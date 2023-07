Turisti in fuga dagli incendi, l'allerta meteo, i droni su Mosca e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 24 luglio 2023.

FUGA DA RODI. L'immagine di copertina che abbiamo scelto è quella che campeggia sulle prime pagine della maggior parte dei quotidiani europei: incendi ormai fuori controllo hanno messo in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande della Grecia, costringendo circa 30.000 persone, tra residenti e turisti, ad abbandonare le proprie abitazioni e gli alberghi. Le autorità elleniche parlano della "più grande operazione di evacuazione mai realizzata". L'incendio boschivo divampato sei giorni fa nel centro dell'isola si è esteso velocemente verso sud-est, favorito dai forti venti che hanno fatto raggiungere alle fiamme i 5 metri di altezza, distruggendo molte abitazioni e hotel: 3.000 persone sono state prelevate dalle spiagge dalle navi della Guardia costiera. Nella notte sono scoppiati nuovi incendi anche a Corfù: anche qui ci si prepara a evacuare turisti e residenti.

"ITALIA SENZA FUTURO". È destinata a diventare un caso l'uscita del ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, che su Twitter sentenzia: "In Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo. Usate le chiese come celle frigorifere". Lauterbach, di professione medico epidemiologo, ha sentenziato: "Il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale. Un'era volge al termine".

ANCORA ALLERTA METEO. Nuova allerta meteo per le regioni del Centro Nord Italia: dopo gli intensi fenomeni di maltempo con grandine di grandi dimensioni e tempeste di vento, oggi e domani saranno possibili nuovi temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, estendendosi, dal pomeriggio, a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per queste regioni la protezione civile ha emesso una allerta gialla. Situazione diametralmente opposta al Centro Sud, dove è previsto un nuovo picco dell'ondata di caldo africano con temperature che potranno raggiungere i 48°C in Sicilia e Sardegna, complici anche i venti di libeccio e di scirocco. La Cgil insiste con il governo affinché varino al più presto un provvedimento che regolamenti il lavoro in presenza di questi picchi di caldo e lavoro. Come ricordato dall'Inail nella scorsa settimana, è possibile richiedere la cassa integrazione per chi lavora al sole in presenza di temperature estreme.

SPAGNA INGOVERNABILE. La notizia politica del giorno viene dalla Spagna, dove ieri si sono tenute le elezioni anticipate. Il risultato delle urne però è una sorpresa: i socialisti del premier uscente Sanchez hanno raccolto molti più consensi di quanto atteso, fermando la cavalcata verso il nuovo governo del partito popolare di Feijo'o. Bocciatura anche per il partito conservatore Vox, che aveva raccolto nei giorni scorsi l'appoggio di Giorgia Meloni. Nessuna coalizione ha comunque la maggioranza: per la formazione del nuovo governo sarà l'ago della bilancia gli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya che potrebbero sostenere la permanenza di Sanchez alla Moncloa non senza un importante tornaconto per la causa catalana.

Vi segnalo inoltre, in breve:

IL PATTO DI ROMA. Alla Farnesina, la Conferenza di Roma sulle migrazioni si conclude con un patto tra i leader dei paesi del Mediterraneo e del Golfo per un impegno comune per contrastare l'immigrazione illegale. Meloni ha spiegato che l'Italia aumenterà il numero di ingressi legali.

DRONI COLPISCONO MOSCA. La guerra in Ucraina continua con nuovi bombardamenti russi sui terminal portuali di Odessa, dove è stata colpita anche la Cattedrale ortodossa. Intanto, droni ucraini avrebbero violato nella notte ancora una volta le difese aeree russe colpendo alcuni edifici a Mosca.

INCIDENTE NEL FOGGIANO. C'è anche un bambino tra le quattro vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nelle campagne vicino Cerignola, in provincia di Foggia.

BUS, TRAM E METRO A RISCHIO. Possibili disagi per chi dovrà muoversi con i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico locale è infatti interessato da uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dall'Usb. A Roma, stop dalle 8:30 alle 12, a Milano i disagi dovrebbero essere minimi.

LA FOTO DEL GIORNO. Viene sempre da Rodi la foto del giorno con la vista infernale dei turisti che fuggono dalle spiagge assediate dal fuoco.

Buona giornata, su Today.