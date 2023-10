La guerra ai bambini, c'è allerta meteo (dove arrivano nubifragi), il caso del neonato abbandonato nudo sull'asfalto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 19 ottobre 2023.

GUERRA AI BAMBINI. In base a una prima stima delle vittime innocenti del conflitto tra Israele e Hamas, più di mille sono i bambini, uccisi nei primi undici giorni di guerra. Uno ogni quarto d'ora, ma per Save the Children è una stima al ribasso, perché non comprende le vittime dell'ospedale battista di Gaza city Al-Ahil Arabi, dove sarebbero morte centinaia di persone, tra cui molti bambini (Israele, Hamas e Jihad islamica negano ogni responsabilità sull'attacco). La popolazione palestinese è composta per metà da minori, un terzo delle vittime accertate sono bambini e ragazzini. Anche in Israele, secondo tutte le organizzazioni internazionali, molti minori sono stati gravemente colpiti negli attentati ai kibbutz, alcuni uccisi barbaramente. Anche tra le 199 persone rapite da Hamas e portate a Gaza come ostaggi ci sono bimbi. Senza la fine dei combattimenti, senza un cessate il fuoco immediato, la vita di migliaia di bambini è in pericolo. Non si può fare altro che ripeterlo, all'infinito.

CONTROLLI AI CONFINI. L'Italia si "blinda" e decide di ripristinare il confine con la Slovenia; si comincia per 10 giorni ma si potrebbe andare avanti anche per 6 mesi. I controlli saranno più serrati, come accade tra Francia e Italia da tempo. La sospensione del Trattato di Schengen è stato notificato a Bruxelles dal Viminale: "La sospensione si è resa necessaria per l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l'aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica e soprattutto per questioni di sicurezza nazionale, e me ne assumo la piena responsabilità", dice la premier Meloni. "C'è il rischio di una vendetta da parte di terroristi radicalizzati', dice Crosetto. La rotta balcanica non poteva restare senza controlli secondo il governo, e non poteva esserci una differenza così marcato rispetto agli sbarchi di Lampedusa, dove ogni singolo migrante viene fotosegnalato. Anche Austria, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia e Francia, che hanno riattivato i controlli su alcune loro frontiere.

ALLERTA METEO. Occhio alle piogge, saranno abbondanti oggi. Il Nord Italia deve fare i conti con la prima vera e propria perturbazione autunnale. Dopo averlo tanto atteso, l'autunno è arrivato con un mese di ritardo sul calendario. In particolare l'attenzione è alta sulla Liguria, dove la locale protezione civile ha diramato un'allerta arancione su gran parte della regione. Oggi è allerta arancione su settori di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Allerta gialla in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Anche in Trentino è atteso un peggioramento del meteo. Attenzione alle prossime 48 ore dunque, per rischio nubifragi e allagamenti. Scuole e parchi chiusi in alcune città. Ancora caldo fuori stagione invece al Sud.

SI CHIAMA FRANCESCO. È in buone condizioni il neonato abbandonato nudo in strada ieri mattina a Osilo (Sassari) poche ore dopo il parto dalla madre, che è stata arrestata per tentato omicidio. Il personale sanitario ha voluto dargli il nome Francesco. La giovane, 29 anni, ha partorito in casa da sola, poi è uscita dall'abitazione e ha lasciato il corpo sull'asfalto. I genitori e i nonni sarebbero stati totalmente all'oscuro della gravidanza. Indagini in corso.

MIGRANTI SALVATI. La Libia è ritenuta un Paese "non sicuro" per le innumerevoli violazioni dei diritti umani. Nonostante ciò, la nave ong Mare Jonio, dopo aver sbarcato a Trapani 69 migranti soccorsi lunedì nel Mediterraneo centrale, molti con segni delle torture subite nei campi di detenzione, ha ricevuto un fermo amministrativo per 20 giorni e una sanzione che potrà arrivare a toccare i 10mila euro: è il decreto Piantedosi, secondo cui si sarebbe dovuta contattare la Libia per avere l'indicazione del porto di destinazione. "Che cosa avremmo dovuto fare? - si chiede Sheila Melosu, capomissione a bordo - Rimettere queste persone nelle mani dei loro aguzzini? Commettere un crimine contro l'umanità in violazione del diritto internazionale?".

Vi segnalo inoltre, in breve:

EBREI USA IN PIAZZA. Circa 500 ebrei statunitensi, tra cui decine di rabbini, sono stati fermati a Washington mentre protestavano in Campidoglio contro la guerra di Israele a Gaza, chiedevano un cessate il fuoco immediato: è stata "la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia Usa", secondo gli organizzatori, le associazioni pacifiste Jewish for peace e If not now.

IL GIALLO DI RIMINI. 'Ciao...'. Poi urla indistinte. Dura qualche secondo la registrazione della telecamera di sorveglianza, installata da un condomino a Rimini che la sera del 3 ottobre ha captato le urla di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa con 17 coltellate nel garage del palazzo in cui viveva. Potrebbe essere una svolta decisiva nell'indagine.

ADDIO SALARIO MINIMO. Il salario minimo viene rispedito in Commissione Lavoro. Ovvero, è quasi affossato. In futuro potrebbe approdare di nuovo in Aula, per essere finalmente messo ai voti, ma la sensazione è che per questa legislatura i "giochi" siano fatti, il governo è contrario.

SCIOPERO GENERALE. La Cgil, il principale sindacato italiano, ritiene che quella del governo sia "una manovra totalmente rinunciataria, insufficiente e all'insegna del ritorno all'austerità", rilancia la mobilitazione programmando per le prossime settimane proteste in tutti i settori per arrivare poi a proclamare lo sciopero generale. Sarà un "novembre caldo".

SGARBO A PERTINI. Lucca non intitolerà nessuna strada o piazza all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. A deciderlo è stato il consiglio comunale che ha bocciato la mozione di un consigliere di sinistra: "È sconcertante", commenta la segretaria del Pd Schlein: "Si stenta a capire quali siano i valori che guidano le destre in questo Paese".

DRONI AMAZON. Non più un corriere in carne e ossa, ma un drone pilotato da chilometri di distanza. Amazon ha l'obiettivo di arrivare a 500 milioni di consegne con i droni in tutto il mondo entro la fine del decennio, ma già entro la fine del 2024 il servizio arriverà anche in Italia. Il nuovo drone vola a circa 120 metri dal suolo, il pacco con la merce acquistata (per un peso massimo di una manciata di kg) non viene depositato a terra, ma lasciato cadere da tre o quattro metri di altezza, in un cortile o su un balcone.

SOCIAL A PAGAMENTO. Il social media X (ex Twitter) ha iniziato a far pagare ai nuovi utenti di due paesi, Nuova Zelanda e Filippine, un abbonamento annuale di circa un dollaro, in un test progettato per ridurre lo spam e gli account falsi che spopolano sul sito. Un antipasto di quanto succederà per gli utenti di tutto il mondo a breve?

SCOMMESSE. Tonali ammette di aver scommesso sul calcio, sul Milan. Corona fa i nomi anche di Gatti, Casale ed El Shaarawy. I legali dei giocatori annunciano querele.

Buona giornata su Today. Seguici anche sul nuovo canale Whatsapp.