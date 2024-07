Fino a quando dura il maltempo (oggi nuova allerta), cosa vuol dire che Trump "è immune", flop del bonus mamme e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 2 luglio 2024.

IL MALTEMPO NON MOLLA. Oggi c'è allerta gialla per maltempo in nove regioni: i violenti temporali che hanno colpito Piemonte (danni per 25 milioni di euro, chiesto lo stato d'emergenza) e Valle d'Aosta nel weekend si spostano al Centro e al Sud investendo Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e parti di Toscana, Calabria e Umbria. A Napoli disposta la chiusura precauzionale dei parchi e persino il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. L'instabilità meteorologica può compromettere la stagione: nelle spiagge di Lazio e Liguria il calo di presenze va dal 10% al 60%, a Cervinia si lavora per tornare alla normalità ma i turisti se ne vanno. Ci sono, però, incoraggianti segnali all'orizzonte. Da giovedì 4 luglio dovrebbe esserci una svolta estiva su tutta Italia.

IMMUNITÀ TRUMP. Oggi Trump si definisce "orgoglioso di essere americano". Il motivo è solo uno: la Corte Suprema, dove i conservatori hanno la maggioranza, gli "regala" uno scudo legale clamoroso, stabilendo che gode di un'immunità totale per tutti gli atti compiuti durante l'esercizio del potere: non può essere condannato e incriminato. Cambia parecchio la dinamica della campagna elettorale, anche perché uno dei processi cui è sottoposto, quello di sovversione legato ai fatti del 6 gennaio, non è più un problema per il tycoon: non si aprirà nemmeno, al 99 per cento. Rabbia nel clan Biden: "Trump ottiene la licenza di fare quel che vuole". Ma, per assurdo, i democratici hanno l'opportunità di cercare di far dimenticare presto il disastroso confronto tv, rilanciando con forza il ritornello che la sopravvivenza della democrazia americana è in gioco, cercando così di far convergere su Biden, nonostante i mille dubbi sulle sue condizioni, i voti di chi ha "a cuore la democrazia".

L'ATTESA A PARIGI. Domenica 7 luglio si decide buona parte del futuro della Francia, ma anche oggi è una giornata chiave: fino alle 18, infatti, i partiti hanno tempo per presentare le candidature al secondo turno. Come da tradizione, è già partito il dibattito sulle desistenze, sugli accordi tra i secondi e i terzi classificati (sono ben 305 le circoscrizioni dove sono passati in tre, i cosiddetti "triangolari"), per sommare i voti e arginare lo strapotere lepenista. Al primo turno elettorale Le Pen va molto bene nelle aree ex-industriali e rurali, sia a Nord che a Sud. A Parigi, Lille, Strasburgo e Tolosa sono in vantaggio i candidati del Nuovo Fronte Popolare. La figlia del fondatore del Front National è a un passo dal governo, si preannuncia una coabitazione complesso con Macron, che resta all'Eliseo.

FLOP BONUS MAMME. E' un mezzo flop il bonus mamme del governo Meloni: lo racconta oggi Repubblica. Il 40% delle lavoratrici con due o tre figli non l'ha richiesto: la decontribuzione vale al massimo 3 mila euro (ma sono lordi). 483mila le beneficiarie, ma la platea è di 793 mila. Che è successo? Primo, si è scoperto solo dopo che per le lavoratrici con due figli (di cui uno under 10) il bonus finisce il prossimo 31 dicembre e non nel 2026. Poi, non a tutte era chiaro che non c'erano automatismi, va fatta domanda. Molte lavoratrici, inoltre, pensavano ai 3 mila euro come reali, invece sono lordi: 1.700 euro netti, circa 142 euro al mese. Poi, i 3 mila euro sono un tetto massimo che si tocca dai 27.500 euro lordi di retribuzione in su. Prima si prende di meno. Non c'è un limite di reddito, il bonus va anche a dirigenti o funzionarie e molte lavoratrici sopra i 35 mila euro pensavano di non averne diritto, così come per il taglio del cuneo. Infine, il governo ha fatto scarsa pubblicità.

VIOLENTATA, LO FA ARRESTARE. Si erano conosciuti in discoteca, poi il rifiuto di lei ad avere un rapporto e la furia di lui che la stupra e riprende tutto. L'orrore un mese fa a Pontedera. Una ragazza di 19 anni ha denunciato e fatto arrestare un coetaneo italiano incensurato, ora in carcere con l'accusa di lesioni gravissime e violenza sessuale. La giovane si era presentata al pronto soccorso con gravi lesioni. Lui, quando è stato fermato, sul suo telefono aveva ancora il filmato dello stupro. È stata lei a indirizzare, con coraggio, gli inquirenti sul presunto aggressore, rivelando il nickname utilizzato dal coetaneo su Instagram.

Vi segnalo inoltre in breve:

LIBERATO A GAZA. Liberato dopo sette mesi dalle carceri israeliane Mohammed Abu Salmiya, il direttore dell'ospedale Al Shifa di Gaza, la più grande struttura sanitaria della Striscia dove erano stati nascosti alcuni ostaggi. Netanyahu non ci sta e parla di "errore, colpa grave e fallimento morale". Abu Salmiya ha detto di essere stato privato del cibo e di essere stato torturato, non ha mai potuto incontrare legali.

ATTERRAGGIO D'EMERGENZA. Atterraggio di emergenza e diversi feriti in Brasile per un volo della compagnia Air Europe. Il volo partito da Madrid e diretto a Montevideo costretto a interrompere la rotta a causa delle forti turbolenze ed è planato sulla pista di atterraggio di Natal. Feriti almeno 30 dei 350 passeggeri che si trovavano a bordo.

URAGANO BERYL. Dopo aver devastato le isole Granadine nel Mar dei Caraibi, l'uragano Beryl si è ulteriormente rafforzato fino a raggiungere la categoria 5 e si dirige verso la Giamaica. Secondo quanto riporta il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, si prevedono venti fino a 260 chilometri orari.

SCOMPARSO BOZZOLI. Giacomo Bozzoli non è nella sua casa sulla sponda bresciana del Lago di Garda dove risulta residente: lo hanno constatato i Carabinieri, presentatisi all'abitazione dopo la pronuncia della Cassazione che ha confermato l'ergastolo nei confronti del 39enne ritenuto l'omicida dello zio imprenditore Mario.

VALANGA DI ECSTASY. Oltre sei tonnellate di ingredienti chimici per raffinare l'ecstasy sequestrate a Malpensa. Operazione ritenuta "eccezionale" proprio per la sua entità. Avrebbero permesso di produrre 63 milioni di pasticche di Mdma e di ecstasy, con un valore di mercato di 630 milioni di euro. Sostanze che passavano da Milano, destinate all’Olanda ma che verosimilmente, una volta trattate, sarebbero state redistribuite in tutta Europa.

BOOM DI IMMATRICOLAZIONI. Picco di immatricolazioni di auto a giugno: sfondato il tetto delle 160 mila auto vendute (+15%). E la quota di elettriche, rispetto al totale, sfiora il 9% con un salto del 115,8%. Merito ovviamente degli incentivi, molto attesi, e segno del fatto che le auto elettriche in Italia si vendono se il prezzo inizia a essere "umano".

ASSUMERE GLI AMICI. Opposizioni all'attacco della Rai per alcune assunzioni che riguarderebbero "amici dei manager e parenti dei politici". Pd, M5s, Avs e Iv chiedono spiegazioni ai vertici di Viale Mazzini.

ANNO SABBATICO. Sono in netto aumento i giovani che dopo la maturità si prendono un anno sabbatico, un periodo di sperimentazione, magari un'esperienza all'estero di stage o volontariato per capire che fare della propria vita. Il ritardo medio nell'iscrizione all’università, rispetto alle età standard di 19 anni, è di 1,5 anni. E il 20% ha già messo in conto di dover vivere all’estero per trovare lavoro.

TUTTI PAZZI PER "CALA". Riccardo Calafiori, difensore del Bologna e della nazionale, è - insieme a Donnarumma - l'unica nota lieta della altrimenti fallimentare spedizione azzurra a Euro 2024. La Juventus ha offerto 25 milioni, i felsinei ne vogliono il doppio e preferiscono cederlo all'estero. In Premier League gli ammiratori non mancano e c'è anche un sondaggio del Real Madrid.

SINNER-BERRETTINI. A Wimbledon il numero 1 del mondo Jannik Sinner supera il tedesco Hanfmann nella prima giornata di Wimbledon e ora se la vedrà con Matteo Berrettini: "Con Matteo sarà dura. Qui lui ha giocato una finale, sa bene come si gioca su questa superficie". Avanti anche Sonego, Fognini e Paolini.

Buona giornata su Today.it.