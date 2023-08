Il nuovo sussidio del governo Meloni, la storica foto segnaletica di Trump e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 25 agosto 2023.

DOPO PRIGOZHIN. Prigozhin "era un uomo dal destino difficile ma di talento", dice Putin garantendo un inchiesta esaustiva. Il Pentagono esclude che il suo aereo sia stato abbattuto da un missile, il New York Times parla di una bomba a bordo. "Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile", afferma Zelensky. C'è un appello della Wagner ai suoi mercenari: "Non fate nulla di stupido". La morte del capo del gruppo mercenario riconferma Putin come arbitro supremo che non tollera nessun dissenso. Complicato immaginare adesso che qualcuno al Cremlino abbia ancora il coraggio di dire a Putin che sta sbagliando. Quale sorte attende i 25/30mila uomini del gruppo Wagner, di cui una buona parte di trova fuori dai confini russi, molti in Africa? I campi in Bielorussia vengono già smantellati e i comandanti sopravvissuti non hanno preso posizione. Un fatto è certo. Putin ha e avrà bisogno di combattenti con la controffensiva ucraina che cercherà di fare il possibile per sfondare le linee di difesa russe sul fronte meridionale. Wagner è sempre stata, e probabilmente sarà ancora, la mano invisibile del Cremlino.

LA FOTO SEGNALETICA DI TRUMP. Donald Trump si costituisce: è andato spontaneamente al carcere di Atlanta per l'arresto, il rilevamento delle impronte digitali e la foto segnaletica (la prima per un presidente Usa, uno scatto già finito dritto nella storia) per poi essere rilasciato grazie alla cauzione di 200mila dollari nel procedimento per il tentativo di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Proprio la foto segnaletica, teoricamente un'umiliazione enorme, sarà invece trasformata in manifesto elettorale, t-shirt e via dicendo. La procuratrice Fani Willis, che lo ha incriminato con 13 capi di imputazione per il presunto tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni, ha chiesto a sorpresa di fissare l'inizio del processo tra soli due mesi, il 23 ottobre, prima si parlava di marzo 2024 (lui voleva addirittura che iniziasse dopo le elezioni). Poco dopo la diffusione della foto segnaletica, Trump ha iniziato a utilizzare l'immagine per la raccolta fondi, ed è anche tornato su Twitter, ora rinominato X, per la prima volta da gennaio 2021 per pubblicare la foto, con il messaggio "mai arrendersi".

UN PARTITO DI FAMIGLIA. Arianna Meloni, sorella di Giorgia, diventa capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Una scelta vista da molti come una reazione alle preoccupazioni crescenti della premier di non controllare più chi non proviene dalla cerchia dei fedelissimi. Quella al vertice della segreteria è una nomina importante e arriva poche settimane dopo aver assunto anche la responsabilità del tesseramento. Una gestione familiare/familista in un partito in cui non esistono correnti e non verranno mai legittimate. Nessun congresso all'orizzonte.

"NUOVO" REDDITO DI CITTADINANZA. Nuova raffica di sms con l'annuncio della fine del reddito di cittadinanza. Dopo i primi 159 mila di fine luglio, oggi altri 32.850 messaggini saranno inviati dall'Inps, e fra settembre e dicembre ne partiranno altri 40 mila, portando il totale non lontano dai 240 mila. Dicono addio al sussidio simbolo di questi anni le famiglie che non hanno fra i loro componenti minori, disabili o ultrasessantenni non presi in carico dai servizi sociali. Tra pochi giorni per gli "occupabili" che perdono il diritto al reddito di cittadinanza scatterà il nuovo "supporto per la formazione e il lavoro" (Sfl): 350 euro al mese per un anno e sarà personale (quindi, in una famiglia, se ne possono ricevere anche più di uno). La nuova procedura è praticamente pronta. Dal primo gennaio 2024 sarà la volta dell'assegno di inclusione (Adi) destinato ai nuclei con disabili, minori, over-60 o altri familiari in condizione di svantaggio.

TUTTI IN CARCERE. Riccardo Parrinello, unico minorenne nel giorno della brutale violenza sessuale su una ragazza al Foro Italico, dopo un giorno di carcere e sei di comunità, torna dietro le sbarre. I suoi vocali dopo l'orrore sono trapelati: nessuna traccia di "pentimento". I suoi sei amici maggiorenni sono stati trasferiti in altrettante differenti strutture penitenziarie: adesso sono in carceri per loro meno insicure del Pagliarelli, dove rischiavano pestaggi e ritorsioni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

QUANDO FINISCE IL CALDO. Il caldo asfissiante di questi giorni sta per terminare, e lo farà a suon di forti temporali. Primo calo termico da sabato soprattutto al Nord. Da domenica peggioramento con l'arrivo di nubi e temporali a tratti molto forti e con grandine?. Martedì il termometro segnerà 10-12 gradi in meno rispetto a oggi.

MORTO PER UN CALABRONE. Un bambino tedesco di 9 anni in vacanza a Costa Vescovato (Alessandria) con i genitori e la sorellina di 5 anni è stato punto in faccia da un calabrone ed è morto in ospedale dopo essere andato in shock anafilattico. Anche se la puntura fosse avvenuta a pochi metri dall'ospedale, non ci sarebbe stato nulla da fare.

TURISTI MORTI IN ALBANIA. Due turisti italiani, Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, sono morti in un incidente stradale a Saranda, in Albania. Stavano tornando in moto nella città costiera quando un'auto guidata da un 17enne albanese, senza patente, gli ha tagliato la strada.

STOP ALLE EURO 5. Auto, il Piemonte pronto a bloccare gli Euro 5: a rischio 415mila veicolI. Dal 15 settembre la Regione fermerà la circolazione fino al 15 aprile 2024. Sono 76 i comuni interessati. Per ora il caso del Piemonte resta isolato, ma altre Regioni potrebbero seguire l'esempio.

SOLDI AI COMUNI ALLUVIONATI. Il generale Figliuolo annuncia lo sblocco delle prime due tranche di versamenti alle amministrazioni locali intervenute di tasca propria sull'emergenza e per la messa in sicurezza: 739 milioni subito, nei prossimi giorni.

IL CIBO DEI POVERI. Desta stupore una frase del ministro Lollobrigida al meeting di Rimini: "Spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità". L'opposizione attacca, per Schlein "vivono su altro pianeta".

BLITZ IN CRIMEA. Nel giorno in cui si celebravano i 32 anni dall'indipendenza da Mosca, simbolico più che tattico blitz delle forze di Kiev in Crimea con un'operazione speciale vicino agli insediamenti di Olenevka e Mayak: è tornata a sventolare la bandiera gialla e blu, poi la ritirata senza perdite.

IL BACIO DI RUBIALES. Luis Rubiales oggi si dimetterà dalla presidenza della Federcalcio spagnola, travolto dallo scandalo in seguito al bacio in bocca senza alcun consenso alla campionessa del mondo, Jenni Hermoso, alla premiazione a Sydney.

Buona giornata, su Today.