Nuovi aiuti a chi ha figli, acqua radioattiva in mare, 26 migranti bruciati vivi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

AIUTI A CHI HA 3 FIGLI. Il governo Meloni è al lavoro per cercare di individuare risorse per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che hanno tre figli. L'intervento non è particolarmente oneroso, è una mossa ragionevole e "acchiappa consenso" in vista delle elezioni europee di giugno e può essere probabilmente realizzato perché la platea non è ampia. Si agirà sulle detrazioni o si rafforzerà l'assegno unico, secondo le indiscrezioni. L'impegno è stato preso dal vice ministro dell'Economia Maurizio Leo (FdI) al meeting di Comunione e Liberazione. Restano da trovare le coperture. I fondi per la manovra saranno pochi, pare evidente che il +1% di Pil quest’anno sia saltato, saremo 3-4 decimi sotto.

GIMBO SUL TETTO DEL MONDO. Gianmarco "Gimbo" Tamberi è ormai nella leggenda dello sport italiano. Ieri sera ha vinto l'oro nel salto in alto ai campionati del mondo in corso a Budapest. Quello iridato era l'unico titolo che gli mancava dopo le vittorie alle Olimpiadi, al mondiale indoor e a due europei. Il capitano della nazionale azzurra di atletica salta 2,36 al primo tentativo. L'Italia dell'atletica leggera torna a vincere in uno stadio un oro mondiale dopo vent’anni. L'ultimo era stato Gibilisco nell’asta (Parigi 2003).

RISCHIO TENDOPOLI. Continuano gli arrivi di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale e montano le proteste legate all'accoglienza. Tensione nella Lega (che guida il Viminale): molti primi cittadini del Carroccio al Nord avvertono Salvini: "Gli elettori sono delusi". I sindaci sono chiamati a gestire spesso tutto da soli. Per ospitare i migranti è stata allestita una tensostruttura nell'interporto di Manoppello, in Abruzzo. La prima di tante da Nord a Sud, forse. Una soluzione tampone che non piace a nessuno ma che potrebbe prendere piede: si rischiano nuovi ghetti. Dal Veneto anche Luca Zaia è preoccupato: "Non ci sono più spazi. Dobbiamo scongiurare i mega assembramenti". La creazione di grandi strutture di emergenza ai margini delle città, dopo lo smantellamento dell'accoglienza diffusa (iniziato già coi governi precedenti), è un'ipotesi reale e, forse, inevitabile.

MIGRANTI BRUCIATI VIVI. Si sono ritrovati in una trappola di fuoco. 26 corpi carbonizzati di persone, secondo la stampa greca migranti, sono stati ritrovati nelle foreste nel Nord della Grecia, vicino al confine con la Turchia. Non essendoci denunce di persone scomparse, l'ipotesi è che si tratti di persone entrate nel Paese lunga la rotta balcanica. Sono bruciati in tre giorni oltre 400mila ettari di boschi, una raffica di incendi senza precedenti. Da ieri erano state inviate notifiche di evacuazione per tutta la zona anche ai telefoni cellulari delle reti straniere presenti nell'area, ma gli uomini e le donne non sono riusciti a fuggire dalle fiamme, anche perché la foresta è difficilissima da raggiungere anche per i mezzi di soccorso. Aiuti sono stati mandati alla Grecia da diversi Paesi europei.

ACQUA RADIOATTIVA IN MARE. Il Giappone ha comunicato che le operazioni di sversamento in mare di oltre 1 milione di tonnellate di acqua immagazzinata nella centrale nucleare giapponese a Fukushima cominceranno domani mattina. A 12 anni di distanza dal disastro, le acque diluite e filtrate non conterrebbero (quasi) più sostanze tossiche. Per smaltire tutte le acque trattate ci vorranno diversi anni. Tra timori diffusi e tensioni diplomatiche con i Paesi vicini, gli esperti assicurano che non ci sarà alcun impatto sull'ambiente marino. Ma è vero che l'acqua che sarà rilasciata contiene trizio, una sostanza radioattiva che non può essere rimossa dalle attuali tecnologie di filtraggio. Tuttavia le variazioni, rispetto alle concentrazioni naturali di trizio già presenti nell'oceano, non saranno superiori alle normali fluttuazioni registrate in quel settore del Pacifico prima dell'incidente. Qualche timore per l'industria ittica c'è, in Italia arrivano ogni anno oltre 123 mila chilogrammi di pesce dal Giappone. Poco, meno dello 0,02% sul totale dei prodotti di pesca importati.

Vi segnalo inoltre, in breve.

MORTI (ATROCI) SUL LAVORO. È stato risucchiato da un grosso ventilatore industriale. Paolo Tamburini, ingegnere, 50 anni, è morto in un'azienda di Senago (Milano), che si occupa proprio della produzione di ventilatori. Per cause ancora da accertare, è finito nella turbina. Un migliaio di persone ogni anno muoiono sul lavoro in Italia.

VANNACCI ALLE EUROPEE. La Lega lo difende a spada tratta, e c'è chi scommette ormai su una sua candidatura con il Carroccio alle prossime elezioni europee. "Di carattere non scarto mai nulla" dice il generale Vannacci alle telecamere del Tg1. L'Esercito intanto conferma la sua sostituzione alla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze.

SPAGNA CAOS. Il Re di Spagna Felipe VI, dopo aver completato le consultazioni, ha deciso di incaricare il candidato del Partito popolare, Alberto Nunez Feijóo, di formare il governo. Ma non ha i numeri, la situazione è caotica.

TRUMP PENSA AI DAZI. Dazi su tutte le importazioni negli Stati Uniti. È l’idea di Donald Trump che, se vincerà le elezioni del 2024, intende procedere con una stretta sui dazi anche se dovesse significare una "guerra" economica globale.

GUERRA INFINITA. La difesa aerea russa ha abbattuto due droni a Mosca e nella sua regione, colpita da un sesto giorno consecutivo di attacchi. Chiusi nella notte gli aeroporti della capitale russa. Tre persone sono state invece uccise e due ferite in un bombardamento russo su due villaggi vicino a Lyman, nell'Ucraina orientale.

STANGATA A SCUOLA. Con la riapertura delle scuole le famiglie italiane vanno incontro a una nuova stangata legata all'acquisto di libri e materiale scolastico per i propri figli. Tra diari, astucci, zaini, dizionari e libri, la spesa potrà superare i 1.200 euro a studente.

BENZINA ALLE STELLE. Il costo della benzina è ai massimi da luglio 2022, lo conferma il ministero dell'Ambiente. La fiammata del costo sembra essere "una speculazione bella e buona che colpisce chi sta rientrando dalle ferie o ha deciso di partire solo ora per raggiungere il luogo di villeggiatura", dice il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Dona.

UN ITALIANO VERO. Se n'è andato ieri pomeriggio al San Raffaele, dov'era ricoverato da tempo, Toto Cutugno. Si calcola che solo "L'italiano" abbia venduto più di 100 milioni di copie nel mondo. Cercava la ballata popolare che entrasse subito nelle orecchie. Ha partecipato a 15 festival di Sanremo, vincendo nel 1980 con 'Solo noi'. Molto amato dal pubblico, meno dalla critica.

LA FOTO DEL GIORNO. Una bella immagine di Gianmarco Tamberi, a sinistra, Soufiane El Bakkali, Marocco, a destra, e Abraham Kibiwot, Kenya, al centro, che festeggiano ai campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. Tamberi ha vinto la finale del salto in alto maschile, El Bakkali ha vinto la corsa a ostacoli dei 3000 metri maschili e Kibiwot è arrivato terzo. (AP Photo/Bernat Armangue).

