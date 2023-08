Il giallo di Vera uccisa e impiccata, quando finisce il caldo (c'è la data) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today, e bentrovati. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata. E' lunedì 21 agosto 2023.

VERA IMPICCATA E UCCISA. Il sospetto degli inquirenti è che la 25enne Vera Schiopu, trovata morta impiccata sabato sera nella casa di campagna di contrada Sferro, a Ramacca (Catania), non si sia suicidata. Sarebbe un ennesimo femminicidio. Fermati il compagno, un manovale rumeno di 33 anni, e un amico connazionale di 31. La loro versione non convince gli inquirenti. La corda troppo fragile per sorreggere il peso della vittima, le escoriazioni su tutto il corpo, alcune ancora sanguinanti, e altre contraddizioni nelle ricostruzioni. Di Vera Schiopu si sa poco: lavorava come bracciante, era arrivata in Italia con il sogno di comprarsi una casa e costruirsi una famiglia, ha trovato la morte. Si attende l'autopsia.

ONDATA DI CALORE. Mercoledì 23 agosto dovrebbe esserci il picco della terza ondata di caldo della stagione estiva. Oggi e domani le temperature saranno in costante aumento e i valori saranno ben al di sopra della media del periodo. 38 gradi al Nord Ovest, si boccheggia anche in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. In alcune zone si toccheranno anche i 40 gradi. La situazione dovrebbe migliorare da venerdì prossimo in poi. Ma per ora il perdurare della stasi anticiclonica farà salire ulteriormente le temperature al Nord e al Centro. Il cambio di scenario vero e proprio è atteso a partire da domenica, con un fronte atlantico che transiterà sull'Italia portando forte maltempo dapprima al Nord, poi all'inizio della settimana successiva e quindi tra il 28 e il 30 anche al Centro Sud. Le previsioni.

CACCIA ALL'UCRAINA. Olanda e Danimarca forniranno gli F-16 all'Ucraina. Invieranno a Kiev una flotta aerea composta da 61 dei temutissimi caccia, i primi nel 2024. Poche ore prima del blitz con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiuso la trattativa, Mosca ha denunciato l'attacco di un drone ucraino a Kursk che avrebbe ferito almeno cinque persone. Risale invece a sabato un feroce attacco russo sulla città ucraina di Chernihiv, che ha portato alla morte di 7 persone. La controffensiva di Kiev non procede come auspicato dai vertici militari ucraini a inizio estate. Il timore di molti osservatori ed esperti è che la guerra si trascini per anni. Per il Wall Street Journal è un rischio molto concreto: "Il motivo non è solo che i combattimenti in prima linea" procedono con movimenti di fronte lenti, "ma anche che nessuno dei principali attori ha obiettivi politici chiari e raggiungibili". Il noto politologo Galyamov stima che in Russia il sostegno reale a Putin sia in calo, ormai intorno al 30%.

CAOS ACCOGLIENZA. Centinaia di arrivi anche ieri a Lampedusa, 100mila sulla rotta centrale del Mediterraneo da inizio anno. Solo 2.561 rimpatri. Numeri che certificano il fallimento assoluto (rispetto alle promesse elettorali) del governo Meloni sull'immigrazione. Le Regioni si sono aggiunte ai sindaci che da giorni protestano per un sistema di accoglienza dei migranti ormai impossibile da gestire a livello locale. Il Viminale aveva assicurato una distribuzione equa dei migranti in base al numero degli abitanti e l'ampiezza dei territori. In queste ore, però i criteri stanno saltando. L'ultimo decreto Cutro aveva dato un'ulteriore picconata all'accoglienza diffusa, si è scelta la concentrazione di persone, ma la verità e che non si sa bene dove mandarle e i Comuni sono lasciati da soli. Secondo fonti del ministero dell'Interno però "la polemica sollevata da alcuni sindaci è surreale. La mancata adozione dello stato di emergenza ha ritardato alcuni interventi sul territorio".

A DESTRA SI LITIGA. La destra italiana litiga sul generale Roberto Vannacci. Nella maggioranza in tanti non ritengono grave quanto il generale ha scritto nel suo libro omofobo e sessista. IL rischio è però scambiare per libertà di espressione una paccottiglia di pensieri razzisti, antisemiti. Il ministro della Difesa Crosetto non si aspettava però i distinguo di due pezzi da novanta di FdI. "Se il generale avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questo, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, si sarebbe comportato all'opposto. Siamo molto diversi", dice Crosetto. Fdi difende Vannacci e attacca i dem, con in prima linea Donzelli: "In un mondo libero si scrive ciò che si pensa. Vannacci dice no alla candidatura di Forza Nuova: "Continuerò a fare il soldato".

CARO BENZINA. Si parla di un possibile intervento per far fronte al caro benzina degli ultimi mesi. Un'opzione che Fratelli d'Italia mantiene sul tavolo. Il capogruppo dei meloniani al Senato Malan sottolinea che "il governo continua a lavorare per contrastare i rialzi dei prezzi, in particolare a favore dei percettori di redditi bassi". Ma come? Il ministro Urso ha comunicato che non si può intervenire con un taglio delle accise, ma la Lega vuole aprire un dibattito proprio su quel punto in legge di bilancio. L'idea di Salvini è usare l'extragettito Iva per limare le accise più vecchie. Un eventuale "bonus benzina", una sorta di compensazione solo per le famiglie a basso reddito che soffrono di più i rincari, appare invece difficilmente realizzabile, almeno sulla carta.

Vi segnalo inoltre, in breve:

LO SCHIANTO IN CALABRIA. Tragico incidente stradale in Calabria: due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale Ionio-Tirreno, tre persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente. Lo schianto frontale è avvenuto domenica pomeriggio a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Tra le vittime c'è anche una bambina di quattro anni.

CALIFORNIA, TEMPESTA E TERREMOTO: La tempesta tropicale Hilary arriva in queste ore in California. A Los Angeles appello a stare a casa: chiuse le scuole, centinaia di voli cancellati. Dichiarato lo stato di emergenza. Il presidente Biden sta seguendo la vicenda e assicura aiuti e assistenza se necessario. Nel sud del "Golden State" registrato anche un terremoto di magnitudo 5.1.

MANOVRA SENZA RISORSE. Mancano le risorse per la prossima finanziaria servirebbero15miluardi in più gli obiettivi “promessi”, dal taglio al cuneo alle pensioni (Opzione donne, Ape sociale, minime a 600 euro per gli over 75 ), fino alla detassazione di tredicesime e straordinari. Il che significa che non ci saranno risorse extra per sanità, scuola, né per chi perderà il reddito di cittadinanza. La manovra sarà il banco di prova di questo governo.

LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI. A settembre l'Italia riceverà molto probabilmente una lettera firmata da Christine Lagarde in cui saranno elencate le perplessità della Banca centrale europea sulla decisione di imporre una tassa sugli extraprofitti delle banche. Per Meloni, però, la tassa deve restare.

SOS MANODOPERA. Confartigianato certifica la difficoltà a trovare i lavoratori che le imprese hanno intenzione di assumere: nell'ultimo anno la quota di "introvabili" sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% di luglio 2023. Si cercano soprattutto tecnici specializzati nella carpenteria metallica (ne mancano il 70,5%), nelle costruzioni (69,9%), nella conduzione di impianti e macchinari (56,6%).

SERIE A. E' tornato il campionato. Partono forte Juve e Atalanta rispettivamente contro l'Udinese e il Sassuolo. La Roma pareggia in casa con la Salernitana. La Lazio cade a Lecce.

IL POST DELLA VERGOGNA. Un missile russo sabato ha centrato il teatro Shevchenko, nella piazza principale di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, scoperchiato l’edificio dove era in corso un meeting di esperti di droni, danneggiato il palazzo dell’università, e provocato un’onda d'urto che ha colpito anche centinaia di civili. Una bambina di 6 anni è morta, una donna è morta schiantata dallo spostamento d’aria che ha sollevato l'auto che stava guidando, una ragazzina di 12 anni è ricoverata gravissima. Sette morti e 129 feriti, alcuni dei quali in condizioni praticamente disperate. "Scarpe da bambino in vendita. Mai indossate." Un popolare canale Telegram russo prende in giro così, con una citazione di Hemingway, la morte della bambina di sei anni Sophia Holynska, uccisa nell'attacco missilistico su Chernihiv. Il post ha quasi 47.000 reazioni di "risate" da parte di utenti.

Buona giornata, su Today.