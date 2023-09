Sui migranti non cambia nulla, Maria Rosaria uccisa dal marito, torna il vero maltempo (le regioni colpite) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 21 settembre 2023.

ANCORA FEMMINICIDI. Una donna di 37 anni, Maria Rosaria Troisi, casalinga e catechista, è stata uccisa dal marito a Battipaglia, in provincia di Salerno. Marco Aiello, idraulico 40enne, è stato fermato. L'omicidio dopo un litigio, pugnalata fatale alla giugulare. I due figli minorenni della coppia sono stati affidati a dei parenti. Femminicidi senza tregua, 81 donne uccise da inizio anno, 66 in ambito familiare, 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner; rispetto allo stesso periodo del 2022 cresce il numero degli eventi violenti.

MIGRANTI, NULLA DI FATTO. La premier Meloni da New York dice che le Nazioni Unite non devono "voltarsi dall'altra parte", ma dichiarare "guerra globale e senza sconti ai trafficanti". Mentre gli sbarchi continuano e le proiezioni sono di 170mila arrivi a fine anno, il governo si ritrova isolato in Europa sui migranti, se si va oltre a generiche parole di solidarietà. Non c'è un consenso largo sulle politiche da attuare. Il memorandum con la Tunisia è stato stoppato, e sono a un punto fermo i negoziati sul nuovo patto per l'asilo che imporrebbe forme di solidarietà obbligatoria ai 27. Il parlamento europeo terrà le sue ultime sedute ad aprile 2024, poi le elezioni. Difficile si arrivi a qualcosa di concreto. Sul fronte interno, la decisione di aumentare i tempi di "detenzione" nei centri per i rimpatri, aprendone anche di nuovi in tutte le regioni (come vi abbiamo spiegato, la stretta riguarderebbe comunque pochi migranti) fa discutere. Senza accordi di riammissione nessuno può essere rimandato al Paese d'origine e i sindacati di polizia insorgono: per gestire un Cpr di 150-200 persone servono 100 unità di polizia al giorno. Con organici così in sofferenza saranno tolte al controllo delle città?

GUERRA SENZA FINE. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu si è consumato lo scontro a distanza tra il presidente ucraino Zelensky e il ministro degli Esteri russo Lavrov. Atteso oggi l'annuncio di Biden di nuovi aiuti militari Usa all'Ucraina, che perde però uno dei suoi alleati: sulle tensioni per l'embargo del grano, la Polonia si smarca e annuncia che non fornirà più armi a Kiev. Il presidente americano riceverà oggi Zelensky alla Casa Bianca. Le ipotesi per una soluzione negoziale del conflitto sono lontanissime. L'unico spiraglio a cui si lavora a tutti i livelli in Occidente è il seguente. Limare la proposta in dieci punti avanzata dal paese aggredito, sul modello Corea: un cessate il fuoco seguito dal congelamento della situazione sul terreno, senza un trattato formale. Una tregua seguita da un negoziato vero, con concessioni reciproche, sembra uno scenario lontanissimo.

EMERGENZA INFERMIERI. C'è un problema serio con gli infermieri, in Italia, e probabilmente se ne parla troppo poco. La professione non attrae più i giovani a causa di carichi di lavoro "insostenibili", di stipendi non adeguati e di progressioni di carriera quasi inesistenti. Quest'anno c'è stato un ulteriore calo del 10 percento delle domande di iscrizione ai corsi di laurea. Rispetto alle piante organiche ne mancano 65 mila e la situazione è destinata a peggiorare ancora. Gli infermieri sono la colonna vertebrale dei servizi sanitari, vicini ai pazienti sempre: 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Servono più borse di studio e azzeramento delle tasse universitarie, tanto per iniziare.

TORNA IL MALTEMPO. Torna il maltempo su molte parti dell'Italia, con una doppia perturbazione in arrivo: oggi allerta gialla in Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria. Ed entro il weekend è atteso un calo delle temperature di 7-8 gradi. Resta il caldo però in Sicilia: oggi bollino giallo a Palermo, in estensione domani anche a Catania. In sintesi, tempo a tratti instabile oggi e tempo perturbato venerdì. Domani il fronte che avrà modo di portare i primi forti temporali già nella notte al Nordovest eserciterà la sua azione ancora una volta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. I fenomeni potranno essere intensi e localmente anche a carattere di nubifragio.

Vi segnalo inoltre, in breve.

GUERRA LAMPO. L'Armenia capitola dopo 24 ore di guerra, la regione del Nagorno (contesa dai tempi del crollo dell'Urss) ora di fatto è azera. L'Azerbaijan ha deciso di portare a termine l’occupazione avviata nel 2020, e l'operazione militare ha "spazzato via" le difese dei separatisti armeni, che hanno accettato di deporre le armi. Un'altra guerra pagata con il nostro gas.

LA PRIGIONE IN VENEZUELA. Il Venezuela ha inviato ben 11.000 soldati per riprendere il controllo di una delle sue più grandi carceri (6.000 detenuti) ormai dominata da una potente banda criminale. Tocoron è stato per anni sotto il controllo della gang Tren de Aragua. Gli ospiti della struttura potevano girare liberamente per la prigione, che aveva strutture simili a un hotel tra cui una piscina, una discoteca e un mini zoo.

SARÀ TRUMP-BIDEN. Lo suggeriscono i sondaggi, lo ventilano ormai anche i diretti protagonisti. Joe Biden prevede un nuovo scontro con Donald Trump nel 2024: "E' probabile che ci sarà la stessa persona e penso che possa batterla ancora", ha detto a un evento di raccolta fondi a New York.

TREDICESIME DETASSATE. Il governo è al lavoro per agevolare la tassazione delle tredicesime sia dei dipendenti che dei pensionati, in entrambi i casi con un tetto di 35mila euro lordi annui, a partire dal 2024: è un'indiscrezione del Sole 24 Ore.

IT-ALERT RIMANDATO. Nel Lazio rinviato il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico alla popolazione, che dirama a tutti i cellulari di una determinata area geografica messaggi utili in caso di catastrofi imminenti. Il test era previsto oggi 21 settembre, ma è stato rinviato a causa dell'allerta meteo.

NIENTE ISOLAMENTO. Il direttore della prevenzione del ministero della salute, Francesco Vaia, assicura che nella stagione invernale non sarà reintrodotto in Italia l'isolamento per i positivi al Covid.

COPPE EUROPEE. In Champions League il Napoli vince 2-1 a Braga, mentre l'Inter pareggia 1-1 in casa della Real Sociedad. Oggi tocca a Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference League.

PALLA OVALE. L'Italia ha sconfitto l'Uruguay (38-17) ed è tornata di nuovo in testa al girone A dei Mondiali francesi di rugby, davanti a Francia e All Blacks. Tra 9 giorni a Lione incontrerà proprio i neozelandesi.

IO CAPITANO. 'Io capitano' di Garrone è la pellicola italiana designata per la corsa all'Oscar come miglior film internazionale. Lo ha deciso la commissione di selezione riunita all'Anica, scegliendo l'opera tra altri 11 film tra cui 'La chimera' della Rohrwacher e 'Rapito' di Bellocchio.

Buona giornata, su Today.