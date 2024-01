Meloni sfida Conte e Schlein, il giallo dell'aereo caduto, le frasi choc del prof di religione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 25 gennaio 2024.

MELONI SFIDA CONTE E SCHLEIN. Giorgia Meloni contro tutti. Nel question time di mercoledì pomeriggio alla Camera, la premier ha attaccato duramente le opposizioni. In primis il M5s che "in tre anni di governo ha aumentato il debito pubblico di 250 miliardi", un deficit causato "dalla ristrutturazione gratuita delle seconde e delle terze case". In soldoni dal superbonus. Conte dal canto suo ha definito Meloni "un re Mida al contrario" che "distrugge tutto quello che tocca", mentre per la segretaria del Pd Elly Schlein la premier "è la regina dei tagli e dell'austerità". La campagna elettorale per le europee è già partita.

IL GIALLO DELL'AEREO CADUTO. La verità forse non la sapremo mai. Il caso è quello dell'aereo militare russo che mercoledì mattina si è schiantato nella regione meridionale di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Secondo Mosca sul velivolo, un Ilyushin-76, c'erano 74 passeggeri, tra cui 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere liberati nell'ambito di uno scambio. Fonti dell'esercito ucraino, citate dal servizio di informazione ufficiale, hanno rivendicato l'abbattimento del velivolo, affermando però che trasportava missili antiaerei S-300. Zelensky chiede un'indagine internazionale: "È necessario stabilire tutti i fatti", ha detto, "i russi giocano con la vita dei prigionieri ucraini, con i sentimenti dei loro parenti e le emozioni della nostra società".

LE FRASI CHOC DEL PROF. È stato condannato a due anni di reclusione e divieto "perpetuo" di insegnare un insegnante di religione di 55 anni ritenuto colpevole di aver molestato sessualmente le studentesse del liceo statale Regina Margherita, a Torino. Nove le ragazze che avrebbero subito molestie per quasi tre anni, con carezze indesiderate, palpeggiamenti e apprezzamenti inopportuni ("sei bellissima", "tu, con il décolleté molto bello"). In un'occasione il prof avrebbe chiamato una studentessa "piccola pornostar".

COSTRINGE 16ENNE A PROSTITUIRSI. Avrebbe costretto la sua fidanzata, di soli 16 anni, a vendere il suo corpo, a fare sesso con circa 50 uomini. Tutto per pagare un presunto debito di droga. Invece con quei soldi faceva la bella vita: andava al ristorante, giocava alle slot o li spendeva in cocaina. In manette un 26enne con le accuse di sfruttamento della prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione.

QATAR CONTRO NETANYAHU. Il portavoce del ministero degli Esteri di Doha ha attaccato il premier israeliano, dopo che quest'ultimo avrebbe definito il Qatar un mediatore "problematico" nelle trattative per la liberazione degli ostaggi. Majed al Ansari si è detto "sconcertato" dalle parole di Netanyahu, accusandolo di "minare il processo di mediazione per ragioni che sembrano servire alla sua carriera politica". Intanto i raid su Gaza proseguono. Stando alle ultime notizie, quattro bambini sarebbero rimasti uccisi in un bombardamento effettuato da aerei da guerra israeliani sul campo profughi di Nuseirat.

HOUTHI, NUOVI MISSILI SULLE NAVI. Nuovi attacchi dei ribelli Houthi contro navi cargo nel Mar Rosso. "Gli Houthi hanno lanciato tre missili contro due navi mercantili", ha dichiarato il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "Un missile ha fallito il bersaglio" e "gli altri due sono stati abbattuti da un cacciatorpediniere della marina americana". Da novembre, i miliziani hanno lanciato decine di attacchi con droni e missili contro navi commerciali che transitavano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden causando gravi ripercussioni al commercio mondiale. Stati Uniti e Regno Unito hanno condotto vari raid nell'area con l'obiettivo di far desistere i ribelli.

IN ARRIVO LA 'LEGGE FERRAGNI'. Sanzioni da 5 a 50 mila euro e un anno di blocco delle attività per gli imprenditori digitali che non garantiranno trasparenza sulle campagne benefiche. È quanto prevede un disegno di legge che sarà varato dal prossimo consiglio dei ministri. Sulle confezioni dei prodotti andrà indicato il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza, le finalità, l'importo complessivo "se predeterminato" oppure, nel caso in cui non lo sia, "la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto".

SANTANCHÈ E LE RECENSIONI ON LINE. Santanchè vuole bandire le recensioni anonime su internet. "Possono decretare la vita o la morte delle imprese, di alberghi, ristoranti, credo che il dibattito vada aperto" ha detto la ministra del Turismo a Radio 24. Santanchè, meglio chiarirlo, non contesta le recensioni tour court, ma solo quelle anonime. Non è chiaro però cosa intenda fare il governo.

COSTRINGEVA LA FIGLIA A UNA DIETA FERREA. Condannata per maltrattamenti in famiglia la mamma che costringeva la figlia a una dieta ferrea. La ragazza che all’epoca dei fatti era minorenne, nel 2019 aveva 16 anni, doveva seguire un regime alimentare particolarmente restrittivo perché la madre la riteneva "grassa" e "brutta". Non doveva mai superare i 47 chilogrammi di peso. Dopo l'apertura di un'inchiesta la donna è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione.

GENITORI VOGLIONO 'CORREGGERE' IL FIGLIO GAY. Non accettavano che il loro figlio fosse omosessuale così hanno pensato a qualsiasi espediente per fargli cambiare orientamento sessuale mettendo in atto vere e proprie vessazioni. Il giovane si è rivolto allo psicologo della scuola, che ha avvertito le autorità. I due genitori, finiti a processo, hanno patteggiato: due anni per il padre, accusato dei comportamenti più gravi; un anno e 4 mesi per la madre, che non si sarebbe opposta al marito.

