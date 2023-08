Prigozhin ucciso (la vendetta di Putin), scontro sui migranti, donne disperse per salvare il cane e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 24 agosto 2023.

UCCISO PRIGOZHIN. 23 giugno, 23 agosto: a due mesi esatti dalla fallita marcia del tentato golpe su Mosca, è morto quello che fino a ieri per molti era ormai "un morto che cammina". La vendetta di Putin completa. Il capo del gruppo mercenario Wagner Yevgeny Prigozhin era sulla lista dei passeggeri dell'aereo precipitato nella regione di Tver. A bordo c'erano 10 persone. Abbattuto dalla contraerea aerea? O c'è stata un'esplosione a bordo? Probabilmente la versione ufficiale di un incidente metterà a tacere qualsiasi altra. La punizione doveva essere clamorosa, senza i dubbi lasciati da un avvelenamento o da una caduta dalla finestra. Resta un filo di mistero e fonti dell’intelligence dicono al New York Times che non è possibile confermare la morte del "macellaio" Prigozhin. "Niente accade in Russia senza che ci sia dietro Putin", commenta Biden. Secondo altri osservatori l'uccisione dimostrativa è anche un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024.

SCONTRO SCHLEIN MELONI. Temendo nuovi naufragi, nelle scorse settimane era stata stabilita una collaborazione tra mezzi di soccorso "ufficiali" italiani e navi Ong. Tutto finito tre giorni fa, quando una dopo l'altra la Open Arms, la Sea Watch e la Sea Eye sono state bloccate nei porti di approdo. "Ricevere una multa e un fermo amministrativo per aver salvato più vite umane di quelle autorizzate: il decreto del governo Meloni costituisce il reato di solidarietà", dice la leader del Pd, Schlein. Meloni replica: "Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani" replica Meloni. Il governo è stretto tra molti fuochi: gli sbarchi sono tantissimi, ricollocare i nuovi arrivati è difficile (sindaci e presidenti di regione, di tutti i colori politici, protestano), gli accordi con la Tunisia non hanno effetti. Di migranti la destra, al governo ormai da 10 mesi, vorrebbe parlare sempre meno, perché dopo una campagna elettorale imperniata sul "blocco navale", gli arrivi si sono moltiplicati e sono il doppio del 2022.

STUPRO DI GRUPPO. Sullo stupro di gruppo a Palermo, il Garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima e dell'eventuale video realizzato. Sei dei sette indagati ora in carcere a Palermo, hanno intanto chiesto di essere allontanati dall'istituto perché oggetto di minacce. Lo fanno sapere i legali, secondo i quali sarebbe arrivata anche una richiesta ufficiale da parte della polizia penitenziaria. Messaggi d’odio anche ai genitori.

ALLUVIONE, I SOLDI NON SI VEDONO. A quasi quattro mesi dall'alluvione in Emilia-Romagna, non si vedono i ristori a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, colpiti da frane, esondazioni ed eventi collaterali. Hanno ricevuto tra l'1% e il 4% del totale stanziato, che ammonta a 4,5 miliardi. Ovvero, tra lo zero virgola qualcosa e il 2% dei danni totali stimati. Secondo la Regione sono arrivati solo i fondi stanziati da loro e da Protezione civile, un primo aiuto tra i 3 e i 5 mila euro. Ira anche tra i sindaci di centrodestra. Burocrazia da snellire. Molti comuni rischiano di andare in dissesto se il governo non farà in fretta con le risorse.

QUOTA 41. La Lega non ci sta a vedere sfumare così il suo cavallo di battaglia sulle pensioni. Salvini non si accontenterà della proroga di un anno di Quota 103 e chiederà almeno un anno di Quota 41 secca. Costerebbe più di un miliardo nel 2024 e oltre due miliardi nel 2025. A Bruxelles non vogliono sentir parlare di un aumento della spesa previdenziale. Altre indiscrezioni ipotizzano un addio a Opzione Donna per inglobarla nell'Ape sociale. Sarà uno degli argomenti di discussione più caldi dei prossimi mesi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

DISPERSE NEL TORRENTE. Due donne sono state travolte dalla forte e impetuosa corrente di un torrente in Valmalenco, nei pressi del rifugio Bignami (Sondrio), ingrossato negli ultimi giorni dallo scioglimento del ghiacciaio. Le due, 50enni del Lecchese, sono cadute nell'acqua gelida per cercare di salvare il cane, ma non sono più riemerse.

TERREMOTO, 7 ANNI DOPO. Sono passati sette anni dal terremoto di Amatrice e Accumoli che, alle 3:36 del 24 agosto 2016, devastò il centro Italia. Una scossa di magnitudo 6.0 diede inizio a una scia sismica di mesi, che colpì pesantemente l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria e il Lazio, causando 303 vittime e danneggiando 340mila edifici.

ORGOGLIO UCRAINO. L'Ucraina celebra oggi la sua Festa dell'indipendenza in sordina, con diffusi timori di attacchi ai civili; è il secondo anno che la ricorrenza viene celebrata mentre il paese è invaso dall'erede diretto dell'Urss.

LUNA INDIANA. L'India è sulla Luna. Conquiste spaziali. Il lander Chandrayaan-3 ha toccato il suolo al Polo Sud del satellite terrestre, ora inizierà la fase di esplorazione e raccolta dati. Il premier Modi al vertice dei Brics: "Giornata storica, una vittoria per il mondo intero". Pochi giorni fa una sonda russa si era schiantata nella stessa regione.

L'ACQUA DI FUKUSHIMA. Il Giappone inizia oggi rilascio nel Pacifico delle acque contaminate di Fukushima e continua la protesta delle nazioni dell’area, con la Cina in testa. Lo scarico del liquido di raffreddamento contaminato dalla fusione dei reattori è considerato, da Tokyo, l'unico modo possibile per permettere lo smantellamento della centrale.

CALDO RECORD. Gli Usa sono alle prese con un'ondata di caldo record, che ha messo circa 130 milioni di persone in allerta. Temperature superiori a 37,7 gradi si estendono a sud fino agli stati della costa del Golfo, con "livelli di umidità brutali" che spingono l'indice di calore fino a 48,8 gradi in alcune aree. Scuole chiuse in molti Stati.

RUDY GIULIANI. Le autorità della contea di Fulton ad Atlanta hanno diffuso la foto segnaletica scattata all'ex avvocato personale di Donald Trump, Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, che ieri si è costituito come imputato nel procedimento per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Si attende ora, a breve, che l'ex presidente Donald Trump compia lo stesso gesto.

IL CANALE DELLA SICCITA'. La siccità sta creando un ingorgo delle navi nel canale di Panama, snodo fondamentale dei trasporti: sono almeno 134 le imbarcazioni in attesa di potervi transitare. Il canale - che collega Pacifico e Atlantico e dal quale ogni anno passano tra le 13 e le 14mila navi - ha applicato misure di risparmio idrico dal 3 gennaio.

TORNANO LE COPPE. Il calcio riparte dalla Conference League, con la sfida Fiorentina-Rapid a Vienna. Si gioca oggi alle 19.

Buona giornata, su Today.