Lo sciopero dei trasporti, il primo sì all'Autonomia, il ritorno di Trump e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Oggi bus, tram e metro sono a rischio per lo sciopero di 24 ore. È la prima agitazione del comparto del 2024. A proclamarla sono Usb, Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, che hanno organizzato un presidio davanti al ministero dei Trasporti e in altre città. Le sigle rivendicano aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni, tutela della salute e sicurezza. Lo sciopero è indetto a livello nazionale ma l'articolazione varia di città in città. Servizio regolare nelle fasce di garanzia.

IL SENATO APPROVA IL DDL SULL'AUTONOMIA - Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata incassa il "sì" al Senato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. A presiedere la seduta il vicepresidente, Gianmarco Centinaio. Il testo deve andare alla Camera per la definitiva approvazione. Proclamata l'approvazione del ddl, è stato il caos in aula. La leghista Marta Bizzocco, numero due del gruppo a Palazzo Madama, ha estratto uno stendardo con il Leone di San Marco, simbolo del Veneto. A fare da contraltare, tra i banchi dell'opposizione sono stati esposti cartelli con il tricolore mentre i senatori intonavano l'inno d'Italia.

TRUMP SENZA FRENI - Donald Trump ha vinto anche le primarie di partito in New Hampshire. Il successo segue quello Iowa. Trump è così il primo candidato Repubblicano in oltre quarant'anni ad aver conquistato i primi due Stati. Nessuno dal 1980 era riuscito: o vinceva uno e perdeva l'altro. "A novembre avremo delle elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese", ha detto l'ex presidente. L'avversaria Haley per adesso non intende mollare: "Mi congratulo, ma la corsa non è finita".

I FUNERALI DI GIGI RIVA - Si celebrano oggi a Cagliari i funerali di Gigi Riva, mito del calcio italiano scomparso all'età di 79 anni. Sarà il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a rappresentare il governo. Saranno presenti anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della Figc, Gabriele Gravina. Alla camera ardente una folla di persone ha voluto omaggiare per l'ultima volta "Rombo di tuono".

L'OMICIDIO DI PAMELA MASTROPIETRO - Diventa definitiva la condanna al carcere a vita per Innocent Oseghale, l'uomo che il 30 gennaio del 2018 ha violentato e ucciso a Macerata la diciottenne Pamela Mastropietro. I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso avanzato dalla difesa, dopo il processo di appello bis svolto a Perugia, sull'aggravante dello stupro ribadendo l'ergastolo ed eliminando l'ipotesi di uno sconto di pena per l'imputato. "È quello che speravo, la mia battaglia non finisce qui su eventuali altre responsabilità. Chiedo a Oseghale di pentirsi e di dire chi era con lui. Non voglio che esca di prigione tra soli 10 anni", ha commentato Alessandra Verni, mamma di Pamela.

ISRAELE-HAMAS, SI TRATTA PER LA TREGUA - Hamas apre al rilascio di alcuni ostaggi, ma in cambio chiede una pausa significativa dei combattimenti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti egiziane, secondo le quali Hamas avrebbe comunicato la sua apertura a trattare ai mediatori. Secondo il quotidiano, Hamas avrebbe aperto a un accordo per il rilascio delle donne civili e dei bambini.

IMPRENDITORE UCCISO - Un imprenditore edile, Gaetano Menzo, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, nel centro storico di Enna. A fare la macabra scoperta sono stati due collaboratori dell'imprenditore, tra cui il fratello della vittima. Il figlio Matteo Menzo, 22 anni, è stato arrestato con l'accusa dell'omicidio del padre. Il giovane, che era fuggito, è stato rintracciato nei pressi della questura e sembra che fosse intenzionato a costituirsi.

METEO, INVERNO "IN PAUSA" - Il vero inverno è durato poco. L'anticiclone porta in Italia scenari primaverili con un netto rialzo delle temperature. Il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la formazione di nubi basse lungo le coste, specie tirreniche, nonché per la presenza di foschie o nebbie anche persistenti nei fondovalle e sulle pianure. Questo quadro dovrebbe restare invariato per almeno 7-10 giorni.

GARRONE IN CORSA PER L'OSCAR - Garrone entra nella corsa agli Oscar: "Io Capitano" è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del 10 marzo. "Siamo felici che l'avventura continui", ha commentato il regista. "Oppenheimer" guida la corsa con ben 13 nomination, seguito da "Povere creature!" e "Killers of the Flower moon".

SINNER STUPISCE ANCORA - Con la quinta vittoria di fila per 3-0, Jannik Sinner irrompe in semifinale all'Australiam Open, dove lo attende il numero 1 al mondo e recordman di vittoria a Melbourne, Novak Djokovic, che magari sperava di evitare un nuovo confronto con l'azzurro.

