L'addio a Gigi Riva, le prime risposte sul caso Pozzolo, i nuovi guai per Chiara Ferragni, la possibile tregua Israele-Hamas e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start,le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 23 gennaio 2024.

ADDIO A GIGI RIVA - Addio a un simbolo del calcio italiano. È morto Gigi Riva, ex attaccante della nazionale italiana. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto. Il suo cuore si è fermato nella serata del 22 gennaio. Riva aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre. Nessuno ha segnato come lui con la maglia della nazionale italiana: 35 reti in 42 partite. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di "autentico dolore". Per ricordare il campione scomparso, verrà osservato un minuto di silenzio sui campi di calcio prima delle gare in programma fino tutto il weekend. Si è iniziato ieri all'Al-Awwal Park sport prima di Napoli-Inter.

POZZOLO POSITIVO ALLO STUB - L'esito dello stub eseguito sul parlamentare di Fdi Pozzolo è positivo: i residui di polvere da sparo sono "significativi". Ventitré giorni dopo la festa di Capodanno di Rosazza, dai Ris di Parma arriva il primo risultato scientifico sull'inchiesta che vuole fare luce sulla "sparatoria" del veglione a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Lo riportano La Repubblica e il Corriere edizione di Torino. La notte di Capodanno un colpo di pistola partito in maniera accidentale dalla North American Arms LR22 di Emanuele Pozzolo aveva ferito alla coscia un invitato, Luca Campana.

NUOVE ACCUSE PER CHIARA FERRAGNI - Ancora guai per Chiara Ferragni. L'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per l'iniziativa della bambola di stoffa con le sue sembianze: una "limited edition" lanciata sul mercato dall'imprenditrice nel 2019. "Chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende”, affermano gli avvocati di Chiara Ferragni, i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, in attesa che il pg della Cassazione risolva la disputa su Milano e Cuneo circa la competenza territoriale relativa alle indagini.

IPOTESI NUOVA TREGUA TRA ISRAELE E HAMAS - Israele ha fatto arrivare ad Hamas, attraverso la mediazione del Qatar e dell'Egitto, una proposta che prevede due mesi di tregua in cambio del rilascio di tutti gli ultimi ostaggi ancora detenuti a Gaza. Lo hanno riferito due fonti israeliane al sito di notizie statunitense Axios. La proposta non prevede un accordo per la fine della guerra ma la pausa ipotizzata, se fosse effettivamente attuata, sarebbe la più lunga dall'inizio della guerra. Nelle ultime ore si sono accentuate in Israele le proteste dei familiari degli ostaggi. Decine di persone hanno fatto irruzione nella Knesset - il Parlamento israeliano - interrompendo una sessione della commissione Finanze. "Non vi siederete qui mentre loro stanno morendo lì", hanno gridato i manifestanti rivolgendosi ai deputati.

L'OMICIDIO DI MANUEL MILLEFANTI - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Manuel Millefanti, il 43enne trovato cadavere nella sua casa di Oltrona di San Mamette (Como). I carabinieri hanno fermato un uomo di 33 anni, amico della vittima. Millefanti, prima che il suo cuore si fermasse, è riuscito solo a telefonare alla madre e chiedere aiuto: "Mamma, mi hanno accoltellato". La donna è corsa in casa del figlio, ma era tardi. Il fermato si aggirava a piedi lungo la strada provinciale, non lontano dal luogo del delitto. Adesso risponde di omicidio volontario.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ANDREEA RABCIUC, PRIME RISPOSTE DALL'AUTOPSIA - È stata eseguita l'autopsia sui resti umani trovati nell'Anconetano che si pensa siano di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022. Non sono stati trovati segni di lesioni traumatiche sulle ossa. È stato fatto il prelievo necessario a ricostruire il sna in modo di arrivare all'identificazione ufficiale del corpo. Sarà effettuato un esame tossicologico sui capelli. Tra i prelievi anche uno per fare un esame entomologico, relativo agli insetti che hanno attaccato la salma. Disposto un nuovo "accertamento irripetibile" sui telefoni di Andreea e del fidanzato Simone Gresti (unico indagato).

LO SCUDO PENALE PER I MEDICI - Lo scudo penale per i medici potrebbe essere esteso fino al 2025. Sono quattro gli emendamenti bipartisan al decreto Milleproroghe che lo chiedono. Le proposte di modifica sono di Fi (a prima firma Patriarca) Pd (Malavasi), Iv (Faraone) e Avs (Dori) chiedono che le norme sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario introdotte durante il Covid vengano applicate "anche per gli anni 2024 e 2025".

TRAGICO SCHIANTO IN STRADA - Una donna originaria dell'Alto Adige di 47 anni e due suoi due figli di 7 e 10 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto ad Assling tra Lienz e la frontiera italiana di Prato Drava nel Tirolo orientale in territorio austriaco. La donna era alla guida di un'auto finita frontalmente con un autobus di linea (Postbus) senza passeggeri a bordo. Il terzo figlio della donna, anche lui in auto, è sopravvissuto ed è ricoverato in gravi condizioni.

FRANA LA MONTAGNA, 11 MORTI - Corsa contro il tempo per i soccorritori che cercano decine di persone ancora intrappolate dopo che una frana ha colpito una zona remota e montuosa della Cina sud-occidentale, causando 11 vittime. La frana, avvenuta all'alba del 22 gennaio, ha seppellito 18 case e ha provocato l'evacuazione di più di 200 persone quando ha colpito la contea di Zhenxiong, nella provincia dello Yunnan.

MORTO IL REGISTA JEWISON - Lutto a Hollywood: è morto a 97 anni il regista canadese Norman Jewison, autore di film come la commedia romantica "Stregata dalla Luna", il musical "Fiddler on the Roof", il dramma razziale "La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs" e il thriller "Il caso Thomas Crown". Tra i suoi maggiori successi ancge "Jesus Christ, superstar", cui il regista contribuì anche come sceneggiatore, collaborando all'originale rielaborazione del musical teatrale. Fu sette volte candidato agli Oscar.

Buona giornata, su Today.it.