L'ultimo audio di Giulia Cecchettin, tregua già in bilico a Gaza, nuovo sciopero dei mezzi pubblici, allerta arancione per temporali e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

L'ULTIMO MESSAGGIO DI GIULIA. La voce di Giulia Cecchettin è in un audio diffuso ieri sera da "Chi l'ha visto". Preoccupata, scoraggiata, un lungo messaggio vocale su WhatsApp inviato a un'amica 39 giorni prima di essere uccisa dal suo ex Filippo Turetta: "Lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto. Che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire. Sono arrivata a un punto in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui". Lei lo aveva lasciato in agosto, lui non accettava la fine della relazione. Turetta tornerà in Italia con un volo militare nei prossimi giorni per essere interrogato. Ai tedeschi ha detto di aver tentato il suicidio, ma di non avere avuto il coraggio di farla finita.

RILASCIO RIMANDATO. Stamattina alle 10 dovrebbe scattare la tregua Israele-Hamas di quattro giorni, mediata dal Qatar per dare la libertà a 50 dei 236 ostaggi rapiti il 7 ottobre. Ma è fragilissima, e il rilascio potrebbe slittare almeno fino a domani. L'ultimo rinvio improvviso sarebbe dovuto a due motivi: il mancato accordo sui dettagli di cosa sarà consentito fare durante il cessate il fuoco, e il fatto che Hamas non ha consegnato la lista completa con i nomi di chi intende liberare. Non ci sarebbero gli ostaggi di cui non parla più nessuno. Israele nelle scorse ore ha continuato gli attacchi su Gaza: un centinaio di palestinesi uccisi nei giorni scorsi sono stati seppelliti in una enorme fossa comune a Khan Younis.

OLANDA A DESTRA. I primi risultati ufficiali delle elezioni politiche nei Paesi Bassi confermano la vittoria dell'ultradestra di Geert Wilders, l'estremista anti-islamico, anti-Ue e filorusso: è a sorpresa il trionfatore. La strada per governare è lunga, Wilders, dovrebbe fare accordi con altri partiti, "ma non potremo essere ignorati, sarebbe molto antidemocratico. Governeremo", assicura. Il suo Pvv, il Partito per la libertà, avrebbe conquistato 35 seggi sui 150 totali della Camera Bassa.

AUTO ESPLOSA SUL PONTE. Esclusa l'ipotesi che si sia trattato di un attacco terroristico, dopo lunghe ore di paura. Un'auto si è schiantata ed è esplosa sul famosissimo Rainbow Bridge, il ponte "attrazione turistica" che unisce Canada e Stati Uniti all'altezza delle cascate del Niagara. A bordo dell'auto c'erano due persone, morte entrambe, feriti una guardia e un passante. Un video mostra l'auto bianca lanciata a fortissima velocità urtare un terrapieno e prendere letteralmente il volo, superando una cancellata per poi uscire dall'inquadratura e andarsi a schiantare contro le strutture del varco di confine.

NUOVO SCIOPERO TRASPORTI. Nuovo round nello scontro Salvini-sindacati sugli scioperi nei trasporti. I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale per lunedì 27 novembre. Chiedono "aumenti salariali dignitosi, migliori condizioni di lavoro, la tutela di salute e sicurezza" ma protestano anche "contro le privatizzazioni" e "contro il violento attacco al diritto di sciopero da parte del governo di destra", dicono le sigle sindacali Cobas, Usb, Cub Trasporti, Sgb e Orsa. Il ministro valuta se intervenire con la precettazione: "Gli scioperi cadono quasi sempre il venerdì o il lunedì". Durante lo sciopero, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce tutelate: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ALLERTA ARANCIONE. Arriva il freddo sull'Italia. La prima irruzione artica della stagione è attesa sabato, con un tracollo delle temperature le cui medie saranno sotto i valori stagionali per i prossimi 10 giorni. Allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Sicilia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna. Temporali localmente anche molto forti, gli esperti raccomandano attenzione e cautela.

TREMA L'AQUILA. La prima scossa alle 17:52, la seconda alle 17:53 ha risvegliato gli incubi degli aquilani. Nessun danno, ma in tanti sono scesi in strada dopo la doppietta sismica di magnitudo 3.6 e 3.7: il terremoto del 6 aprile 2009 è ancora una ferita aperta.

IN FUGA. Condannato due volte per violenza sessuale e maltrattamenti a 10 anni e 4 mesi, Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, ex barista, è fuggito dagli arresti domiciliari una settimana fa, rompendo il braccialetto elettronico. Le due donne che lo avevano denunciato vivono nell'incubo di ritrovarselo davanti.

VIOLENZA SULLE DONNE. Via libera unanime del Senato al disegno legge con il nuovo pacchetto di misure contro la violenza sulle donne. Obiettivo è velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio e rendere più efficaci le azioni come l'ammonimento da parte del questore, per garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali.

PIATTAFORMA PER LAVORARE. La nuova piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro (Siisl) è operativa da settembre per coloro che percepivano il vecchio Reddito di cittadinanza ma che sono ritenuti idonei al lavoro. Da gennaio accesso possibile a chi chiede l'Assegno d'inclusione. Da giugno a tutti. Una platea potenziale di circa 7 milioni di persone. Al momento in Siisl sono presenti 59mila offerte.

RINNOVO BANCARI. Bancari, il rinnovo del contratto collettivo per 270mila lavoratori al rush finale. In busta paga 1.750 euro a dicembre. Ipotesi prima tranche di 250 euro subito, che entrano anche nella tredicesima. Previsti 5 mesi di arretrati per un importo di 1.250 euro di media pagati a fine anno.

PICCO DI POLMONITI. Nel nord della Cina picco di casi di polmonite fra i bambini. L'Oms ha avanzato una richiesta ufficiale per informazioni dettagliate sull'incremento di malattie respiratorie.

ACCUSE A JAMIE FOXX. L'attore premio Oscar Jamie Foxx è accusato di aver molestato sessualmente una donna incontrata in un ristorante di New York: l'avrebbe toccata in modo inappropriato. Le guardie del corpo dell'attore avrebbero fatto finta di niente. L'assalto sarebbe terminato con l'arrivo di un'amica della donna.

RIECCO SINNER. Coppa Davis, c'è Italia-Olanda. Gli azzurri di Volandri sfidano gli orange per la semifinale. Jannik Sinner è il singolarista di punta. Quando e dove vedere i match di tennis in diretta.

