Ucciso a 31 anni da ferocia e sfruttamento, dove c'è il picco del caldo, Italia-Spagna (ma siamo "già qualificati") e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 20 giugno 2024.

CAPORALATO E BARBARIE. Si chiama Antonello Lovato, ha 37 anni, ed è accusato di aver caricato su un furgone il bracciante che lavorava per lui in nero, Satnam Singh, 31 anni, rimasto incastrato in un macchinario. Invece di portarlo al pronto soccorso, ha lanciato lui e il suo braccio amputato davanti a casa. Un orrore che parla di caporalato, sfruttamento, vigliaccheria. Il giovane è morto dopo 36 ore di agonia in ospedale. Lovato è accusato di omissione di soccorso, violazione delle disposizioni in materia di lavoro irregolare e ora anche di omicidio colposo. Sono 12 mila gli indiani che lavorano nell'Agro Pontino, molti in nero. Di Satnam Singh gira una fototessera. Nient'altro.

"FATEVELA ADDOSSO". Le condizioni di lavoro nella grande distribuzione tornano in prima pagina dopo che ha iniziato a circolare il messaggio inviato nella chat aziendale dalla direttrice di un supermercato MD vicino a Torino: si vieta alle cassiere di andare in bagno. "Sono stufa di avere dipendenti che se ne fregano. Tranne che non vi stiate pisciando addosso o avete il ciclo, ma in bagno non si va più, pisciatevi addosso. Sono stufa di non capire chi ho in cassa. Avete il quarto d'ora, reggete il piscio fino a quando non avete la pausa. Mi sono rotta. In bagno voi non ci andate più. A chi non sta bene, fuori. Chiedete trasferimento". Nel punto vendita lavorano in 26, molte sono giovani. La direttrice è stata sospesa per 5 giorni.

DONNE CHE NON VOTANO. I dati elaborati da Swg per Avvenire indicano che l'astensionismo nell'ultima tornata elettorale ha riguardato molto di più l'elettorato femminile, nonostante la presenza di due donne leader, Meloni e Schlein. Il cambiamento non si traduce in partecipazione, anzi l0opposto: le donne smobilitano. Se ne parla pochissimo, dovrebbe essere un tema in perenne primo piano: il 59% delle donne non è andato a votare, il dato stacca l'astensione maschile di 13 punti. Un aumento dell'11% rispetto al numero di elettrici che avevano già scelto di non recarsi alle urne nella tornata del 2019. Le immagini finali del film di Paola Cortellesi "C’è ancora domani" hanno commosso e ribadito con forza l'importanza del voto delle donne nella costruzione della Repubblica italiana. Disaffezione e sfiducia, è l'Italia del 2024.

ITALIA-SPAGNA. Stasera alle 21 c'è Italia-Spagna a Euro 2024 (diretta Rai e Sky). Per gli azzurri si sta delineando una situazione ottimale. La vittoria sull'Albania, al debutto, ci ha confortati, e il pari di ieri tra Albania e Croazia è un gran regalo: vincendo stasera Spalletti sarebbe certo di chiudere il girone al primo posto. Pareggiando, per arrivare secondi, ci basterebbe un pari con Modric e compagni nella sfida conclusiva del girone a Lipsia. Ma anche perdendo sia stasera sia con la Croazia, saremmo tra le terze con buone possibilità di ripescaggio. La strada, almeno per gli ottavi di finale, è spianata.

ONDATA DI CALDO. Primo bollino rosso dell'anno per il caldo, oggi a Perugia. E salgono a 15 le città in arancione, in 10 regioni. Domani, venerdì, il picco del caldo: i centri in rosso saranno in 8, Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti. Allerta gialla per il maltempo oggi in Veneto. Dal weekend, il caldo potrebbe attenuarsi, con temporlai frequenti per tutta la prossima settimana. Uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Public Health mostra come le morti per il caldo siano in costante aumento in Europa a partire dal 2013, più tra le donne che tra gli uomini.

Vi segnalo inoltre in breve:

BLITZ NEOFASCISTA. Sono militanti del movimento di estrema destra CasaPound gli autori dell'aggressione di martedì sera ai danni di quattro studenti a Roma. Uno anche preso a calci mentre era riverso a terra. Dalla ricostruzione della Digos non sono emersi precedenti contatti tra vittime e aggressori: è violenza politica. Confermate le dichiarazioni rilasciate a caldo dagli studenti, che parlavano di "blitz neofascista".

AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Anche il governatore della Calabria Roberto Occhiuto (centrodestra) critica l'Autonomia differenziata, il disegno di legge Calderoli sul federalismo: "Temo che il centrodestra nazionale abbia commesso un errore del quale presto si renderà conto. Non so se i minimi vantaggi elettorali che il centrodestra avrà al Nord compenseranno la contrarietà e le preoccupazioni che gli elettori di centrodestra hanno al Sud".

CONTI PUBBLICI. Sarà più pesante del previsto la correzione dei conti che verrà richiesta dalla Commissione europea al governo italiano. L'esecutivo Ue ha annunciato la procedura per deficit eccessivo, dovremo assicurare un aggiustamento di bilancio annuo pari "almeno allo 0,5% del Pil". Ci sarà una sforbiciata nella giungla delle agevolazioni fiscali.

POVERTA' AI MASSIMI. La povertà oggi è ai massimi storici "ed è da intendersi come fenomeno strutturale del Paese": lo evidenzia il Report statistico di Caritas italiana presentato ieri. Nel 2023 nei soli centri di ascolto e servizi informatizzati (3.124 in 206 diocesi in Italia) le persone incontrate e supportate sono state 269.689.

ASSE DEL DISORDINE. "Asse del disordine", l'hanno definito alcuni analisti. Putin e Kim hanno firmato ieri in Corea del Nord un patto di mutua assistenza in caso di aggressione. Kiev accusa Pyongyang di aiutare Mosca a "uccidere in massa gli ucraini".

EL SALVADOR SOTT'ACQUA. Le forti piogge hanno provocato almeno 12 morti in El Salvador mentre il numero degli sfollati ha superato quota 2.100. Centinaia di strade bloccate, 5 fiumi straripati. I forti temporali continueranno nei prossimi quattro giorni e si prevedono precipitazioni accumulate di 300 millimetri.

ELIMINARE HAMAS. "Questa storia di far scomparire Hamas è semplicemente gettare sabbia negli occhi del pubblico", ha detto il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano: "Hamas è un'idea, chiunque pensi che possiamo eliminare Hamas si sbaglia". Neythanyau ha sempre detto che è l'obiettivo principale della guerra iniziata il 7 ottobre dopo il devastante attentato terroristico del gruppo islamista.

SECONDA PROVA. Oggi è il giorno più temuto dal mezzo milione di maturandi. C'è la seconda prova, la più difficile. Si comincia alle 8.30. Versione di greco al liceo classico e matematica al liceo scientifico. Ieri tra le tracce della prima prova la guerra, i blog e l'imperfezione; quelle su Ungaretti e Pirandello le preferite dagli studenti.

Buona giornata su Today.it.