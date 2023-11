Cosa rischia Filippo Turetta, il giallo della dottoressa uccisa senza un perché, la nuova tassa di 3 euro (chi paga) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 20 novembre 2023.

FILIPPO TURETTA E LA PREMEDITAZIONE. Giulia Cecchettin è stata massacrata da una ventina di fendenti la sera stessa in cui ha provato a fuggire dall'ex fidanzato. Quando Filippo Turetta è passato dalle violenze psicologiche a quelle fisiche. Sarebbe uscito di casa con un coltello (trovato un coltello spezzato nel canalone in cui aveva gettato il cadavere, potrebbe essere l'arma del delitto). Oggi sarà trasferito nel carcere di Lipsia. L'estradizione in Italia tra pochi giorni. La premeditazione farà pendere il piatto verso l'ergastolo o i 30 anni di carcere. Aveva fatto ricerche online per kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo. Il fatto che sia stato fermato solo perché con l'auto ormai in riserva parla di un soggetto disorganizzato, ma ciò non esclude affatto la premeditazione. Il padre della vittima: "Ragazze denunciate". Educazione già a scuola, non si può che partire da qui: non solo sulla parità di genere, ma sul tema più ampio della costruzione dell'identità in adolescenza, sulla dimensione della coppia, anche sulla sua fine. E servono fondi, subito, milioni di euro per le associazioni che supportano le donne che denunciano e scelgono percorsi "protetti".

GAZA, CINA IN CAMPO. Sembra più vicino un accordo sulla liberazione di alcuni ostaggi in Medio Oriente, ma l'intesa ancora non c'è. Per il Qatar "devono essere superati soltanto gli ostacoli minori". La Cina entra in campo con la sua forza diplomatica nel conflitto tra Israele e Hamas: una delegazione di ministri di Paesi arabi e islamici è a Pechino, con l'obiettivo dichiarato del cessate il fuoco nella Striscia. La prima tappa di un tour in diverse capitali per inviare un chiaro messaggio: serve un cessate il fuoco immediato e bisogna far entrare gli aiuti a Gaza. Il ministero della Sanità a Gaza, gestito da Hamas, afferma che 13.000 persone sono state uccise nell’enclave palestinese dall’inizio della guerra con Israele: 43.000 case completamente distrutte, 225.000 parzialmente distrutte. Israele ha lanciato una campagna di ritorsione contro Gaza dopo che i militanti di Hamas hanno attraversato il confine con Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone.

ARGENTINA A DESTRA. Ballottaggio senza storia, l'Argentina in piena crisi economica, e con inflazione oltre il 142%, passa nelle mani dell'anarco capitalista populista Javier Milei, economista di 53 anni, outsider della politica: ha vinto su Sergio Massa con il 56% dei voti contro il 44%. Per la prima volta dalla fine della dittatura dei generali, una figlia orgogliosa di militari complici del regime di Videla sarà vicepresidente. Il passato che non passa. Buenos Aires deve 44 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale, è sull'orlo di un precipizio. Milei ha moderato nelle ultime settimane alcune delle proposte più controverse abbandonando anche l'immagine iconica dei primi comizi che lo vedeva sempre imbracciare una motosega. Ma punterà a una drastica e rapida riduzione del deficit e del debito pubblico attraverso drastici tagli alla spesa e vendita delle principali imprese statali. Trump lo esalta: "Sono molto orgoglioso di te".

IL GIALLO DI FRANCESCA ROMEO. Il movente è ancora oscuro. Non c'è una singola pista da seguire, un sospetto, un'ombra. Due giorni fa Francesca Romeo, medico di 67 anni, è stata uccisa dopo il turno di lavoro di notte, mentre tornava a casa in auto con il marito, rimasto lievemente ferito. Un agguato in Aspromonte, in stile ‘ndrangheta, ma sono esclusi collegamenti con la criminalità organizzata. Il killer col fucile ha puntato dritto alla testa. A chi più volte sabato lo ha ascoltato il marito, psichiatra, ha spiegato di non aver capito nulla di quanto stesse succedendo. Solo lui potrebbe fornire elementi utili.

NUOVA TASSA DI 3 EURO. Una nuova tassa d'imbarco per tutti i passeggeri di aerei, navi da crociera e traghetti, fino a 3 euro a persona, per risanare il debito dei Comuni italiani che sottoscrivono un "patto virtuoso" con il governo. Una sorta di tassa di soggiorno aggiuntiva, che i Comuni potranno decidere come fosse un'addizionale e che potranno applicare a uno o a tutti i vettori. La Lega ha depositato la proposta in Senato, un emendamento che sblocca l'operazione attraverso un prelievo diretto all'emissione del biglietto da parte delle compagnie di navigazione o aeree (o alle agenzie). La misura, inizialmente prevista per i Comuni in dissesto, verrebbe estesa a tutti i capoluoghi di provincia con un indebitamento superiore a mille euro pro-capite.

SCONTRO LEGA-FDI. Sulle candidature alle elezioni regionali deflagra lo scontro latente tra Lega e Fratelli d'Italia. Nei territori è più complesso far finta di nulla che a Roma. In Trentino il leghista Fugatti rompe i patti sulle nomine in giunta e FdI esce dalla maggioranza. In Sardegna la Lega a sorpresa ufficializza la ricandidatura del governatore uscente Solinas, mentre Fdi vuole correre con un suo nome (Truzzu, sindaco di Cagliari). Salvini punta anche alla Basilicata, Regione guidata da Forza Italia. E allora gli azzurri pretendono la ricandidatura di Cirio in Piemonte. Un domino dalle conseguenze imprevedibili. Il partito di Meloni, primo nel Paese, vuole contare di più.

Vi segnalo inoltre, in breve:

LAVORARE AD AMAZON. Un'inchiesta della Stampa sta facendo parecchio discutere: rivela le condizioni di lavoro dei dipendenti Amazon. Deciderà la magistratura se le denunce sono tali da giustificare provvedimenti. A uno non è stato consentito di chiamare il 118 anche se stava male, un altro ha accumulato 41 giorni di sospensione per avere guardato il telefono durante l'orario di lavoro. Controlli "ossessivi", richiami per pause durate un minuto di troppo o per aver parlato a un collega.

CARO VOLI. I prezzi dei biglietti aerei per volare su Sicilia e Sardegna nel periodo natalizio hanno registrato aumenti vertiginosi che raggiungono, a seconda della tratta, punte del +78%. Esempio: Torino-Cagliari, partendo il 24 dicembre si spendevano 84 euro acquistando il biglietto il 2 novembre scorso, oggi servono almeno 150 euro.

CADAVERE SENZA TESTA. Mistero fitto sul ritrovamento del cadavere mutilato di un uomo vicino a una delle spiagge più famose d'Italia, la Pelosa nel mare di Stintino. Al vaglio le denunce degli scomparsi negli ultimi mesi con un'attenzione anche alla Corsica.

ACCOLTELLATO A NAPOLI. E' stato accoltellato diverse volte al volto e al collo l'81enne trovato morto ieri nella sua abitazione del quartiere Fuorigrotta a Napoli: i carabinieri sono sulle tracce del suo assassino.

ALLUVIONI. Le piogge nella Repubblica Dominicana uccidono almeno 21 persone e provocano migliaia di sfollati.

DISASTRO MUSK. Il secondo volo di prova di SpaceX, la compagnia aerospaziale di Musk, è finito in un altro disastro tecnico: il super razzo Starship, il più potente della storia, partito dal Texas meridionale e progettato per compiere un giro parziale attorno alla Terra, è esploso dopo circa otto minuti.

HOT CHIP. La patatina più piccante del mondo, la "Hot Chip" con confezione a forma di bara, arriva sul tavolo dell'antitrust: è pericolosa e soprattutto induce i giovani a percepire l'acquisto e il consumo come una sfida, ma il livello di piccantezza può causare danni gravissimi (si può tranquillamente acquistare su Amazon per 15 dollari).

BASTA UN PAREGGIO. Stasera sul campo neutro di Leverkusen va in scena Ucraina-Italia: in palio la qualificazione diretta agli Europei di calcio 2024. Agli azzurri di Spalletti basta un pareggio, vietato sbagliare.

TROPPO DJOKOVIC. Novak Djokovic supera Jannik Sinner per 6-3, 6-3 in finale e si aggiudica le ATP Finals di Torino. Ma il talento italiano esce "consacrato" dalla settimana torinese.

Buona giornata, su Today.