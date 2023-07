Zaki in Italia, la nuova ondata di caldo in arrivo, il giallo dell'anziana uccisa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 20 luglio 2023.

LE INDAGINI SULL'ANZIANA UCCISA. È giallo sulla morte di Benita Gasparin, l'anziana di 89 anni ammazzata nella sua casa, a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine). Erano giorni che la pensionata non rispondeva al telefono ai familiari che, allarmati, hanno deciso di andare a trovarla per verificare le sue condizioni di salute. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accoltellata alla schiena e, molto probabilmente, finita con un corpo contundente che l'ha colpita alla testa quando già era stesa nel salotto di casa, accanto al suo divano. Poco distante è stato anche ritrovato un coltello: forse si tratta dell'arma del delitto. Se così fosse, testimonierebbe un gesto d'impeto, non premeditato, con una fuga precipitosa dal luogo del crimine. Tutte le piste sono aperte, compresa quella della rapina degenerata: anche se in casa, da quello che è emerso, c'era ben poco da rubare. L'abitazione della donna è semplice. È improbabile che qualcuno potesse avere delle mire.

CALDO RECORD, NON È FINITA. Comincia ad allentarsi la morsa dell'afa su parte dell'Italia, ma la prossima settimana ci aspettano altri giorni roventi. Secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute, le città da bollino rosso passano dalle 23 di ieri alle 18 di oggi. I forti temporali in arrivo avranno il merito di stemperare il caldo al Nord, mentre al Centro-Sud l'aria continuerà a essere infuocata con punte di 45°C in Sicilia e temperature che comunque saranno prossime o superiori ai 40° C su gran parte del meridione e delle regioni centrali. Nei giorni successivi, spiegano da 3BMeteo, ci sarà un ulteriore lieve calo al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud la diminuzione delle temperature non sarà altrettanto rilevante. Peraltro va segnalato che secondo gli ultimi modelli all'inizio della prossima settimana, ovvero tra lunedì e martedì, ci sarà un secondo picco di calore che porterà le temperature fino a 40°C al Centro e fino a 44/45°C al Sud. Nei giorni successivi - entro il 27 luglio - il caldo dovrebbe attenuarsi su tutta la penisola. Intanto il ministero della Salute ha riattivato il numero 1500 di pubblica utilità, già attivo durante la pandemia, per chiedere informazioni sul calore e ricordare le precauzioni da osservare.

PATRICK ZAKI OGGI IN ITALIA. A tre anni e mezzo dal primo arresto finisce il calvario giudiziario di Patrick Zaki. Solo l'altro ieri, al termine di una nuova udienza del processo a suo carico a Mansura, in Egitto, Zaki era stato condannato a tre anni di carcere (con 14 mesi ancora da scontare) per "diffusione di notizie false, dentro e fuori il Paese" sulla base di un articolo scritto nel 2019 sulla minoranza copta. Ieri poi è arrivata la grazia del presidente egiziano al-Sisi che sarebbe frutto (secondo fonti dell'esecutivo italiano) di una "lunga e costante trattativa" tra Roma e Il Cairo. Zaki sarà rilasciato giovedì alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia. "Domani (oggi, ndr) Patrick sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi" ha detto in un videomessaggio Meloni. Quello di al-Sisi è un atto politico, ma in queste ore c'è chi si chiede se la decisione di liberare Zaki sia stata "aiutata" da una contropartita offerta dall'Italia all'Egitto. Si tratta per ora di un'illazione. La liberazione di Zaki, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere inquadrata nell'ambito di un'implementazione dei rapporti economici e politici con il governo egiziano. Solo ipotesi, per ora. Ciò che conta è che Patrick sia libero.

IL "NO" DELLA MAGGIORANZA ALLA CARNE SINTETICA. Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che introduce il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Ora si attende il passaggio alla Camera. L'Italia potrebbe diventare il primo Paese al mondo a mettere fuorilegge a priori la carne prodotta utilizzando cellule staminali raccolte da un animale vivo, senza che questo venga macellato. Un primato rivendicato dal centrodestra di governo. Per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, firmatario del disegno di legge, è in corso "un attacco al Made in Italy a tavola, che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai vissuto prima". I detrattori parlano invece di una legge ideologica e priva di senso: oltre a evitare la macellazione degli animali, viene sottolineato che dal punto di vista ambientale la carne sintetica è di gran lunga più sostenibile della carne vera e propria. La ricerca peraltro è ancora in fieri e all'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) finora non è giunta alcuna richiesta di commercializzazione. Perché dunque, si chiedono in molti, un "no" preventivo?

COSA SUCCEDE CON I MUTUI. L'Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha diffuso una lettera circolare con le raccomandazioni alle banche affinché adottino misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile senza cap (ovvero senza un tetto massimo all'aumento dei tassi), per attenuare gli impatti dell'incremento della rata dei mutui. L'Abi invita chi si trova in difficoltà a "concordare con la propria banca l'allungamento della durata del proprio mutuo o chiedere la revisione di altre condizioni contrattuali". Un altro strumento su cui fare leva, oltre all'allungamento del piano di ammortamento, è la surroga del mutuo "che consente di cambiare la banca mutante e modificare le caratteristiche del finanziamento originario". Infine si punta all'ampliamento della platea dei beneficiari della rinegoziazione dei contratti, per cui il mutuatario ha il diritto di ottenere la trasformazione del mutuo da tasso variabile a tasso fisso. La legge fissa come condizioni di passaggio un mutuo fino a 200 mila euro e un Isee fino a 35 mila euro. L'invito dell'Abi è quello di ammettere alla misura anche soggetti con reddito Isee o con mutui di importo più elevato. Il documento avrebbe ottenuto l'avallo del ministero dell'Economia. Per ora però non sono previsti "ristori" per chi si trova in difficoltà con le rate.

Vi segnalo inoltre, in breve:

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, MELONI TIRA DRITTO. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato ieri la presentazione alle Camere del disegno di legge Nordio sulla riforma della giustizia. Sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio il governo non intende fare marcia indietro e secondo quanto trapelato non saranno promossi emendamenti su questa parte della riforma.

SALARIO MINIMO. Il voto sull'emendamento soppressivo, presentato dalla maggioranza, della proposta sul salario minimo delle opposizioni verrà votato martedì 1° agosto. Il testo del provvedimento prevede che la paga oraria "non possa "essere inferiore a 9 euro lordi". Per il centrodestra, che punta a risolvere il problema del lavoro sottopagato estendendo i contratti collettivi, si tratta di "fumo negli occhi dei lavoratori", ma la legge sul salario minimo c'è in 21 Paesi su 27 in Ue.

TRE MORTI IN UNA SPARATORIA IN NUOVA ZELANDA. In Nuova Zelanda tre persone sono rimaste uccise in seguito a una sparatoria avvenuta di mattina presto (in Italia erano le 21) in un centro commerciale di Auckland. Secondo le prime informazioni, un 24enne armato munito di braccialetto elettronico è entrato in un cantiere, uccidendo due persone e ferendone sei, 3 delle quali in modo grave. Lo stesso aggressore è stato poi trovato morto.

ASSALTO ALL'AMBASCIATA SVEDESE IN IRAQ. In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata assaltata prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata in segno di protesta contro il rogo di un Corano in Svezia. Ci sarebbe stato un tentativo di dare fuoco all'ambasciata. La polizia irachena ha usato gli idranti per tentare di disperdere la folla. La protesta avviene alla vigilia di un nuovo evento in Svezia dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una nuova copia del Corano.

MORTA LA SORELLA DI CHE GUEVARA. Celia Guevara de la Serna, sorella del rivoluzionario argentino Ernesto "Che" Guevara, è morta ieri a di Buenos Aires all'età di 93 anni. L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha espresso sul suo account Twitter "grande tristezza" per la morte di Celia Guevara e la sua solidarietà alla famiglia e ai "nostri fratelli latinoamericani, soprattutto argentini e cubani, che piangono questa perdita".

SVELATO IL MISTERO DEGLI ASINTOMATICI. Le persone che risultano positive al Covid, senza però mostrare sintomi, sarebbero portatrici di una variante genetica che aiuta il loro sistema immunitario a riconoscere il virus e contrastarlo efficacemente proteggendole dalle manifestazioni della malattia. Lo rivela uno studio Usa pubblicato su Nature. La capacità di essere immuni al virus dunque sarebbe scritta nel nostro Dna.

IL VIGILE DEL FUOCO MORTO IN UN INCIDENTE. Massimo Viglierco, vigile del fuoco di 55 anni residente a Cuorgnè, è morto ieri sera nel Torinese dopo un incidente avvenuto tra Castellamonte e Baldissero Canavese. L'autobotte dei vigili del fuoco è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell'incidente sono rimasti feriti anche due colleghi, in condizioni non gravi.