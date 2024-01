Giallo Andreea (c'è un sospetto sul casolare), quanto ci costerà la nuova inflazione, un milione in piazza, l'inverno "già finito" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start,le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 22 gennaio 2024.

IL GIALLO DI ANDREEA. L'autopsia, domani, toglierà i pochi dubbi sull'identità del cadavere trovato nel casolare. Non ci sono elementi evidenti nello scheletro di colei che sarebbe Andreea Rabciuc, scomparsa a 27 anni nel nulla nel 2022, che facciano pensare che sia stata uccisa. Ma l'accusa a Simone Gresti, il fidanzatom unico indagato, da sequestro passa a omicidio. Ha sempre detto che si allontanò da sola. Un sospetto gli inquirenti però ce l'avrebbero: pensano che il cadavere sia stato spostato fino a lì solo dopo il decesso. Perché? A marzo 2022 i fratelli che usano come legnaia quel casolare di Castelplanio (Ancona) avevano segnalato una finestra rotta. I carabinieri avevano controllato, senza trovare niente (di sicuro non c'era il corpo). Andreea era scomparsa da Montecarotto, a un chilometro da lì, solo cinque giorni prima. Per 20 mesi è stata cercata, finché due giorni fa i proprietari sono tornati e hanno ha visto i resti sulla scala. Il corpo venne occultato lì perché il posto era stato, di fatto, già escluso dalle indagini? E' un'ipotesi.

AUMENTANO I PREZZI. Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso ai mercantili avranno un impatto, molto presto, sulle nostre tasche. Le rotte via mare cambiano, così come le tariffe commerciali e intere filiere produttive. Nel mondo il 90 per cento degli scambi globali avviene via mare, il 12 per cento di essi transitava per lo stretto di Suez, l'imbuto che dalle coste yemenite porta dentro al Mediterraneo. Il costo di trasporto dei container dall'Asia all'Europa è già aumentato del 92 per cento. I porti italiani rischiano di essere tagliati fuori in favore di quelli del Nord Europa. La soluzione alternativa prevede la circumnavigazione dell'Africa, due settimane di viaggio in più. L'inflazione nel settore alimentare non aveva ancora iniziato a rallentare significativamente e ora la mazzata. L'Italia ha un'industria alimentare da 180 miliardi di fatturato, ma compra gran parte delle materie prime fuori, per poi trasformarle. Siamo particolarmente esposti a crisi come quella del Mar Rosso (ve lo raccontiamo da settimane): anche per le esportazioni verso oriente. In sintesi: i prezzi in Europa aumenteranno realisticamente di quasi il 2% in un anno.

UN MILIONE IN PIAZZA. La Germania che ama la democrazia scende in piazza. Oltre un milione di persone hanno manifestato nel weekend contro l'estremismo di destra. I deliri nazionalisti di Alternative für Deutschland fanno paura e nessuno ha più voglia di derubricarli a folklore fuori dal tempo dopo le rivelazioni dell'incontro di Potsdam di novembre, nel quale esponenti vicini alla leadership di Afd valutano di espellere non solo i migranti senza prospettive di asilo ma anche i cittadini tedeschi di origine migratoria. 25 persone su 100 in Germania sono stranieri o comunque cittadini di origine non tedesca (tra cui tanti italiani). Torna d'attualità l'ipotesi di bandire l'Afd, secondo la Costituzione i presupposti ci sarebbero pure. Piccolo problema: l'estrema destra nei sondaggi vola al 22%.

"NO ALLO STATO PALESTINESE". Netanyahu chiude la porta in faccia all'Ue: finché lui sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tanto meno con sovranità su Gaza. Gli oppositori lo accusano di vendere illusioni alle famiglie degli ostaggi. Lo stimatissimo generale in pensione Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, in un'intervista tv ha detto che "è impossibile riportare indietro gli ostaggi vivi nel prossimo futuro senza raggiungere un accordo" con Hamas. La strada verso un piano da 90 giorni di tregua a Gaza, indicata da Qatar ed Egitto, non è percorribile secondo il governo di Tel Aviv.

FINITO L'INVERNO? I principali modelli meteorologici sul prosieguo di gennaio lasciano poco spazio ai dubbi. L'inverno che si è visto (per poco) sull'Italia farà nuovamente marcia indietro a favore di una nuova rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale. Qualche fugace pioggia oggi e domani, poi la cellula di alta pressione si insedierà saldamente. Farà freddo nelle primissime ore del giorno, ma per almeno due-tre settimane (forse di più), nessuna traccia di maltempo vero, con piogge significative o neve, sulla Penisola.

Vi segnalo inoltre, in breve:

MULTE A 30 ALL'ORA. "Multare chi va a 36 non vuol dire tutela dell'ambiente", dicono dal ministero dei Trasporti, da cui arriva una proposta per impedire l'uso di autovelox fissi contro i limiti inferiori ai 50. Fonti vicine a Salvini spiegano che "non si tratta di un provvedimento contro Bologna" e precisano di volere che gli eccessi di velocità sotto i 50 vengano "rilevati solo usando gli autovelox mobili con le pattuglie".

RAZZISMO IN CURVA. "Chi non fa nulla è complice. Lo è chi decide di non zittire il gruppo di tifosi che intona buu e cori razzisti seduti qualche posto più in là". Lo è l'Udinese "che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse". È l'atto di accusa di Mike Maignan del Milan al sistema calcio, dopo gli insulti razzisti di cui è stato bersaglio nella partita contro l'Udinese. Il questore di Udine avrebbe parlato di un episodio circoscritto ad alcuni tifosi e non di un coro organizzato.

IT-ALERT. Fino al 26 gennaio la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert: si tratta di messaggi che arriveranno all'improvviso sui telefoni di molti italiani da oggi a venerdì. Il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia: sono le tre emergenze che verranno simulate.

SOLO TRUMP. Il governatore della Florida Ron DeSantis sospende la sua campagna per il 2024 e sostiene Donald Trump: "E' superiore a Joe Biden". Gli ultimi tracking poll nel New Hampshire ("sondaggi" in cui allo stesso piccolo gruppo di persone vengono poste ripetutamente la stessa serie di domande nel tempo per misurare come cambiano le loro opinioni) indicano che Trump aumenta ulteriormente di +2 punti percentuali il distacco su Nikki Haley, salendo a +19. Distacco abissale. Il vento gira per Trump, le primarie sono già finite.

FRANA IN CINA. Sono almeno 44 le persone rimaste sepolte a causa di una massiccia frana che si è verificata oggi in Cina alle 5:51 locali (le 22:51 di domenica sera in Italia) nel villaggio di Liangshui, provincia di sudovest dello Yunnan. In tutto 18 famiglie sono rimaste intrappolate, sono ancora in corso le attività di ricerca e di salvataggio dei dispersi.

LOTTA ALLE ONG. L'accusa è aver ostacolato la guardia costiera libica durante le operazioni di soccorso. La nave umanitaria di Open Arms ha ricevuto un nuovo fermo amministrativo nel porto di Crotone, dopo lo sbarco di 57 migranti salvati in mare. Stop per 20 giorni e una multa da tremila a diecimila euro. L'ong contesta fortemente: "Siamo di fronte a un quadro giuridico arbitrario che ha l'unico scopo di fermare il soccorso in mare".

JUVE IN TESTA. La Juve travolge il Lecce 3-0, con la seconda doppietta consecutiva di Vlahovic, e sale temporaneamente da sola al primo posto in classifica in attesa dei recuperi delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita. Stasera, a Riyad, la finale tra Napoli e Inter (diretta alle 20 su Canale 5).

Buona giornata, su Today.it.