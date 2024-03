Rivoluzione autovelox (cosa cambia), due scioperi dei trasporti, suicidi fuori controllo, il paradosso di Hamas e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 22 marzo 2024.

SUICIDI IN CARCERE. La piaga dei suicidi in carcere continua a lacerare. Ieri una detenuta è stata trovata morta nella sua cella a Bologna proprio mentre era in corso la visita del cardinal Zuppi. Ha inalato gas da un fornelletto. Solo due giorni fa Il monito di Mattarella: "Servono interventi urgenti". Una persona ogni tre giorni si toglie la vita dietro le sbarre. Fallimento delle istituzioni, strage silenziosa. Che fare? Nell'immediato, più psicologi e psichiatri per i detenuti. E poi dare loro la possibilità di chiamare quotidianamente i propri cari e non una volta a settimana. Il sovraffollamento non si risolve a breve con nuove carceri, ma con pene alternative per chi non rappresenta un pericolo o sta scontando gli ultimi mesi.

TRAPIANTO MAIALE-UOMO. Chirurghi di Boston hanno trapiantato un rene da un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da malattia renale terminale. La prima procedura di questo genere: altri tentativi in passato ma su pazienti in stato di morte celebrale. Il trapianto, in caso di successo, offrirà speranza a centinaia di migliaia di persone con malattie renali. Secondo il New York Times, i segnali finora sono promettenti: l'organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare. Attualmente, solo in Italia, sono circa 8mila le persone in attesa di trapianto: quasi 6mila attendono un nuovo rene,

REBUS UCRAINA. Secondo politologi ed esperti militari l'ipotesi di inviare forze occidentali in Ucraina è poco realistica e la situazione attuale si trascinerà ancora per molto tempo, senza vincitori e vinti: più guerra, più morti. La nebbia è fitta. Alcuni Paesi Ue tentennano sull'uso degli extraprofitti dei beni confiscati alla Russia per finanziare l'invio di armi "letali" a Kiev. E non c'è alcun accordo sul potenziare l'industria militare europea con debito comune. Ieri Orban, che continua a bloccare l'ultima tranche di 500 milioni per Kiev, ha scelto proprio il giorno del Consiglio europeo per inviare le sue congratulazioni a Putin per la rielezione. La capitale torna a essere bombardata in modo pesante dopo sei settimane.

IL PARADOSSO DI HAMAS. Quattro mesi dopo la prima irruzione nel più grande ospedale di Gaza, al-Shifa, le truppe israeliane sono tornate "alla caccia di terroristi". La conta dei morti è fuori controllo nella Striscia in macerie: il 35% degli edifici colpito da bombe e artiglieria. Il nuovo raid in ospedale evidenzia da una parte una situazione umanitaria disperata, dall'altra che Hamas è ben lungi dall'essere una forza esaurita. Per prendere un leader "si colpiscono i ripari di decine di rifugiati - scrive nel suo diario da Gaza su Repubblica Sami Al-Ajrami - Una politica del caos che unita a quella della fame getta la popolazione nella disperazione. La contraddizione che viviamo fa sì che a morire siano anche tutte le persone responsabili della sicurezza a Gaza che sì, rispondono ad Hamas, ma sono spesso civili e non sono combattenti".

GIULIA TRAMONTANO. A Milano va avanti il processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. 'Mia sorella diceva che l'acqua che assumeva aveva uno strano odore di candeggiata, beveva tantissime tisane ma non le davano sollievo. Tutto quello che mangiava aveva iniziato ad assumere un sapore strano'', ha raccontato la sorella Chiara in aula. "Diceva a mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un sapore strano". Per l'accusa l'imputato avrebbe avvelenato per mesi la giovane: "Il dolore di stomaco la stava spegnendo''.

AUTOVELOX, SI CAMBIA. Questione di giorni per la firma del decreto interministeriale Salvini-Piantedosi che imprimerà una stretta vera agli autovelox. Cambia tantissimo: le regole saranno super stringenti. Sulle extraurbane dove il limite è fissato dal codice a 110, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità imposto è di almeno 90, non meno. In città non sarà mai possibile sanzionare sotto i 50 all'ora, o almeno: in quei casi la contestazione deve essere immediata. Fuori città almeno un chilometro tra il segnale e il dispositivo e distanze minime tra i vari autovelox. E poi quelli "mobili" disincentivati a scapito di quelli fissi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

MORIRE NEL DESERTO. I corpi di 65 persone sono stati trovati nel deserto libico sud occidentale, vicino a Shuwairif. Alle migliaia di morti nel Mediterraneo, si aggiungono quelli sulle rotte terrestri, di cui molto spesso non si ha notizia.

SCIOPERI. Lo sciopero dei treni nel weekend 23-24 marzo potrebbe causare parecchi disagi a chi aveva in programma spostamenti dalle 21 di sabato alle 21 di domenica. Ma prima, oggi è il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Durerà tutto il giorno

SALVINI RISCHIA. Salvini cede al pressing dei big della Lega, insofferenti, e concede il congresso: si svolgerà in autunno. Prima si terranno gli appuntamenti per rinnovare i segretari nelle regioni. Il ministro dei Trasporti si dice convinto che il partito centrerà il 10 per cento alle europee e rinsaldare così la sua leadership.

IL GIALLO LILLY. Al suicidio chi la conosceva non ha mai creduto. Sulla morte di Liliana Resinovich continuano ad emergere nuovi elementi. Un'intercettazione ambientale rivela che nel '90 lei era rimasta incinta, probabilmente di Claudio Sterpin, amico suo che lei era tornata a frequentare prima della sua fine. Il marito la accompagnò ad abortire. Lei scompare il 14 dicembre del 2021. L'ultimo a vederla viva: il marito.

VETRO NEL PANE. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di "commercio di sostanze alimentari nocive" sui casi di alcuni "corpi estranei" trovati a più riprese in cibi serviti nelle mense di scuole della città. C'erano pezzi di vetro nel pane.

DELL'UTRI E BERLUSCONI. Sequestrati 10,8 milioni di euro a Marcello Dell'Utri e alla moglie: il provvedimento è stato disposto dalla procura distrettuale antimafia di Firenze. Tra i flussi di denaro emergono dieci bonifici da 90mila euro ciascuno con causale 'donazione di modico valore', più un altro da 20mila euro a titolo di rimborso che furono elargiti da Silvio Berlusconi fino a poco prima della sua morte

AUTO ELETTRICHE. In Europa a febbraio le vendite di auto elettriche (13,2%) sorpassano il diesel (12%). Non in Italia, dove le immatricolazioni diesel pesano per il 14,6% delle vendite e le auto elettriche pure si fermano al 3,4%. Solo un maxi piano di incentivi statali potrebbe spingere il mercato tricolore.

10MILA "LAMBO". Lamborghini (gruppo Volkswagen) ha chiuso il 2023 con un fatturato di 2,66 miliardi di euro, +12% sul 2022, superando per la prima volta la soglia delle 10mila vetture consegnate (10.112). Eccellenze italiane.

PICCOLA ITALIA. A Fort Lauderdale, in Florida, l'Italia di Spalletti batte a fatica il Venezuela grazie a Mateo Retegui. Prestazione al limite della sufficienza. Il gap con le due nazionali più forti del continente, Francia e Inghilterra, in vista di Euro 2024, al momento sembra enorme.

AMADEUS LASCIA? Nuovo grana Amadeus per la Rai: c'è un'offerta di Discovery. Il contratto del conduttore scade il 30 giugno, i ricchi azionisti del canale Nove avrebbero infatti deciso di ampliare gli investimenti in Italia mettendo a segno un altro colpaccio dopo Fazio. Il conduttore è tentato dall’avventura in una rete più piccola ma indipendente dalle influenze di una certa politica.

Buona giornata su Today.it.