Pier morto di lavoro a 18 anni, le regioni rimaste senz'acqua, l'Italia di Spalletti "asfaltata" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 21 giugno 2024.

SUD SENZ'ACQUA. In Puglia compromesso il 50% della produzione di olio, in Sicilia mancherà metà del grano, in Basilicata cereali a -90%. In Abruzzo niente mais. L'assenza di piogge primaverili e l'eterna drammatica carenza di riserve idriche fanno scattare l'allarme rosso in oltre il 50% dei territori in Sicilia, Puglia e Basilicata, e nelle zone costiere di Calabria e Sardegna. Caratteristiche peggiori delle scorse grandi siccità del Nord, mai era successo di dover abbattere i capi animali negli allevamenti per l'impossibilità di dissetarli. E' un ritorno agli anni '80 anche nel turismo, "quando tutta la costa con hotel, villaggi e seconde case era rifornita con le autobotti" dicono da Federalberghi Sardegna. "Non avremmo mai pensato di rivivere una situazione come quella".

MORIRE DI LAVORO A 18 ANNI. Si chiamava Pierpaolo Bodini e aveva 18 anni. Faceva l'operaio agricolo, è morto schiacciato dalla caduta di un pesante componente di una macchina seminatrice a Brembio, in Lombardia. Aveva deciso di abbandonare gli studi per iniziare a lavorare sui mezzi agricoli nelle campagne del basso Lodigiano. Stava attaccando una seminatrice a un trattore, un pezzo si è improvvisamente staccato non lasciandogli scampo. Sotto shock il collega ventenne che era al suo fianco. Sarà lui a raccontare ai carabinieri, quando sarà in grado, quei drammatici istanti.

USCIRE DAL CAPORALATO. Satnam Singh era un bracciante "invisibile", senza contratto regolare: nella morsa dei caporali ci sarebbero 400mila persone. La sua atroce fine ha scosso l'Italia. Negli ultimi anni c'è stato un lieve aumento delle denunce da parte dei lavoratori, soprattutto al Sud, anche grazie alla legge 199/2016, che riconosce il caporalato come reato. Prevede uffici di collocamento per i braccianti, ma a oggi sono ancora pochi. Fondamentale è la presa in carico delle vittime. L'accompagnamento all'emersione dallo sfruttamento può fare la differenza. Le segnalazioni non aumentano dove aumentano ispezioni e controlli (che vanno comunque intensificati, alcune aziende agricole hanno un'ispezione ogni 10 anni) ma solo dove c'è una rete di supporto. Chi vede una prospettiva di protezione e di inserimento socio-lavorativo, si espone di più.

44 SUICIDI IN CARCERE. Nelle carceri italiane i suicidi dei detenuti continuano. Quasi non fanno più notizia. Il 44º caso dell'anno è stato a Novara, dove ieri mattina gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato un detenuto di 20 anni impiccato in cella. Era un cittadino algerino nato nel 2004 in prigione per droga. Ha utilizzato un cappio rudimentale. Serve più assistenza psichiatrica, e poi un decreto-legge contro il sovraffollamento, con pene alternative come domiciliari o lavori socialmente utili o braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o è agli ultimi mesi di condanna. "Uno Stato che non garantisce la vita delle persone che ha in custodia e quella dei suoi servitori non si può considerare uno Stato civile", dicono i sindacati degli agenti.

EX ILVA SEMPRE PEGGIO. Peggiora la situazione dell'ex Ilva: i commissari chiedono la cassa integrazione, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che riguarderà 5.200 lavoratori. L'attuale cassa (in vigore da oltre due anni, tra varie proroghe) interessa in totale 3 mila lavoratori, di cui 2.500 a Taranto, 250 a Genova e 150 a Novi Ligure. La richiesta di ieri, invece, riguarda un totale di 5.200 lavoratori che si fermeranno a rotazione, di cui 4.400 a Taranto, 400 a Genova e 245 a Novi Ligure. Nello stabilimento di quella che è la città più industrializzata del Mezzogiorno c'è solo un altoforno che funziona. Se guardare la storia recente e il presente di Taranto è , come sostengono molti studiosi, premonizione per il futuro d'Italia, c'è poco da sorridere.

AZZURRO TENEBRA. Una brutta Italia perde 0-1 contro la Spagna a Euro 2024. Ci condanna un autogol di Calafiori, ma se non fosse stato per le grandi parate di Donnarumma, il risultato sarebbe stato molto più pesante. Una lezione di calcio quella delle furie rosse, che hanno sovrastato gli azzurri sul piano del gioco dal primo all'ultimo minuto. Una doccia fredda per Spalletti, oltre che una presa collettiva di coscienza: la nostra nazionale, oggi come oggi, non è probabilmente nemmeno tra le prime otto più forti d'Europa.

RIECCO IL MES. Riprende il pressing sull'Italia per la ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, questione passata negli ultimi tempi un po' sottotraccia a causa della campagna elettorale. L'Italia è l'unico Paese che ha approvato il Mes ma non lo ha ratificato. In caso di fibrillazione dei mercati finanziari, può essere un problema.

MANOVRA D'AUTUNNO. Sarà una manovra con pochissime risorse quella che il governo Meloni varerà a fine anno. E quindi sono destinate a non essere confermare nemmeno le due misure più care alla premier: il bonus per le mamme lavoratrici di due figli e la garanzia per i mutui prima casa per le giovani coppie di under 36.

RIECCO LETTA. L'ex premier Enrico Letta rinuncia a correre per la direzione di Sciences Po, prestigiosa università parigina. Possibile un suo ruolo nel risiko delle nomine europee: potrebbe essere lui il nuovo presidente del Consiglio europeo, casella che spetta al Partito socialista per la quale è favorito il portoghese Costa. Oppure inviato speciale per il Medioriente.

OSTAGGI VIVI. Il totale di ostaggi israeliani ancora in vita potrebbe oscillare intorno ai 50 prigionieri: una cifra che equivarrebbe a sancire la morte di 66 ostaggi, 25 in più di quelli riconosciuti attualmente dalle autorità di Israele: lo ha scritto il quotidiano Wall Street Journal.

ARRUOLARSI IN UCRAINA. La Bbc racconta come la campagna di arruolamento, in Ucraina, stia generando difficoltà e dissensi. Il numero di perdite sul campo non viene diffuso, ma tra soldati feriti o sfiniti, la voglia di partire per il fronte è ai minimi. Il governo ha intensificato gli sforzi per mobilitare più uomini. Una nuova legge, introdotta a maggio, richiede a ogni uomo di età compresa tra 25 e 60 anni di registrare i propri dati su un database.

SONDAGGI USA. L'ultimo sondaggio di Fox News è "spazzatura", secondo Donald Trump. L'emittente conservatrice, per la prima volta quest'anno, mostra Joe Biden in testa nella corsa per la Casa Bianca. Ma i sondaggi nazionali non hanno molto senso, il voto si deciderà in una manciata di stati chiave. E i sondaggi in posti come Wisconsin e Pennsylvania danno l'ex tycoon in netto vantaggio.

L'INCENDIO DI BERLINO. Un sospetto dal potenziale "dirompente", secondo la Bild: "La Russia potrebbe essere responsabile dell'incendio della fabbrica di armi Diehl a Berlino Lichertfelde all'inizio di maggio". Al colosso appartiene anche Diehl Defence, che produce armi per l'Ucraina. L'allerta su possibili attacchi russi in Germania e in Europa è scattata da tempo.

EPIDEMIA DI COLERA. E' di almeno 21 morti il bilancio delle vittime di un'epidemia di colera scoppiata nello Stato nigeriano sudoccidentale del Lagos, rendono noto le autorità sanitarie citate dai media locali. Test di laboratorio avevano confermato la diffusione della malattia il 15 giugno scorso, con 401 casi d'infezione registrati questo mese.

CALDO OGGI. Il 21 giugno inaugura l'estate 2024 ed è il giorno più caldo. Oggi bollino rosso ad Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Il ministero della Salute annuncia l'attivazione del cosiddetto "codice calore", per fronteggiare l'emergenza caldo: percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei pronto soccorso e potenziamento del servizio di guardia medica.

Buona giornata su Today.it.