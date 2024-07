Bye-bye Biden, il femminicida "stressato dal Covid", ragazzo di 14 anni ucciso da virus Nipah, forti temporali oggi (ecco dove) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 22 luglio 2024.

SPROFONDO GAZA. E' una testimonianza potente quella, pubblicata dal sito Politico, di due chirurghi americani, Mark Perlmutter e Feroze Sidhwa. Hanno decine di anni di esperienza di volontariato in 4 continenti. Hanno lavorato in zone di guerra "piagate da morte, sofferenza e massacri. Niente ci ha preparato a quanto vissuto a Gaza" nella primavera 2024. "La costante elemosina, la popolazione malnutrita, le fogne a cielo aperto: tutto ciò era familiare a noi medici veterani delle zone di guerra. Ma se aggiungiamo l'incredibile densità di popolazione, il numero enorme di bambini gravemente mutilati e amputati, il ronzio costante dei droni, l’odore di esplosivi e polvere da sparo, non c’è da meravigliarsi che la Striscia sia secondo l'Unicef il posto più pericoloso al mondo in cui essere bambini. Siamo a favore o contro la demolizione di un'intera società?", si domandano.

BYE BYE BIDEN. Biden comunica ufficialmente che si ritira. Unico esito possibile, a 25 giorni dal disastroso dibattito in tv e quando ne mancano poco più di 100 alle elezioni. Annuncia il suo endorsement per la vice Kamala Harris. Tutto si deciderà alla convention dei democratici dopo Ferragosto. Il curriculum elettorale di Harris è in realtà piuttosto scarso. Il suo flop alle primarie 2020 fu clamoroso, perché vi arrivò con risorse e clamore, ma lasciò quasi subito. Nel 2010 vinse la corsa per il procuratore generale in California solo per 1 punto. A differenza di un outsider, Harris erediterà nella percezione degli indecisi i problemi dell'amministrazione, come l'inflazione o l'immigrazione dal confine con il Messico, è stata lei il volto pubblico della politica impopolare di Biden. E' una candidata debole, è indietro in tutti gli Stati in bilico, proprio come Biden. Ma i dem possono almeno sperare di cambiare la narrazione. Trump, 78 anni, diventa il più anziano candidato alla Casa Bianca della storia.

GIORNALISTA PESTATO DA CASAPOUND. Un giovane giornalista della Stampa, Andrea Joly, è stato falciato, preso a calci mentre era per terra (una dinamica da branco violentissima) da estremisti di destra a Torino. Aveva filmato una festa di Casapound, con inni al duce e solite bestialità. Individuati dalla Digos due degli aggressori. Per la presidente del Consiglio Meloni si stratta di "un'inaccettabile aggressione" ma non fa cenno alcuno all'appartenenza politica dei picchiatori. In tanti tornano a chiedere lo scioglimento dei gruppi violenti, sulla base delle normative vigenti che già esistono. Casapound a Torino può contare su uno zoccolo duro di una settantina di iscritti. Realtà piccole, ma evidentemente pericolose.

FEMMINICIDA "STRESSATO". La domanda è: lo stress può essere l'attenuante di un omicidio? Nel 2020 l'infermiere Antonio De Pace strangolò in una villetta nel Messinese la fidanzata Lorena Quaranta, 27 anni. Era stressato, angosciato, "psicologicamente frastornato" durante la prima ondata di Covid. La Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo, ci sarà un nuovo processo. "I giudici non hanno verificato se la specificità del contesto, la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno, e la difficoltà di porvi rimedio costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale". Non è in discussione che De Pace sia colpevole, ma così, con le attenuanti, la pena potrebbe scendere a 24 anni. Diluvio di reazioni e indignazione generalizzata.

FORTI TEMPORALI. Inizio settimana con afa in calo. Oggi è allerta gialla della Protezione civile per temporali su Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e gran parte di Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia. Al Nord oggi temporali sulle Alpi centro-orientali e sulla relativa fascia prealpina, con locali sconfinamenti entro sera alla pianura veneta e a quella emiliana orientale. Al Centro piogge e temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche, in attenuazione entro sera. Al Sud graduale peggioramento con rovesci dal pomeriggio a cominciare da Campania e Puglia, in estensione entro sera a Basilicata, Calabria e Sicilia. Domani, martedì 23 luglio, migliora al Centro-Sud con il ritorno a un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Al Nord continueranno rovesci e temporali pomeridiani, ma solo sulle aree alpine.

MORTO A 14 ANNI PER NIPAH. Le autorità sanitarie dello stato indiano del Kerala hanno diramato un'allerta dopo la morte di un ragazzo di 14 anni a causa del virus Nipah. È stato chiesto alla popolazione locale di adottare misure di sicurezza, come indossare mascherine nei luoghi pubblici ed evitare di far visita alle persone ricoverate in ospedale. L'infezione da virus Nipah è una "malattia zoonotica" trasmessa all'uomo da animali come pipistrrelli e maiali, ma può essere trasmessa anche attraverso alimenti contaminati e contatto con una persona infetta. L'Oms ha descritto il virus come un "agente patogeno prioritario" a causa del suo potenziale di scatenare un'epidemia. Da quando è stato segnalato per la prima volta nel 2018, il virus è stato collegato a decine di decessi.

Vi segnalo inoltre in breve:

AL FEMMINILE. Un senatore della Lega, Manfredi Potenti, se la prende con la declinazione al femminile di alcuni mestieri negli atti pubblici: "avvocatessa", "rettrice", "questora" o "sindaca". Ha quindi proposto di vietarlo per legge, con multe da mille a cinquemila euro. Lo deridono un po' tutti, in primis Forza Italia, ormai in rotta con la Lega, che parla di "una perdita di tempo".

DETENUTI EVASI. Tre detenuti, di nazionalità tunisina, sono evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. I tre hanno approfittato del caos in seguito a una rissa scoppiata tra una cinquantina di detenuti e intorno alle 17.30 di domenica hanno scavalcato il muro di cinta della struttura penitenziaria. Ancora in corso le ricerche.

NEONATO PICCHIATO. Un neonato di soli tre mesi è stato ricoverato con lesioni al cranio all'ospedale Gaslini di Genova per le botte ricevute dal padre durante una lite la notte scorsa con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. Ferita anche la donna. Il padre non è stato arrestato ma denunciato per lesioni e maltrattamenti.

LUNA PARK DA INCUBO. Tragedia sfiorata ieri sera a Gallipoli dove ha ceduto mentre era in funzione una componente di una delle giostre del luna park del lungomare: alcuni ragazzini che erano a bordo sono rimasti feriti, trauma carnico e fratture varie.

HOUTHI. Il capo delle milizie yemenite assicura che l’attacco degli aerei israeliani di sabato in Yemen non avrà alcun effetto di deterrenza, e invece porterà a una escalation degli attacchi contro Israele: "Non sono in grado di fermare le nostre operazioni e la nostra minaccia continuerà". Si infiamma il nuovo fronte nello Yemen.

F1 ALLA PIASTRI. Oscar Piastri su McLaren diventa il primo pilota nato negli anni Duemila (2001) a salire sul gradino più alto del podio della Formula 1. Nel Gp d'Ungheria quarta e sesta le Ferrari di Leclerc e Sainz.

BERRETTINI E' TORNATO. Il tennista romano Matteo Berrettini ha vinto il torneo Atp 250 di Gstaad, lì dove il suo ciclo vincente cominciò nel 2018: festeggia oggi il ritorno nei top 50 del mondo, dopo anni molto difficili.

Buona giornata su Today.it.