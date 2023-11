Accordo sugli ostaggi, i funerali di Giulia Cecchettin, anticipa l'assegno di inclusione, barchini spezzati a Lampedusa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 22 novembre 2023. Le notizie del giorno.

ACCORDO SUGLI OSTAGGI. Il governo israeliano ha approvato, dopo una riunione fiume del gabinetto di guerra durata fino a tarda notte, un accordo con Hamas per garantire il rilascio di 50 ostaggi (donne e bambini) detenuti a Gaza: saranno liberati, a partire da domani, durante una pausa di quattro giorni nei combattimenti e il rilascio di ogni 10 ostaggi aggiuntivi prolungherà di un giorno la pausa nei combattimenti . In cambio, Israele si impegnerebbe a fare uscire di prigione almeno 150 tra donne e minori palestinesi, sicuramente nessuno condannato o imputato per omicidio. L'accordo è stato evidentemente strutturato per incoraggiare ulteriori rilasci. L'intesa prevede anche l'ingresso a Gaza di 300 camion di aiuti al giorno, e carburante. La tregua non comporta il termine delle ostilità: è un'intesa fragile, ma è un primo passo.

I FUNERALI DI GIULIA. Filippo Turetta è detenuto nel penitenziario tedesco di Halle, accusato di omicidio aggravato. Arrestato sabato sera, il cadavere di Giulia Cecchettin era stato ritrovato la mattina vicino al lago di Barcis. Per l'estradizione in Italia potrebbero essere necessarie fino a due settimane. Giulia è morta per "shock emorragico". Le ferite elencate dal medico legale sono la descrizione di un corpo straziato: il viso coperto di sangue, le ferite su larga parte del corpo. Ma, soprattutto, le coltellate, ovunque. Una furia omicida, che la gip sintetizza così: "Manifesta disumanità". A Vigonovo sull'asfalto era stato trovato un primo coltello da cucina utilizzato da Turetta per colpire Giulia. Ma c'è anche un altro coltello in questa storia, trovato dalla polizia tedesca nelle fasi dell’arresto, in auto: è stato sequestrato come la Punto nera e tutti gli effetti personali. Ancora sconosciuta la data dei funerali di Cecchettin. L'ultimo saluto alla ragazza si terrà a Saonara, ci si attende una grossa partecipazione e probabilmente saranno installati due maxischermi nei piazzali all'esterno della chiesa. Zaia annuncia il lutto regionale.

NAUFRAGIO A LAMPEDUSA. Ancora un naufragio a Lampedusa, dopo quello di domenica costato la vita a una bimba di due anni e con otto ancora dispersi. Un barchino è colato a picco a circa 28 miglia dalla costa. Muore annegata una giovane donna di 26 anni, originaria della Costa d'Avorio. 46i i superstiti recuperati dalla Guardia di Finanza. Il dramma nella fase di trasbordo dal barchino alla motovedetta: improvvisamente la carretta in metallo, una "bara di latta", ha ceduto ed è colata a picco. In mare sono finiti tutte e 47 le persone che erano a bordo. La giovane è rimasta in acqua per pochi minuti, ma quando è stata recuperata era già esanime. Sui barchini di ferro si paga la traversata ai trafficanti un decimo di quanto costa il viaggio su pescherecci di legno o barche di gomma. Ma molte di quelle "carrette" low cost non arrivano mai a destinazione e sono inghiottite dal Mediterraneo: fragilissime, basta poco per renderle ingovernabili.

COVID E STUDENTI. La classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli valuta come un milione e 326 mila diplomati negli anni dal 2017-2020 se la sono cavata all'università. Dunque anche chi si è maturato in pieno Covid, giugno 2020, l’esame solo orale, e poi ha fatto un anno di lezioni accademiche in Dad. I ricercatori hanno rilevato che sono usciti con voti più alti di circa 5 punti rispetto alle tre maturità precedenti, si sono iscritti di più all’università, ma poi si sono fermati: il 18,8% non ha dato nessun esame al primo anno, contro il 16% del 2019 e il 14% del 2018, e i crediti ottenuti sono scesi di due punti percentuali. Un tonfo. Dati che offrono ulteriori segnali sulle fragilità dei ragazzi investiti in pieno dalla pandemia.

ASSEGNO DI INCLUSIONE. Secondo un'indiscrezione del Sole 24 Ore , il governo sta valutando di anticipare la presentazione delle domande per ottenere l'assegno di inclusione, il nuovo strumento di contrasto alla povertà che dal 1° gennaio 2024 sarà destinato a molti ex percettori del reddito di cittadinanza. Per evitare il rischio di un click day, con un sovraffollamento di richieste che potrebbero ingolfare la piattaforma, al ministero del Lavoro si sta ragionando se far scattare le domande già da metà dicembre. L'assegno, non inferiore a 480 euro mensili, spetta ai nuclei familiari in difficoltà (Isee sotto i 9,360 euro), la certezza è che diminuirà notevolmente la platea dei destinatari del beneficio rispetto al reddito di cittadinanza.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ALLERTA METEO. Venti fino a burrasca sulle regioni centrali, piogge e temporali: la Protezione civile diffonde l'allerta gialla per 11 regioni oggi. La perturbazione di origine atlantica sta causando in queste ore un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sulle regioni centrali. Nel weekend in arrivo anche la neve a quote basse, fino in collina.

MIGRANTI IN ALBANIA. L'accordo con l'Albania per il trasferimento dei migranti dovrà essere ratificato da Camera e Senato. Un parziale dietrofront, perché Palazzo Chigi assicurato che non fosse necessario in virtù di precedenti accordi di collaborazione sottoscritti con Tirana. Senza un passaggio parlamentare il rischio di incostituzionalità sarebbe, però, stato concreto.

AGGREDITA CON L'ACIDO DALL'EX. Un ragazzo di 25 anni ha raggiunto la ex di 23 vicino all'azienda in cui lavora come operaia, nella zona industriale di Erba (Como) e, dopo mesi di stalking e violenze, l'ha aggredita prima a calci e schiaffi, poi con l'acido cloridrico. Lei è finita in ospedale con lesioni superficiali al volto e il rischio di conseguenze più gravi alle cornee. L'ex, invece, e per la seconda volta nel giro di tre mesi, è stato arrestato.

PENSIONI, MEDICI SALVI. Nessuna stretta per i medici e piena tutela di tutti gli assegni di vecchiaia, con il mantenimento dei tagli solo sulle pensioni di anzianità di dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Si tratta di una delle ultime ipotesi su cui stanno lavorando i tecnici dei ministeri

LA FESTA DI PAESE. La Francia è sotto shock per una maxi rissa in una festa di paese che si è conclusa con la morte per accoltellamento di un giovane di soli 16 anni, di nome Thomas, e il ferimento di altre 8 persone, di cui tre in modo grave. Sono scoppiate polemiche soprattutto da parte degli esponenti dell'estrema destra.

NIKKI HALEY. I sondaggi dicono che Trump otterrà la nomination repubblicana per le presidenziali Usa del 2024, e molti lo danno vincente contro Biden. L'unico ostacolo vero nelle primarie potrebbe diventare Nikki Haley, figlia di immigrati indiani, ex ambasciatrice all'Onu ed ex governatrice della South Carolina.

MORTA ANNA KANAKIS. Anna Kanakis, attrice, ex Miss Italia, è morta lunedì a Roma. Aveva 61 anni. Molto popolare negli anni '80, quando prese parte a oltre 30 tra film e fiction per la tv.

Buona giornata, su Today.