioni: la prima tra venerdì e sabato, la seconda tra domenica e lunedì. La prossima settimana e la fine di luglio in generale potrebbero "regalare" a tutta Italia un caldo più vivibile. Giornate e notti estive, non più "tropicali". Come spiega il meteorologo e divulgatore Giulio Betti su X, da sabato calo termico al centro-nord, da domenica anche sulle regioni tirreniche del centro. Sarà da lunedì che lo spostamento della perturbazione verso i Balcani favorirà l'ingresso di venti settentrionali che abbatteranno l'umidità. Le temperature torneranno entro le medie del periodo.

SENZA PALESTINA. Il parlamento israeliano ha dato il via libera a una risoluzione che respinge l’istituzione di uno Stato dei palestinesi, classificandolo come una "minaccia esistenziale". Il portavoce di Abu Mazen: "Nessuna pace senza lo Stato palestinese". Le bombe sulla Striscia di Gaza non si fermano. La conta ufficiale dei morti dal 7 ottobre si avvia inesorabilmente verso quota 40mila.

TOTI COLLEZIONA ARRESTI. Nuovo ordine di arresto per Giovanni Toti, ora gli viene contestato anche il reato di "finanziamento illecito a partiti e movimenti politici". Spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo. Il giudice parla di "consolidata sistematicità del meccanismo corruttivo" e sottolinea a più riprese come questo "sia stato reiterato con allarmante abitualità".

FINE VITA. Saranno di volta in volta i giudici a stabilire se per il "trattamento di sostegno vitale", la terza delle quattro condizioni poste nel 2019 dalla Consulta per consentire il suicidio assistito, si debba intendere l'essere attaccati a una macchina, come un respiratore, o essere completamente dipendente da altre persone o da una terapia: lo stabilisce la nuova sentenza. Serve una legge, ma il parlamento da anni è, sul tema, latitante.

POVERA UNIVERSITA'. Tagli agli atenei, è scontro tra i rettori e il ministro Bernini. I fondi per gli atenei rischiano di diminuire di oltre 500 milioni di euro, secondo la bozza del decreto ministeriale riguardante il Fondo di finanziamento ordinario. L’allarme lo lanciano i rettori stessi, secondo cui con questi tagli sarebbe insostenibile coprire persino i costi del personale. Si tratta.

FINO A 280 EURO DI AUMENTO. C'è l'intesa sul rinnovo del contratto nazionale dei panificatori. L’accordo, con validità sino al 31 dicembre 2026, prevede un aumento a regime di 183 euro per i panifici a indirizzo artigianale e di 280 euro lordi mensili per i panifici industriali.

BIMBA MORTA IN AUTO. Una bimba di un anno è morta a Marcon (Venezia) dopo essere rimasta chiusa in auto sotto al sole per una tragica dimenticanza del papà. L'uomo l'aveva caricata in macchina, sul seggiolino, e si era recato al lavoro dimenticandosi di portare la piccola al nido. Sono stati alcuni colleghi dell’uomo, passando nel parcheggio, ad accorgersi di lei, avvisando subito il padre: vani tutti i soccorsi.

PITBULL CHE ATTACCA. Un pitbull ha attaccato all’improvviso la padrona e altre 2 persone che erano in casa con lei in una villetta a schiera a L'Aquila, in Abruzzo. La padrona del cane è in gravissime condizioni, i medici non sono riusciti a sciogliere la prognosi. Feriti ma non in pericolo di vita gli altri due.

RIECCO AMADEUS. E' stato il vero "colpo" degli ultimi mesi nel "mercato" tv. Oltre che un brutto colpo per la Rai. Non solo il nuovo quiz serale Identity e La Corrida: Amadeus sul Nove condurrà anche un grande show evento domenica 22 settembre all'Allianz Cloud di Milano. Sul palco dodici big della musica che canteranno un brano del repertorio e una nuova hit. Amadeus prova a capitalizzare così i suoi record al Festival di Sanremo.

