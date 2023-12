L'omicidio di Vanessa Ballan, l'esclusione di Trump, strano meteo a Natale, chi è il favorito a Sanremo 2024 e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 20 dicembre 2023.

VANESSA BALLAN. Vanessa Ballan aveva appena 27 anni, un bambino di pochi anni ed era incinta del secondo. È stata uccisa a coltellate all'ingresso di casa, a Spineda (Treviso). Il suo corpo è stato trovato dal marito. Il presunto killer è Bujar Fandaj, 41enne di origini kosovare. L'hanno fermato in serata. Cliente del supermercato in cui Vanessa lavorava, i due si conoscevano bene e lei l'aveva denunciato per stalking un paio di mesi fa. L'ennesimo femminicidio scuote l'Italia. Qui tutti gli aggiornamenti.

ARMI ALL'UCRAINA. C'è il via libera. L'Italia continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina per tutto il 2024. Ok del governo all'ottavo pacchetto di armi per Kiev, vale fino a dicembre dell'anno prossimo l'autorizzazione a inviare materiale bellico. Il decreto non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri: ma è stato approvato inaspettatamente. La lista dei dispositivi che saranno inviati è top secret: armi, equipaggiamenti, gruppi elettrogeni e molto altro. L'Italia è al tredicesimo posto nella "classifica" mondiale dei Paesi che aiutano concretamente l'Ucraina nella sua guerra contro l'invasione russa.

L'ESCLUSIONE DI TRUMP. La Corte suprema del Colorado ha escluso Donald Trump dal voto delle primarie repubblicane per la Casa Bianca per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Per la prima volta si esclude un candidato facendo leva sul 14esimo emendamento, secondo cui chiunque sia coinvolto in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione, dopo avervi giurato fedeltà, non può diventare presidente. Una decisione straordinaria. Si applica solo al Colorado, ma può sconvolgere la campagna presidenziale. Trump farà appello: ha perso in Colorado con ampio margine alle ultime elezioni. Ma se i tribunali di altri Stati più in bilico tra repubblicani e democratici seguissero l'esempio, la candidatura alla Casa Bianca dell'ex presidente potrebbe affrontare seri problemi.

LA FINE DI SAMIRA. Samira Sabzian oggi potrebbe essere impiccata nell'Iran degli ayatollah: l'ex sposa bambina è accusata di aver ucciso il marito. Era una sposa bambina quando nel 2009 era stata costretta a sposare un uomo molto più anziano di lei. Dopo quattro anni di violenze e abusi, nel 2013 lo aveva ammazzato. Della vicenda si è sempre saputo pochissimo. Oggi quasi trentenne, potrebbe essere impiccata nella prigione di Qarchak. A meno di un miracolo dell'ultimo momento, sarà la diciassettesima donna impiccata dall'inizio dell'anno (ma le stime sono per difetto).

METEO A NATALE. Cosa sta succedendo in questo strano dicembre 2023 dal punto di vista meteo? Sono giorni di temperature anomale, caldo anche in montagna tutt'altro che normale, dove la neve caduta non resta e si scioglie come se fossimo ad aprile. Ora altri due giorni tiepidi. Poi arrivano vento e temperature più basse. Ma quasi niente pioggia, né tanto meno neve. Sarà un Natale "anonimo" dal punto di vista meteo, con temperature ben oltre le medie climatiche in particolare in montagna, al Centro-Sud e su isole maggiori. Al Nord, invece, la caratteristica principale sarà la nebbia. Almeno per tutta la settimana natalizia non sono previsti particolari scossoni. Sul fronte neve qualcosa potrebbe cambiare solo dopo l'inizio dell'anno nuovo.

ARRESTI "INVISIBILI". Vietato raccontare gli arresti. Via libera della Camera a un emendamento di Azione alla legge che introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari. Una misura che da molti viene giudicata "un bavaglio". Tanto per intenderci: se venisse approvato è inevitabile un blackout o comunque una mannaia sulle notizie di cronaca giudiziaria. Un duro colpo al diritto di cronaca, che non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza ma costituirebbe una pesante limitazione del diritto dei cittadini a essere informati. Ai giornalisti verrebbe impedito di raccontare "come si deve" azioni delle forze dell'ordine e della magistratura. In un Paese libero un giornalismo libero deve dare sempre conto delle ragioni e delle circostanze di fatto per cui, in un procedimento penale, un cittadino viene privato della sua libertà personale.

Vi segnalo inoltre, in breve:

MAR ROSSO. Italia nel Mar Rosso, la missione è un rebus. La nave per ora non potrà attaccare. La Virginio Fasan pattuglierà la zona colpita dai ribelli Houti senza unirsi ancora al comando alleato.

TREGUA. Israele ha informato il Qatar che sarebbe pronto a una tregua di almeno una settimana nei combattimenti a Gaza in cambio del rilascio di circa 40 ostaggi detenuti da Hamas, secondo quanto riporta il Jerusalem Post.

ATTENTATI. Tre minorenni sono stati arrestati in Spagna, a Madrid e Barcellona, per il sospetto che stessero pianificando un'azione terroristica, dopo aver subito un processo di radicalizzazione di stampo jihadista.

OMICIDIO SUICIDIO. I corpi senza vita nel soggiorno. La moglie sul divano, il marito a terra. Dramma a Rieti. Per due anziani coniugi - lui 82 anni, lei 72 - si ipotizza l'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe ucciso la moglie con un martello alla testa, per poi togliersi la vita con un fucile da caccia.

CONVIVENZA. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la convivenza è un fenomeno sociale sempre più radicato e che pone sempre più domande al diritto di famiglia; a tal punto che si è spinta fino a riconoscere al legame di fatto, ovviamente se solido e permanente nel tempo, la stessa dignità giuridica del matrimonio nel calcolo dell'assegno di mantenimento.

PATTO DI STABILITÀ. Francia e Germania accelerano sulla riforma del Patto di stabilità. La possibilità di un accordo oggi alla riunione dell'Ecofin (l'incontro dei ministri finanziari dell'Ue) adesso è molto più concreta. A fine anno scade la "pausa" in vigore sulle regole che i Paesi europei devono rispettare in materia di conti pubblici: quanto possono spendere, di quanto si possono indebitare e così via.

FIGURACCIA NAPOLI. Negli ottavi di Coppa Italia il Napoli crolla al Maradona perdendo 4-0 contro il Frosinone, che si qualifica per la prima volta ai quarti del torneo. Mazzarri si scusa coi tifosi.

SANREMO 2024. Sono stati svelati poche ore fa i titoli delle 27 canzoni dei big in gara al festival di Sanremo 2024. Secondo i bookmaker i favoriti sono Alessandra Amoroso (in chiara pole position per le principali agenzie di scommesse), poi Negramaro, Annalisa e Geolier. Più staccati Angelina Mango, Mahmood e Il Volo.

Buona giornata, su Today.