Strage di pedoni, la stangata sui cellulari, bonus benzina, cosa cambia davvero sui migranti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

MIGRANTI SECONDO MELONI. Via libera a una serie di misure più restrittive sull'immigrazione. Sin da subito si decide di aumentare fino a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento di chi è entrato illegalmente in Italia nei Centri di permanenza per i rimpatri, che assomigliano tanto ai vecchi, contestati, Cie. Mentre spunteranno a breve le prime tendopoli da nord a sud per accogliere chi arriva, le spese per la gestione del fenomeno con il piano Meloni aumenteranno in maniera esponenziale senza garantire risultati. Perché tutto si basa nelle intenzioni del governo su qualcosa che non esiste e chissà se mai esisterà: veri accordi di riammissione verso i Paesi di provenienza dei migranti (oggi ci sono solo per Tunisia, Egitto e Albania). Regioni e Comuni, tra l'altro, sono convinti che i rimpatri non possano arginare l'impatto degli arrivi via mare (129.869 da gennaio a ieri, contro i 68.195 del 2022) sul sistema dell'accoglienza. I dati degli ultimi dieci anni sulle richieste d'asilo nell'Ue dicono che l'Italia, spesso per i migranti solo un Paese di transito, accoglie sempre meno della media europea, di gran lunga meno di Germania, Francia e Spagna, anche in numero assoluto. Pesa tanto nella risposta politica la campagna elettorale delle europee, ormai ampiamente iniziata.

BENZINA FUORI CONTROLLO. Mentre la benzina vola oltre i due euro al litro, un intervento dell'esecutivo per dare una mano a chi è più in difficoltà potrebbe arrivare già al prossimo consiglio dei ministri. Non ci sarà nessun nuovo taglio delle accise: l'ipotesi più credibile e concreto è un "bonus carburanti" da erogare attraverso la social card "Dedicata a te". In tutto 80 euro destinati a 1,3 milioni di famiglie con Isee fino a 15mila euro, con un costo a carico dello Stato di 100 milioni di euro al mese. Il Movimento 5 stelle attacca però frontalmente Meloni: "Viene il dubbio che il governo abbia deciso di finanziarsi la manovra taglieggiando gli automobilisti italiani: tra Iva e accise nelle casse dello Stato ci finiranno somme non trascurabili". Solo di accise, secondo i calcoli di Assoutenti, ai prezzi attuali il governo in un anno incasserà circa 7,7 miliardi di euro in più.

LO SCIAME SISMICO. Uno sciame sismico fa paura in Alto Mugello. Quasi cento scosse in un giorno. Il terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro a Marradi è il risultato dell’attivazione di una faglia. Vie transennate, calcinacci caduti sulle strade, crepe nelle case, qualche centinaio di sfollati. Un incubo per i residenti, ma non ci sono feriti ed è la cosa più importante. Non si può prevedere quanto durerà lo sciame e se ci saranno altri eventi simili a quello più importante.

STRAGE DI PEDONI. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta e trascinata per 50 metri da un camion rifiuti. Così è morta a Milano una donna di 75 anni. I numeri sono impressionanti: 294 pedoni uccisi in Italia dal 1° gennaio al 17 settembre 2023. Questo dato è parziale e non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso perderanno la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. Istat infatti conta solo i decessi nei primi trenta giorni dal sinistro. L'associazione Asaps spiega che molti pedoni sono stati uccisi "nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, o addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede". Spesso è colpa di automobilisti distratti, la mini-sospensione della patente per chi guida al cellulare cambierà le cose? "Occorre che il disegno di legge venga approvato con urgenza, temiamo che i lavori parlamentari necessitino di almeno un anno".

STANGATA SUI CELLULARI. Salgono le multe, stangata sui cellulari e tolleranza zero per alcol e droga. Dal Cdm è arrivato proprio ieri il via libera al testo del disegno di legge sul Codice della strada: nuove norme per la sicurezza stradale insieme a una stretta sugli autovelox selvaggi e alla linea dura per i recidivi. Per l'uso dei cellulari alla guida, sospensione della patente, da 15 giorni a 2 mesi fin dalla prima violazione, e multa fino a 2.588 euro se recidivi nel biennio, oltre a una decurtazione dei punti dalla patente.

Vi segnalo inoltre, in breve:

L'INCIDENTE DI BRANDIZZO. La consulenza tecnica che la procura ordinerà nei prossimi giorni servirà a capire quale sia la causa (o le cause) che hanno provocato la caduta della freccia tricolore guidata dal maggiore Oscar Del Do, indagato per disastro e omicidio colposo, che ha causato la morte di una bimba di 5 anni. Ipotesi bird strike o avaria tecnica. Su Today, esclusivo, ecco l'avviso ai piloti di quel giorno: "Pericolo piccioni in pista".

CRISI CASE. Le vendite delle case in Italia diminuiscono del 16,0% nel secondo trimestre dell’anno (dopo il meno 8,3% del trimestre precedente), secondo i dati dell'Agenzia delle entrate. A pesare sono i tassi di interesse che rendono dispendiose le rate dei mutui.

SCAMBIO PRIGIONIERI. Storico accordo di scambio di prigionieri Usa-Iran. Teheran ha rilasciato 5 americani accusati di spionaggio in cambio della liberazione di 5 iraniani che erano detenuti in Usa per crimini non violenti. I due Paesi da oltre quarant'anni hanno relazioni ridotte al lumicino.

LA CONTROFFENSIVA. Le forze ucraine hanno spezzato la linea difensiva russa in direzione Bakhmut. Proprio nell'area di Bakhmut sarebbe stato ucciso il comandante di un'unità d’élite di truppe russe aviotrasportate, IL colonnello Andrej Kondrashkin.

RUSSELL BRAND. Monta nel Regno Unito lo scandalo sessuale che coinvolge Russell Brand, 48enne famosissimo (almeno in Inghilterra) attore comico, scrittore e polemista: è accusato di stupro, violenza sessuale e psicologica da parte di diverse donne (tra cui minorenni) nell'ambito di una inchiesta giornalistica del Sunday Times e di Channel 4.

RIVOLUZIONE JACOBS. Marcell Jacobs e Paolo Camossi, l'allenatore che l'ha trasformato da discreto lunghista a velocista fenomenale, si lasciano. Tra il campione olimpico e il suo storico allenatore non c’era più feeling. Separazione del tutto clamorosa, a 10 mesi dalle olimpiadi di Parigi, per le quali lo sprinter azzurro non è ancora qualificato.

LA FOTO DEL GIORNO. Squadre di soccorso provenienti da tutto il mondo cercano i cadaveri delle vittime delle inondazioni nella città di Derna, in Libia. Il muro d'acqua ha ucciso più di diecimila persone e ci sono diecimila dispersi. Si temono epidemie di colera. (AP Photo/Yousef Murad) Associated Press/LaPresse.

