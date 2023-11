Filippo Turetta in Italia, boom di polmoniti in Cina, altri due mesi di guerra a Gaza, bonus psicologo al via (come si richiede) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 24 novembre 2023.

TURETTA IN ITALIA. L'11 novembre a tarda sera il vicino di casa di Giulia Cecchettin chiamò il 112 per segnalare una lite in strada e l'auto nera che si allontanava a gran velocità, senza però riuscire a prendere il numero di targa. I carabinieri non mandarono pattuglie, perché impegnate altrove e perché non c'erano dettagli sull'auto. Da giorni Filippo Turetta aveva comprato il nastro adesivo sul web. Pianificava l'omicidio da un po' di tempo, probabilmente. Aveva portato tutto da casa: guanti, sacchi. C'è anche il sospetto su possibili sopralluoghi sui luoghi del delitto nelle ore e giorni precedenti. Sabato un volo militare partirà alle 10,45 da Francoforte e arriverà a Venezia attorno alle 12,30. Turetta sarà preso in custodia dai carabinieri e trasferito in carcere, a disposizione del giudice: è accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona, ma le accuse si aggraverebbero con la premeditazione.

IL GIORNO DEGLI OSTAGGI. Da stamattina al via la fragile tregua tra Hamas e Israele. I primi a essere liberati sono tredici ostaggi israeliani (primo scaglione dei cinquanta stabiliti) in cambio di 39 prigionieri palestinesi. Sarà "una breve pausa" prima di "altri due mesi di guerra", prevede il ministro della Difesa israeliano Gallant. I numeri che emergono dai report in mano all'Onu sono terrificanti: in poche settimane a Gaza sono stati uccisi tanti bimbi quanto nei conflitti armati del 2021 e del 2022 in tutto il mondo. Da un mese e mezzo muore un bimbo ogni 10 minuti nell'enclave.

POLMONITI IN CINA. L'Organizzazione mondiale della sanità aveva chiesto alla Cina informazioni dettagliate sull'aumento delle malattie respiratorie e sui cluster di polmonite segnalati tra i bambini. I media e ProMED (un sistema globale di sorveglianza delle epidemie) avevano riportato cluster di polmonite non diagnosticata nel nord del Paese. Pechino non ha segnalato agenti patogeni insoliti o nuovi e ha attribuito l'aumento delle malattie simil-influenzali alla revoca delle misure anti-Covid. Nei giorni scorsi i media locali avevano riferito che gli ospedali erano sopraffatti. Anche se tutto ciò fa tornare alla mente la pandemia di Covid-19, è prassi quotidiana che l'Oms chieda chiarimenti su un gruppo di malattie. Non c'è nulla di concreto che faccia pensare a nuovi virus. Le poche infezioni riportate negli adulti suggeriscono inoltre l'esistenza di un'immunità da un esposizione precedente.

DUBLINO A FERRO E FUOCO. Scontri e violenza nel cuore della capitale irlandese Dublino: auto alle fiamme e negozi saccheggiati da presunti teppisti di estrema destra dopo che un 50enne algerino ha accoltellato di fronte a una scuola elementare tre bambini e una maestra, prima di finire a sua volta ferito ed essere bloccato dai passanti. Non si propende per un movente terroristico. Forse il gesto di uno squilibrato. L'attacco a Parnell Square, zona in cui sono in aumento delinquenza, degrado e senzatetto. In ogni caso, episodio di ieri a parte, in un Paese tradizionalmente molto accogliente come l'Irlanda, sono segnalati da tempo in ascesa i movimenti anti-immigrazione.

BONUS PSICOLOGO. Via libera al bonus psicologo, dopo la sperimentazione durante la pandemia: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato il decreto dopo l'intesa con Mef e Conferenza Stato-Regioni. Lo si attendeva da un anno. Sono 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro a seduta); mille euro per redditi con Isee compreso tra 15 e 30mila euro (fino a 50 euro a seduta) 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro a seduta). I cittadini potranno richiedere il contributo alla piattaforma dell’Inps a cui spetta ora fissare la scadenza per la domanda (con un preavviso di almeno 30 giorni, per un periodo non inferiore a 2 mesi) con il bonus che dovrà essere utilizzato entro 270 giorni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

CAMPI FLEGREI. Ancora scosse nell'area flegrea. La più forte di magnitudo 3.1 alle 19,41. Torna a farsi sentire lo sciame sismico. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. "Un boato prima del terremoto", secondo molte segnalazioni sui social. Cinque cose da sapere se sotto Napoli si risveglia il vulcano.

MELONI CAMBIA LE PENSIONI. Le pensioni agitano il governo. C'è sempre, per ora intatto, l'articolo 33 della manovra che taglia quelle dei dipendenti pubblici, in particolare quelle dei medici. Meloni ammette che un problema c'è: "Il governo intende rivedere la norma con particolare riferimento al tema degli operatori sanitari". Mancano i dettagli, ma pare certo che non subiranno penalizzazioni coloro che accedono alla pensione di vecchiaia e chi ha molti anni di contributi.

PATRIMONIALE SULLE RINNOVABILI. La legge di bilancio introduce una sorta di patrimoniale sulle rinnovabili: nel 2025 frutterà quasi mezzo miliardo di euro. A sborsare saranno i proprietari agricoli che affittano terreni alle aziende che vogliono realizzare un impianto di energia green per poi rivenderla. Il canone non sarà più considerato patrimonio ma reddito, dunque tassato. L'aliquota sarebbe del 43% (scaglione Irpef per i redditi sopra i 50 mila euro) dato che il canone medio annuale si aggira intorno ai 30 mila euro.

LO SCIOPERO DI OGGI. Giornata di sciopero oggi nelle Regioni del Nord, proclamato da Cgil e Uil. Si fermano i lavoratori delle imprese private che aderiscono, per otto ore o tutto il turno. Funzionano i trasporti e i servizi pubblici che invece hanno scioperato, su tutto il territorio nazionale, venerdì scorso. Sono previste 40 manifestazionim in tutta Italia.

I BANCARI SORRIDONO. Più soldi e meno lavoro, il nuovo contratto collettivo cambia la vita ai 270mila lavoratori del credito. Aumenti mensili di 435 euro lordi, si lavorerà anche mezz'ora in meno, 37 ore a settimana.

DUBBI A KIEV. La controffensiva ucraina sembra essersi fermata, proprio quando il freddo e la pioggia caratterizzano la fine della seconda stagione del tentativo di neutralizzare l'aggressione russa. Gli obiettivi bellici (espulsione dei soldati russi e ripristino dell'integrità territoriale, Crimea inclusa) restano sacrosanti. Ma strategicamente per molti osservatori sono obiettivi fuori portata a breve termine.

IL TRENO DI LOLLOBRIGIDA. La fermata straordinaria a Ciampino chiesta e ottenuta dal ministro Lollobrigida continua a far discutere. Il confronto si sposta in parlamento se Italia Viva presenta la mozione di sfiducia individuale che Matteo Renzi ha annunciato.

EMERGENZA SUICIDI. Quando manca un mese e mezzo alla fine dell'anno sono già 63 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane, il terzo dato più alto degli ultimi 30 anni. L'allarme è lanciato dall'associazione Antigone che si occupa dei diritti dei detenuti e delle condizioni di vita dietro le sbarre.

INCIDENTE PER BALOTELLI. Paura ieri sera per Mario Balotelli. L'attaccante è uscito di strada a Brescia e ha distrutto la sua auto (le immagini). Il centravanti della squadra turca dell'Adana è uscito barcollando dall'abitacolo, apparentemente illeso. Gli è stato chiesto di sottoporsi all'alcoltest, avrebbe rifiutato.

Buona giornata, su Today.