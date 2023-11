Giulia Cecchettin morta per "shock emorragico", nuovo femminicidio a Fano, l'accordo sugli ostaggi a Gaza e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 21 novembre 2023.

GIULIA MORTA PER "SHOCK EMORRAGICO". Giulia Cecchettin potrebbe essere stata accoltellata già nel parcheggio di Vigonovo, a un centinaio di metri da casa, dove è stato ritrovato un coltello da cucina di 21 centimetri senza manico. La circostanza emerge dagli ultimi sviluppi dell'inchiesta. Non è ancora certo però che quella sia l'arma usata da Filippo Turetta per colpirla. Pochi minuti dopo l’auto viene ripresa nella zona industriale di Fossò. Qui Giulia, evidentemente già ferita e tramortita, trova le forze per fuggire, ma viene raggiunta e colpita dall'aggressore che poi la carica in macchina per portarla in una zona remota vicino al lago di Barcis dove il corpo della giovane viene gettato in un dirupo. Giulia sarebbe morta per "shock emorragico" scrive oggi 'Repubblica' citando le carte dei magistrati. Sarebbe quindi morta dissanguata. Filippo Turetta è accusato di sequestro di persona e omicidio volontario.

FEMMINICIDIO A FANO. A Fano un uomo di circa 70 anni avrebbe ucciso la moglie, sua coetanea, che soffriva di disturbi psichiatrici, per poi tentare di suicidarsi ingerendo degli psicofarmaci. L'uomo è stato trovato agonizzante lunedì sera da uno dei figli che aspettava la coppia a cena. La donna sarebbe stata strangolata.

LA BIMBA MORTA A LAMPEDUSA. Nuova tragedia della disperazione. Una bimba di due anni è morta davanti alle acque di Lampedusa dove lunedì sera 43 persone sono stati recuperate sugli scogli di Capo Ponente dalle motovedette della Capitaneria di porto, mentre altri due migranti sono stati salvati da due pescatori lampedusani. Ci sarebbero anche otto dispersi, tra cui due bambini. La bimba è deceduta mentre la motovedetta la stava portando verso il porto assieme agli altri superstiti.

L'ITALIA AGLI EUROPEI. Bastava un pari. E il pari è arrivato. Con lo 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina, l'Italia stacca il pass per i prossimi Europei di calcio, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 ed ai quali gli azzurri si presenteranno da campioni in carica. Una qualificazione arrivata con qualche brivido, dato che gli uomini di Spalletti non sono riusciti a concretizzare la supremazia del primo tempo tenendo in vita gli ucraini (che adesso si giocheranno l'accesso al torneo tramite gli spareggi) fino al fischio finale. In pieno recupero gli azzurri rischiano grosso: Mudryk cade in area toccato da Cristante, ma il direttore di gara non concede il penalty e per l'Italia si aprono le porte degli Europei.

GAZA, VERSO UN ACCORDO PER GLI OSTAGGI. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che "un accordo per il rilascio degli ostaggi a Gaza sarà raggiunto presto". L'accordo "non è mai stato così vicino", ma c'è ancora del lavoro da fare, ha confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. L'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che Tel Aviv sta trattando il rilascio di oltre 50 persone tra donne e bambini. Secondo una fonte diplomatica israeliana, in cambio Hamas avrebbe chiesto il rilascio di 100 prigionieri, tra uomini e donne, una pausa di cinque giorni nei combattimenti e che Israele non usi i suoi droni in questi giorni per sorvegliare Hamas. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha scritto in un messaggio su Telegram che l'accordo per una tregua è "vicino".

L'ITALIA FERMA IL GREEN DEAL. Pesticidi e imballaggi: il Parlamento europeo discute due regolamenti cruciali in tema di ambiente e salute, ma le lobby agricole e del packaging vogliono indebolirli col contributo degli eurodeputati italiani.

STALKER IN MANETTE. A Milano un uomo di 33 anni è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex fidanzata. Centinaia di chiamate anonime, raid e minacce. Secondo il Gip era ormai "fuori controllo": in due occasioni avrebbe provato a comprare un acido corrosivo in ferramenta.

GUAI PER LA MAMMA DI KATA. Katherine Alvarez, mamma di Kata, la bimba peruviana scomparsa a Firenze, avrebbe accoltellato una donna nel bagno di una discoteca. La vittima ha riportato cinque ferite al volto, tra la guancia e la sommità della testa, e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

RECORD DI MULTE. Nell'arco del 2022 e del 2023, un 21enne è transitato con la sua autovettura 800 volte nelle varie Ztl della città di Mantova, per un totale di 150 mila euro di sanzioni. Che non sono state mai pagate. Al giovane conducente è stata confiscata l'auto e ritirata la patente.

