Chi andrà in pensione dal 1º gennaio, cosa c'è dietro lo "strano" silenzio di Meloni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 22 agosto 2023.

VANNACCI E MELONI. Si allarga la frattura a destra sul caso Vannacci, con Crosetto al centro delle polemiche. Salvini si schiera dalla parte del militare che teorizza "tratti somatici dell'italianità" e definisce i gay "non normali". Anpi e Pd chiedono che Meloni rompa il silenzio, ormai assordante. Il punto è che la premier non potrà mai pronunciarsi contro Vannacci perché significherebbe cedere quote di consenso alla sua destra e alla Lega, vista la prontezza con cui Salvini ha scelto di cavalcare la raffica di bestialità. Di fatto siamo già in campagna elettorale per le europee, e le pulsioni del generale sono condivise da parte dell'elettorato che ha votato Meloni. Salvini lavora dunque per riconquistare la destra italiana a scapito di FdI. Uno slittamento dei rapporti di potere all'interno della coalizione (più debole FdI, più forte la Lega) avrebbe effetti negativi sulla stabilità del governo. Che su Vannacci si litighi, in questo momento, soprattutto a destra, in parte è inevitabile, secondo Michele Serra: "La destra neofascista, quella della fiamma, dei monumenti al genocida Graziani, delle strade dedicate ad Almirante, questa Costituzione e questa democrazia non le ha volute e anzi le ha subite". Attesa per i primi sondaggi politici post-vacanze: potrebbero esserci sorprese.

INCONTRO PER LA PACE. Il giorno dopo l'annuncio di Danimarca e Olanda di voler consegnare i tanto richiesti caccia F-16 a Kiev, tra gli alleati europei prevale un atteggiamento di prudenza. La Russia ha reagito come da previsioni: "Ci sarà un'escalation del conflitto", ha avvertito Barbin, ambasciatore russo in Danimarca. Si torna però almeno a parlare di pace. L'Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Borrell, ha accennato a preparativi per un incontro "ad alto livello" sulla pace in Ucraina che "probabilmente" si terrà durante l'assemblea generale Onu a settembre. Vi parteciperebbero "più di 40 Paesi" tra cui la Cina. Non un dettaglio. Ma la fine della guerra, dopo 544 giorni dall'inizio dell'invasione, non si intravede.

BOOM DI SBARCHI DI MINORI. Supera quota 105 mila il numero di migranti arrivati in Italia da inizio 2023, tra cui 12.188 minori non accompagnati. Trend in drastico aumento come conferma l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. "A metà agosto il numero dei ragazzi soli arrivati per via mare era lo stesso che in tutto il 2021. La pressione migratoria di questa estate non deve far perdere d'occhio che si tratta di minorenni che non hanno adulti di riferimento e hanno spesso alle spalle storie e viaggi terribili. È un loro diritto essere accolti e per questa ragione i Comuni vanno posti nella condizione di farlo al meglio". Il governo sta attivando 15 centri Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) destinati ai minori non accompagnati.

CHI VA IN PENSIONE. Nel 2024 si andrà ancora in pensione con i requisiti attuali, quelli noti: 67 anni di età per la pensione di vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) per la pensione anticipata. La Lega dovrà rinunciare anche questa volta alla Quota 41 secca, sperando di prorogare almeno Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), assieme ad Ape sociale e Opzione Donna depotenziata. Forza Italia non potrà coronare il desiderio elettorale impossibile di Berlusconi di alzare gli assegni minimi a mille euro. Al massimo punterà a confermare i 600 euro per gli over 75 che scadono a fine anno. Il solo pacchetto dei rinnovi vale un miliardo e mezzo. In campo previdenziale non ci sarà la rivoluzione promessa dal centrodestra, come conferma il ministro dell’Economia Giorgetti: "Non c’è nessuna riforma delle pensioni che tiene nel medio e lungo periodo con il nostro tasso di natalità".

ANCORA 40 GRADI. In aumento le città da bollino rosso per il caldo: oggi sono dodici e mercoledì arriveranno a diciassette. Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38 gradi ma con picchi di 39-40 gradi al Centro e al Nord. Poi da domenica 27 agosto è probabile un progressivo calo termico a partire dal Nord, successivamente al Centro, mentre il caldo potrebbe invece intensificarsi almeno temporaneamente al Sud. E' la seconda volta nell'arco di due mesi che sui ghiacciai alpini viene battuto il record dello zero termico, salito ulteriormente a 5.328 metri. Picchi folli e impensabili fino a qualche anno fa di 14 gradi sulla Marmolada.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TRUMP IN CARCERE. Donald Trump si presenterà giovedì al carcere della contea di Fulton ad Atlanta per le formalità dell'arresto nel procedimento che lo vede imputato insieme ad altre 18 persone per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. La difesa ha concordato una cauzione da 200 mila dollari.

INFERMIERA KILLER. Carcere a vita. Lucy Letby, l'infermiera killer che ha ucciso sette bimbi appena nati e tentato di assassinarne altri sei, resterà dietro le sbarre fino alla morte, senza possibilità di libertà condizionata

ONG NEL MIRINO. La nave Aurora (Sea Watch) è sottoposta a fermo per venti giorni. Si era rifiutata di sbarcare 72 migranti in Tunisia, come richiesto da Roma, portandoli invece a Lampedusa.

L'OMICIDIO IN CENTRO. Fermati due uomini nigeriani di 29 e 27 anni, in regola con il permesso di soggiorno, gravemente indiziati dell'omicidio di un ventenne, anch'egli nigeriano, accoltellato a morte due giorni fa nel centro storico di Modena. Uno dei due fermati è stato anche trovato in possesso dell'arma del delitto

AGGRESSIONE SENZA SENSO. Gravissima la donna di 61 anni presa a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava ai giardini a Genova: è in coma. Fermato un italiano di 34 anni senza fissa dimora: si dovrà verificare anche se l'uomo fosse seguito da un qualche servizio di salute mentale.

L'INCENDIO ALL'ELBA. Evacuati un campeggio e alcune case all'Isola d'Elba, dove è divampato un grosso incendio. Non si registrano al momento feriti.

VINO, 2023 MALE. Vino, la Francia batte l'Italia e torna leader mondiale. Allarme di Coldiretti: vendemmia 2023 in caduta del 14% su base nazionale I danni da emergenza clima supereranno i 6 miliardi, per i raccolti cali fino al 70%.

LA GUERRA IN RUSSIA. Un bombardiere supersonico russo sarebbe stato distrutto da un drone ucraino lanciato contro una base militare a Sud di San Pietroburgo. Lo ipotizza la Bbc dopo aver analizzato una serie di immagini pubblicate sui social: immagini "credibili" mostrano un Tupolev Tu-22 in fiamme nella base aerea di Soltsy-2. La distruzione di un singolo aereo avrà scarso effetto sulla potenza dell'attuale flotta di Mosca, l'operazione evidenzia però senza mezzi termini la crescente capacità di Kiev di colpire obiettivi molto all'interno del territorio russo. La base Soltsy-2 si trova a circa 650 km dal confine con l'Ucraina.

Buona giornata, su Today.