Messina Denaro morto, il giallo del cadavere appeso al guardrail, torna il grande caldo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 25 settembre 2023.

MORTO MESSINA DENARO. Matteo Messina Denaro, l'ultimo capomafia, arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, è morto nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era ricoverato, in una stanza blindata, da agosto. Il boss aveva 61 anni, era malato da tre anni di cancro al colon. Venerdì era stato dichiarato in coma irreversibile. Non si è mai pentito, era fra i mandanti delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. All'ergastolo era stato condannato anche per il sequestro e il barbaro omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.

IL GIALLO DI TRIESTE. Un cadavere bendato, con i piedi legati, appeso al guardrail sul viadotto della superstrada a Trieste. Il medico legale non avrebbe riscontrato evidenti tracce di violenza sul corpo. La corda al collo era assicurata all'inferriata con altre cinghie. Nessun segno di tortura, a differenza di quanto era circolato in un primo momento. Resa dei conti di stampo mafioso, tragedia maturata nel mondo del traffico di droga, scontri tra bande di criminali slavi. Tutte le ipotesi sono aperte, anche quella che sembrava poche ore prima una pista debole, quella del suicidio. La vittima sarebbe in via di identificazione: un cittadino iraniano, di 52 anni, senza fissa dimora. La scioccante e casuale scoperta è stata fatta da personale Anas: il corpo era legato saldamente alla recinzione. Gli investigatori sperano di trovare qualche spunto nei filmati delle telecamere: è una strada a scorrimento veloce che nessuno percorre a piedi. Il cadavere era lì da giorni.

SCONTRO MIGRANTI. Migranti, è scontro con la Germania sulle ong. "Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico e umanitario", è la replica di Berlino alle parole del ministro della Difesa Crosetto, che aveva definito "molto grave" il finanziamento tedesco alle organizzazioni non governative. Ma va ricordato che le ong hanno soccorso solo il 5 per cento dei migranti arrivati in Italia, che proprio l'assenza di soccorsi in mare ha causato "l'imbuto" a Lampedusa, e che la Germania nei primi 8 mesi dell'anno ha ricevuto 204.000 prime richieste d'asilo a fronte di circa 123.000 persone sbarcate in Italia. La polemica pare fuori fuoco. Intanto rallentano gli sbarchi, ma è solo per le condizioni meteo avverse. Oggi entra in piena operatività a Pozzallo, nel Ragusano, la prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo in Italia. Container, barriere new jersey e filo spinato.

CONDONO SECONDO SALVINI. Matteo Salvini, in campagna elettorale permanente, rilancia il condono edilizio. "Lo dico senza ipocrisia - premette il leader leghista - ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì! E allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?". "Si può sanare qualche piccola cosa, non un condono", dice Tajani. "Non è nel programma", lo sfidano da Fratelli d'Italia. Nel merito: all'inizio si parla sempre di un "mini-condono", poi una volta approdato il testo in parlamento, un emendamento qui, una parola là, i confini si allargano e la durata si allunga. I condoni di qualsiasi tipo degli ultimi tre decenni hanno portato nelle casse dello Stato 104,5 miliardi di euro: meno di quanti ne sottragga l'evasione fiscale in dodici mesi. Forse meglio chiuderla qui, senza altri regali ai furbetti.

I FUNERALI DI "RE GIORGIO". Domani funerali di Stato e lutto nazionale per Giorgio Napolitano: si terranno nell'aula della Camera, con una cerimonia laica. Palazzo Chigi ha disposto la diretta televisiva su Rai1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in piazza. Sarà la prima volta che i funerali verranno officiati dentro il Palazzo e non in piazza, come invece accadde per i suoi predecessori alla presidenza della Camera, Nilde Iotti (nel 1999) e Pietro Ingrao (nel 2015). Gesto senza precedenti ieri: dopo l'Angelus Papa Francesco è andato a sorpresa a rendergli omaggio alla camera ardente al Senato. E' la seconda volta che un Papa entra in parlamento, la prima a Palazzo Madama. Bergoglio commosso saluta la signora Clio e non benedice: "Napolitano servitore della Patria", la sua dedica firmata nel libro delle presenze.

TORNA IL CALDO. Qualche giorno instabile, poi da giovedì 28 settembre in avanti l'Italia tornerà in massima parte sotto la "coperta anticiclonica" destinata a durare addirittura fino al 5-6 ottobre. Il Paese si troverà a fare i conti, ancora una volta in questa estate ormai finita ma in realtà infinita, con un caldo fuori stagione. Torneranno i 30 gradi o persino di più in pianura al Nord, sulla Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche entro venerdì o sabato. E il bel tempo sarà assoluto protagonista del prossimo weekend.

Vi segnalo inoltre, in breve:

COPPIA DISPERSA. Si cerca una coppa dispersa nell'area dove domenica pomeriggio intorno alle 17 è scesa una frana in Val Formazza, dove il territorio piemontese si incunea nella Svizzera. Il fronte della frana è largo almeno sessanta metri, sono scivolati a valle migliaia di metri cubi di roccia.

INVESTITO PER UN RIMPROVERO. Li ha rimproverati perché correvano troppo in auto, alcuni ragazzi lo hanno preso a botte e poi lo hanno investito con l'auto. Vittima della brutale aggressione un 19enne che ora è ricoverato in gravi condizioni: succede ad Anzio, litorale romano.

SCOMPARSO MA NON TROPPO. Forse sapevano in tanti (la moglie, i genitori, una figlia) che Adamo Guerra era vivo e che, dopo aver inscenato un suicidio, si era stabilito da anni in Grecia. C'è molto che non quadra nella storia raccontata da "Chi l'ha visto?".

PIÙ DEFICIT. In vista della nuova legge di bilancio il governo dalla trattativa in corso con Bruxelles spera di poter ottenere 10 miliardi di euro in più di margine alzando dal 3,5 a oltre il 4% il deficit previsto per il 2024.

OGGI BONUS. Oggi è il giorno del decreto sul bonus carburanti: se le anticipazioni saranno confermate il governo approverà la concessione (una tanum) di 80 euro da caricare sulla "Carta dedicata a te", cioè la tessera alimentare che ha già riservato 382 euro a chi ha Isee fino a 15 mila euro.

RINASCIMENTO SAUDITA. L'Arabia Saudita ha condannato una studentessa (minorenne al momento dell'arresto) a 18 anni di carcere per tweet a sostegno dei prigionieri politici, secondo quanto rivelato da gruppi che si battono per i diritti umani. Di recente è stato condannato a morte un insegnante in pensione per dei commenti fatti su YouTube.

TENSIONE BALCANI. In Kosovo torna altissima la tensione tra serbi e albanesi, dopo che un commando di terroristi vicini all'estremismo serbo ha preso d'assalto il villaggio del monastero di Banjska. Sette assalitori sono stati uccisi dalla polizia.

INTER PADRONA. Serie A, l'Inter vince 1-0 a Empoli con un gol capolavoro di Dimarco. Grazie al quinto successo di fila i nerazzurri restano soli al comando e tentano la fuga.

SOPHIA LOREN. Sophia Loren, 89 anni, è caduta accidentalmente ieri mattina nella sua casa di Ginevra. Varie fratture, è stata operata.

Buona giornata, su Today.