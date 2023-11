Figuraccia Meloni, guerra di tunnel a Gaza, allerta rossa (dove piove tanto oggi), caccia all'uomo in tutta Italia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, la rassegna stampa di Today con le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 2 novembre 2023.

GAZA, LUNGA GUERRA. Israele ha colpito nuovamente il campo profughi di Jabalia a Gaza, 195 morti secondo i palestinesi. "Sconvolto" l'alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. L'Onu avverte: potrebbe costituire un crimine di guerra. Riescono a fuggire in Egitto i primi stranieri e palestinesi feriti attraverso il valico di Rafah. Anche quattro italiani, volontari di Ong internazionali, sono riusciti a uscire dall'enclave. Le forze israeliane avanzano, ma nessuno vede la fine della guerra. In quattro giorni sedici soldati israeliani finora uccisi a Gaza. Nelle battaglie urbane il divario tecnologico tra l'esercito "più avanzato del mondo" e le milizie si ridurrà ancora. Negli anni, scrive oggi il Sole 24 Ore, "Hamas è stata in grado di realizzare gallerie sofisticate, dotate di tutto il necessario per sopravvivere tre mesi nel sottosuolo". Una linea del fronte nascosta, che si estende per centinaia di chilometri. Grazie ai tunnel, Hamas sposta liberamente i combattenti, tende imboscate e poi scompare nuovamente. Bombardare Gaza a oltranza vuol dire continuare la strage di civili e mettere evidentemente a rischio le centinaia di ostaggi. Dal 7 ottobre, giorno dei terribili attacchi terroristici in Israele, sono morti 1.400 israeliani e 8.700 palestinesi.

LA FIGURACCIA DI MELONI. Giorgia Meloni è stata vittima di una telefonata "fake" con due comici russi, Vovan (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Alexey Stolyarov), uno dei quali si è spacciato per il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Nel corso della telefonata la premier dice tra l'altro che "C'è molta stanchezza da tutte le parti" sulla guerra in Ucraina e "si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita". Meloni credeva di parlare con Moussa Faki, ex premier del Ciad. Nonostante il forte accento russo, la premier non si è insospettita. Anzi, si è lasciata andare a toni confidenziali, al di fuori di ogni canone diplomatico. L'opposizione attacca: "Dilettanti", "figuraccia". Ma più che su Meloni, sorgono interrogativi sul livello dei professionisti che la circondano, evidentemente non all'altezza. Ha un problema di classe dirigente, non da ieri.

L'UCRAINA DIMENTICATA. Scomparsa dalle prime pagine, la guerra in Ucraina è arrivata al giorno numero 617. La Russia ha bombardato 118 città e villaggi ucraini in 24 ore, più che in qualsiasi altro giorno quest'anno: 10 delle 27 regioni sono state attaccate e l'assalto ha causato morti e feriti nell'est e nel sud. Mosca concentra la sua potenza di fuoco su Avdiivka, una città strategicamente importante nella regione orientale di Donetsk. La controffensiva dell'Ucraina non ha mutato il destino del conflitto, e un altro inverno di guerra è alle porte. Quella di Avdiivka è la più grande battaglia campale dall’inizio dell’invasione in cui i due eserciti si affrontano sul terreno aperto con una massa di forze coordinate. Da inizio ottobre ci sono scontri di intensità crescente, con perdite mostruose tra i militari, da entrambe le parti. L'intelligence sudcoreana ritiene che la Corea del Nord stia provvedendo alla maxi fornitura di oltre un milione di proiettili di artiglieria alla Russia.

L'OMICIDIO DI CASOLI. Michele Faiers Dawn, l'inglese di 66 anni trovata morta - accoltellata all'addome - in un'abitazione di Casoli (Chieti). Un delitto feroce. Si cerca il compagno, finora irreperibile: Michael Dennis Whitbread, 74 anni, andato via con l'auto, una Jeep Compass bianca, non si sa in quale direzione. Il cadavere della donna è stato trovato nella camera da letto. Secondo una prima valutazione l'omicidio risalirebbe a 4-5 giorni prima del ritrovamento. Le ricerche sono estese in tutta Italia, visto che è passato così tanto tempo dal tragico fatto di sangue. La coppia si era trasferita nel piccolo comune da un paio di anni.

METEO ALLERTA ROSSA. Il maltempo torna a colpire duro in Italia con due nuove perturbazioni atlantiche tra oggi e domani. Pioggia e venti fortissimi. La Protezione civile per oggi ha diramato allerta rossa per alcune zone di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, arancione in sette regioni del Centro-Nord e gialla nei territori di altre 10. Massima attenzione per nubifragi e criticità idrogeologiche. Segnalato il pericolo di smottamenti, frane, cadute di alberi, allagamenti, oltre che la piena di molti corsi d'acqua. Pioverà tanto soprattutto dove ha già piovuto tanto a inizio settimana, e dove il terreno è ancora carico di pioggia.

Vi segnalo inoltre, in breve:

CEDOLARE SECCA. La cedolare secca al 26% si applicherà a tutti gli appartamenti in affitto breve, quando ce ne siano almeno due. Quindi, chi affitta un solo immobile non avrà l'aumento. Ma chi ne affitta più di uno subirà il rialzo di cinque punti su tutti, e non solo a partire dal secondo. È questo l’effetto pratico della manovra, in sintesi.

STANGATA GAS. Si va verso un nuovo rialzo delle tariffe del gas. Per il mese di ottobre, il rincaro dovrebbe aggirarsi attorno a un più 10 per cento rispetto a settembre, il terzo rincaro a partire da agosto. L'ufficialità arriverà fra pochi giorni.

IL CARABINIERE DI CUCCHI. Tre Corti di Assise diverse hanno condannato il maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini per i aver protetto e nascosto i responsabili del violentissimo pestaggio che portò a morte Stefano Cucchi. Ventiquattro giudici diversi lo hanno condannato al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è scattata la prescrizione. La deputata Ilaria Cucchi chiede che l'Arma gli tolga la divisa.

INCUBO BOTULINO. Il botulino ciclicamente torna a far paura. Una donna è morta in Campania dopo aver mangiato una pizza con olio al peperoncino. Si sospetta fortemente una intossicazione da botulino. Il marito è in gravi condizioni. Il botulino è una delle tossine batteriche più letali (in scarsa presenza di ossigeno) conosciute al mondo.

NEOFASCISTI D'ATENE. La stazione della metro Monastiraki, nel centro di Atene, è stata teatro di un attacco organizzato da un gruppo di circa 30-40 neofascisti. I militanti di estrema destra hanno fatto irruzione nella metro, causando danni e ferendo una donna. Poi scontri con la polizia: arrestate 39 persone.

VE LO RICORDATE IL COWORKING? Sembrava il futuro del lavoro, il coworking prendeva piede nelle grandi città, ma non solo. Poi è arrivato il Covid, ed è cambiato tutto. Il Wall Street Journal scrive che WeWork presenterà richiesta di protezione dai creditori. Oggi capitalizza circa 60 milioni di dollari, 4 anni fa era valutata circa 47 miliardi. Ormai è cambiato il modo di vivere uffici e giornata lavorativa.

SPROFONDA LA RAI. C'è il sorpasso, mai Mediaset aveva battuto la Rai per un tempo tanto lungo. E Canale5 è a un passo da Rai1, che solo per un soffio è ancora il canale più visto. I vertici sovranisti di Viale Mazzini non hanno fatto un gran lavoro coi nuovi palinsesti. Secondo l’elaborazione dello Studio Frasi su dati Auditel, Mediaset fa meglio della Rai nell'intera giornata: 38,45 a 35,37% di share.

Buona giornata, su Today.