Strage all'università (14 vittime scelte a caso), lo sciopero di oggi, perché Meloni ha detto no al Mes, chi scappa dalla Ferragni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

STRAGE A PRAGA. David Kozak, studente di 24 anni, ha fatto una strage all'Università Karlova di Praga. Un attacco premeditato, a sangue freddo: 14 morti e 24 feriti. Ha scelto le sue vittime a caso. La peggiore strage dall'indipendenza della Repubblica ceca, 30 anni fa. Poi è stato trovato senza vita (così come il padre, che aveva ammazzato prima di andare in ateneo). Su Telegram il giovane avrebbe detto di essere stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. In alcuni deliranti messaggi ha detto di ispirarsi a massacri avvenuti di recente all'estero, come quello del 7 dicembre a Bryansk, in Russia, dove una ragazza di 14 anni ha ucciso un compagno di classe prima di puntare la pistola contro se stessa. Ha usato un fucile semiautomatico AR-15, legalmente disponibile in Repubblica Ceca per i possessori di licenza. Si tratta dell'unico Paese nell'Ue in cui detenere armi è di fatto riconosciuto come "diritto costituzionale" dei cittadini.

SCIOPERO OGGI. Uno sciopero è stato proclamato per oggi, ad appena tre giorni dal Natale, in tutti i comparti del terziario. Possibili disagi per i cittadini alle prese con le spese che precedono le feste e per i turisti. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs prevedono un'adesione alta e chiamano alla mobilitazione 5 milioni di addetti delle grandi catene commerciali, i dipendenti dei singoli negozi, della ristorazione collettiva, delle agenzie di viaggi e di tutto il settore del turismo, alberghi compresi. Protestano per sollecitare il rinnovo dei loro contratti scaduti anche da 4 anni. In ogni caso i negozi dovrebbero essere aperti.

SENZA MES. Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) sarebbe servito a soccorrere le banche comunitarie in difficoltà, per evitare il contagio ad altri istituti e limitare di molto i danni per aziende e risparmiatori. Su 20 Paesi che hanno adottato l'euro, 19 hanno detto sì, ma l'Italia si è sfilata. Una mossa "politica" di Meloni e Salvini che isola Roma nell'Unione e rappresenta un pessimo segnale inviato dall'Italia agli investitori. Il messaggio, secondo gli osservatori più equilibrati, è chiaro: si antepongono calcoli politici alla stabilità finanziaria. Il no al Mes serviva alla narrazione della premier per lanciare una campagna elettorale verso le europee di giugno senza che venga descritta prona nei confronti della linea di Bruxelles. Una sorta di "appoggio esterno" all'Ue. Non sembra però un'idea brillantissima, in prospettiva, per un Paese sommerso dai debiti come l'Italia (700 miliardi del nostro debito pubblico sono stati acquistati dalla Banca centrale europea, altrimenti lavoratori e pensionati oggi piangerebbero miseria).

NUOVE SCUOLE SUPERIORI. Primo ok al disegno di legge che cambierà profondamente le scuole superiori, in special modo gli istituti tecnici. Percorsi di quattro anni, anziché cinque, più formazione "on the job", più alternanza scuola-lavoro di qualità, contratti di apprendistato formativo, collaborazioni con imprese e territori. L’Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, tra le principali economie mondiali, ma tanti giovani non lo sanno. C'è un disperato bisogno di profili tecnici. Su circa 1,6 milioni di profili ricercati con il diploma di scuola secondaria, il 43,1% è risultato introvabile nel 2023. Con picchi del 60,7% per gli indirizzi meccanici, meccatronici, energia. Ma non sarà semplice scalzare l'idea che iscrivere i propri figli al liceo significhi garantire loro una migliore posizione a livello sociale e una preparazione più accurata.

CASO FERRAGNI. Il produttore italiano di occhiali Safilo ha comunicato di aver interrotto l'accordo di licenza per gli occhiali a marchio Chiara Ferragni. Prime conseguenze delle presunte pratiche commerciali scorrette (lasciava intendere che i pandori Balocco dal lei griffati avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino) che stanno facendo sorgere le prime crepe nella milionaria bolla social. Se sponsor e follower iniziano la fuga, gli influencer perdono la loro unica ragion d'essere. Il gruppo padovano di occhiali è il primo marchio a prendere le distanze

VANESSA BALLAN. Rimane in carcere Bujar Fandaj, l'imprenditore kosovaro accusato di aver ucciso Vanessa Ballan, la 26enne aggredita a morte nella sua abitazione di Riese Pio X due giorni fa. Oggi è previsto lo svolgimento dell'autopsia sul corpo della donna, verranno effettuati esami e accertamenti anche sul feto che portava in grembo, circostanza che rientra tra le aggravanti dell'ipotesi di omicidio volontario. Il pubblico ministero ha deciso di appurare chi fosse il padre del bambino: Nicola, il 28enne compagno di Vanessa, oppure proprio Bunjar Fandj.

NIENTE TREGUA. È stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Nell'ultima bozza sarebbe sparita la "fine immediata" dei combattimenti. Hamas ora esclude qualsiasi altro rilascio di ostaggi fino alla fine della guerra.

BAMBINI FOTOSEGNALATI. Il nuovo Patto Ue per le migrazioni continua a fare discutere, soprattutto per alcune norme, come la possibilità del fotosegnalamento per i minori a partire dai sei anni. Vengono introdotte nuove procedure di frontiera su cui sarà molto difficile vigilare anche per i minori, le famiglie, le donne sole, i vulnerabili. Probabile l'aumento di centri detentivi, ovunque.

GIUSTIZIA PER SERENA. Al processo d'appello sulla morte di Serena Mollicone continua il botta e risposta dei consulenti. In aula ascoltata una esperta di botanica forense, che ha analizzato alcuni frammenti trovati tra i capelli della diciottenne e li ha comparati con quelli di una porta della caserma dei carabinieri di Arce. Ha trovato molte corrispondenze.

CAMBIANO LE RICETTE. Tra qualche mese le novità entreranno in vigore Non sarà semplicissimo per gli anziani e per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Le ricette mediche per i farmaci non saranno più rilasciate in formato cartaceo ma solo digitale. Arriveranno via mail o sms. Un cambiamento epocale che riguarderà sia le ricette rosse (quelle con esenzione o pagamento del ticket) che quelle bianche (farmaci a pagamento).

ACCUSE A VIN DIESEL. Vin Diesel, star di Hollywood, è accusato di aggressione sessuale dall'ex assistente Asta Jonasson. Nella denuncia si legge che nel 2010 l'attore l'ha molestata all'interno di una stanza di hotel. Quando lei ha iniziato a urlare e a scappare verso il bagno la star "l'ha presa e sbattuta contro il muro".

SUPERLEGA. No, non è nata alcuna Superlega per ora. Uefa e Fifa hanno introdotto nuovi tornei che si svolgeranno e saranno al centro della scena calcistica mondiale a lungo, come la Champions extra large dal prossimo anno e il nuovo Mondiale per club nel 2025. Ma la sentenza di ieri apre nuovi scenari.

