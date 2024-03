Sgarbo Salvini a Meloni, "tempesta di carne" in Ucraina, il giallo di Alessio morto ad Amsterdam, maltempo nel weekend e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 20 marzo 2024.

SGARBO SALVINI-MELONI. Ha del clamoroso lo sgarbo di Salvini e Meloni ieri in Senato: il governo voleva plasticamente dimostrare l'unità del centrodestra sulla politica estera e sul giudizio su Putin, dopo le ambigue uscite del vicepremier. Il leghista non si è presentato, senza avere nemmeno l'alibi di un summit decisivo, e quella sedia vuota fa rumore. Per Fratelli d'Italia "ci possiamo scontrare sulle questioni interne, sul terzo mandato, sui decreti, ma non sulla linea di politica estera". L'opposizione attacca: "A quale dei suoi vice dobbiamo dare retta sulla Russia, a Salvini o ad Antonio Tajani?". La sfida sulla politica estera tra rientra nella più vasta sfida sulle europee. La premier indica l'obiettivo minimo: 26 per cento. Se Salvini non arriverà al 10%, la Lega rischia di sfuggirgli di mano.

GAZA INTOSSICATA. Il mercato nero prolifera nella Gaza che muore di fame. Molti camion di aiuti vengono intercettati, ciascuno tenta di accaparrarsi qualcosa. I prezzi sono aumentati di oltre cinque volte. Una confezione di latte a lunga conservazione costa sei dollari, prima uno. Le famiglia si dividono alla ricerca di cibo tra i pochi negozi, i mercati, le sedi delle organizzazioni. "La gente mangia tutto ciò che trova, anche erbe selvatiche, si cerca di mettere insieme almeno un pasto, quello serale. Qualsiasi cosa pur di riempire lo stomaco - scrive la Stampa - e il fatto di prendere qualsiasi cosa da terra, di utilizzare anche alimenti scaduti o foraggi animali, ha fatto ammalare parecchie persone, vittime di intossicazioni alimentari gravi"

L'ESTATE DELL'UCRAINA. La Russia starebbe avanzando nel Donbass. Secondo molti analisti un'offensiva di Mosca nell'estate 2024 è da mettere in conto. L'obiettivo sarebbe penetrare nelle regioni ucraine di Sumy e Kharkiv. Quest'ultima, la seconda città più grande dopo Kiev, è a soli 30 chilometri dal confine. "Tutto verrà deciso in estate. La Russia sta colpendo ogni giorno, per indebolire le posizioni ucraine, e quando arriverà la primavera Mosca certamente aumenterà l'attività militare", conferma l'alto rappresentante Ue Borrell. Nessuna novità sulla consegna di missili a lungo raggio da Paesi europei. I russi continuano a distruggere interi villaggi sfruttando la superiorità aerea, ma anche la tattica da loro stessi chiamata "myasnoi shturm" (tempesta di carne). Ovvero, ondate di soldati mandati al massacro e sostituiti immediatamente.

IL GIALLO DI ALESSIO. Aveva 20 anni e tutta la vita davanti. Una vita finita troppo presto, vicino ai binari della stazione ferroviaria di Holendrecht, alla periferia di Amsterdam. E' un giallo la morte di Alessio Giannaccari, un giovane salentino che lì si era trasferito da poco più di un mese per fare una nuova esperienza, faceva il cameriere. Nessuna ipotesi viene esclusa. Il padre Ilario, imprenditore nel settore della ristorazione, e sua madre Gabriella, avvocata, sono andati in Olanda per l'identificazione del corpo.

DI NUOVO IN MARE. Il tribunale civile di Crotone ha sospeso il fermo amministrativo della Humanity 1, la nave della ong tedesca Sos Humanity che era arrivata a Crotone lo scorso 4 marzo dopo aver soccorso nel canale di Sicilia 77 persone. "Travisamento dei fatti contestati". Il decreto Piantedosi che scoraggia le navi umanitarie e lascia senza soccorsi la rotta più mortale del mondo "fa acqua" da tutte le parti. La nave umanitaria può riprendere la navigazione. È il secondo tribunale che dispone la "sospensione cautelare" di un provvedimento di fermo Ong. Era già successo a febbraio, quando anche il tribunale di Brindisi annullò provvisoriamente il fermo della Ocean Viking. Le navi Sea-Watch 5 e Sea-Eye 4 sono invece ancora "detenute".

GRANCHIO BLU. Arriva la tanto attesa moratoria dei mutui per 24 mesi per le imprese messe in crisi dal proliferare del granchio blu nei nostri mari. Due i decreti firmati dal ministro dell'Agricoltura per Veneto ed Emilia-Romagna. Previsto anche l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i dipendenti, e l'accesso a finanziamenti agevolati. Nel Delta del Po sono oltre 3.200 le persone direttamente coinvolte nell'allevamento delle vongole più altrettante nelle strutture a terra e nei servizi necessari al funzionamento di un comparto che vale alla produzione 200 milioni di euro l'anno.

SALUTE MENTALE. Un detenuto su dieci in Italia, ossia circa 6 mila su 65mila, ha avuto diagnosticato un disturbo psichiatrico grave. L'uso di psicofarmaci dietro le sbarre è la norma. Ma quanti sono assistiti da un punto di vista psichiatrico dentro gli istituti di pena: soltanto 247 detenuti nel 2022, dei quali 15 donne. Lo zero virgola zero e qualcosa. Serve più attenzione, servono più fondi.

RECENSIONI FALSE. Amazon ha vinto la prima battaglia in Italia contro le recensioni false che ne minano la credibilità, grazie alla sentenza del tribunale di Milano contro il sito Realreviews che offriva il rimborso dei prodotti acquistati a chi avesse pubblicato una recensione a cinque stelle.

CODICE DELLA STRAGE. Ultimi passaggi alla Camera, e poi in Senato, del nuovo codice della strada, ribattezzato dalle associazioni delle vittime "codice della strage". Le critiche principali: "Non fa nulla per combattere gli eccessi di velocità", "rende più difficili le multe con gli autovelox", "toglie potere alle amministrazioni locali" e "tutela meno i ciclisti". Il 73% delle cause di incidente è la velocità. Con 3.000 morti all'anno, è un'emergenza senza fine.

GESTO DELLA PISTOLA. Una scolaresca liceale in visita in Senato, uno studente che allunga il braccio, mimando una pistola e puntandola contro la premier Meloni. Il protagonista della vicenda è un ragazzo, minorenne, che potrebbe essere sanzionato dalla sua scuola. Poi si è scusato: "Ho fatto una cavolata, non era diretto verso Meloni ma verso l’alto, è un simbolo di lotta che parte da Autonomia Operaia".

COMUNE DI BARI. A tre mesi alle elezioni, il consiglio comunale di Bari rischia di essere sciolto per mafia. Scelta che potrebbe far slittare le elezioni di 18 mesi. Tutto dipenderà dall'esito del lavoro della commissione di accesso nominata dal prefetto, si riferisce all'indagine per voto di scambio in cui è stata arrestata anche una consigliera comunale eletta nel centrodestra.

WEEKEND ROVINATO. Maltempo in arrivo venerdì al centro-sud, poi un nuovo fronte più organizzato nel weekend dovrebbe affondare sull'Italia, attraversandola da nord a sud e smantellando l'anticiclone. Piogge diffuse nel fine settimane e quota neve in calo, fino a 1.000 metri. Le temperature subiranno un'apprezzabile diminuzione per l'aria fredda in discesa dal nord Europa.

LA FOTO. Per la quarta volta in quattro mesi, un vulcano ha eruttato nella stessa regione dell'Islanda. Molti residenti che erano tornati a Grindavik dopo la precedente eruzione sono stati nuovamente evacuati.

