Uomo ucciso con l'azoto, ecco l'assegno di assistenza (a chi spetta), quale mutuo conviene, nuova emergenza smog e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 26 gennaio 2024

UCCISO CON L'AZOTO. Nella notte in Alabama Kenneth Smith, 58 anni, è stato giustiziato con l'azoto. Era stato condannato nel 1989 per omicidio. E' la prima volta che tale metodo viene usato nel mondo per una condanna a morte. Nel 2022 avevano tentato l'iniezione letale, ma il procedimento non aveva funzionato: non avevano trovato una vena nei tempi stabiliti. Perfino Stati teocratici come l'Iran prevedono la salvezza della vita, se qualcosa si intoppa durante l'esecuzione. Negli Usa si modifica il metodo. L'uccisione con azoto è sconsigliata persino dai veterinari per l'eutanasia degli animali. Respirare il gas senza ossigeno può causare contrattempi catastrofici, dalle violente convulsioni allo stato vegetativo. I testimoni hanno osservato alcuni minuti di contorsioni e circa cinque minuti di respiro pesante prima del decesso di Smith. L'Alabama e altri due stati Usa hanno approvato l'uso dell'ipossia con azoto come metodo di esecuzione "alternativo" perché i farmaci utilizzati nelle iniezioni letali sono diventati più difficili e costosi da reperire.

ASSEGNO DI ASSISTENZA. Il governo introduce per gli over 80 a bassissimo reddito e con "bisogno assistenziale gravissimo" l'assegno di assistenza, che fa lievitare quello di accompagnamento da 513 a 1.380 euro, ma in via sperimentale e soltanto per 12 mesi. La novità è contenuta nel decreto legislativo sul "patto per la terza età" approvato ieri. A chi spetterà? La richiesta potrà essere presentata da chi ha più di 80 anni, un reddito Isee non superiore a 6mila euro e un livello di bisogno assistenziale altissimo. Per i requisiti dettagliati bisognerà attendere il lavoro di una commissione da nominare entro due mesi. L'assegno maggiorato sarà finalizzato a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici. Buone intenzioni ma pochissimi soldi, poco più di un miliardo spalmato su due anni.

MANIFESTAZIONI "DA VIETARE". Il Viminale vuole spostare ad altra data le manifestazioni previste per domani a sostegno della Palestina. Due i cortei principali, a Roma e Milano, che cadono nel Giorno della memoria, celebrato in tutto il mondo proprio il 27 gennaio. La comunità ebraica esulta, gli organizzatori parlano di atto antidemocratico. Decideranno i questori. Ovviamente in una democrazia il divieto preventivo è sempre l'ultimo dei provvedimenti a cui ricorrere. La battaglia delle idee "si combatte a viso aperto - scrive sulla Stampa il sociologo Massimilano Panarari - provando a persuadere e comunque sfidando nella trasparenza della sfera pubblica chi la pensa in modo diverso, a cui sotto l'egida delle norme di sicurezza che accompagnano la preparazione di ogni corteo per scongiurare le degenerazioni violente, va consentito di manifestare le proprie opinioni".

STANGATA MAR ROSSO. La crisi del Mar Rosso potrebbe costare cara agli italiani. Anzi, carissima: fino a 36 miliardi di euro annui, quasi 100 milioni al giorno. Il blocco della navigazione commerciale nel Canale di Suez dopo i ripetuti attacchi dei ribelli yemeniti Houthi è una situazione da monitorare con estrema attenzione. Molto presto potremmo sentire, anche nel carrello della spesa, i primi effetti delle nuove rotte. Qui vi spieghiamo perché.

CALDO E SMOG. Ieri la temperatura più alta mai registrata nella storia in Europa nel mese di gennaio: +30.7 gradi a Gavarda, in Spagna. Su tutto il Mediterraneo occidentale temperature di 8-12 gradi sopra la media del periodo. C'è poco da sorridere. La stasi anticiclonica favorisce la concentrazione delle sostanze inquinanti soprattutto sulla Pianura Padana, con valori di polveri sottili che raggiungeranno oggi punte su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ben superiori ai limiti massimi da non superare. Già previsti a livello locale i primi stop alle auto diesel Euro 5, si potrebbe ricorrere a misure drastiche in varie regioni italiane nei prossimi giorni.

ACCORDO ISRAELE-HAMAS. La cautela è d'obbligo, ma Israele e Hamas hanno raggiunto un'intesa di base sulla maggior parte dei termini dell'accordo che riguarda il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: lo scrive l'autorevole quotidiano progressista israeliano Haaretz, citando fonti con familiarità con i negoziati. L'accordo durerebbe 35 giorni, durante i quali verranno rilasciati tutti gli ostaggi israeliani. In cambio, Israele rilascerà prigionieri palestinesi e fornirà aiuti umanitari alla Striscia. La vera questione irrisolta è se nell'accordo verrà dichiarato un cessate il fuoco completo, richiesta di Hamas che Israele per ora rifiuta.

Vi segnalo inoltre, in breve:

STRAGI. Almeno 20 rifugiati, in fila per aiuti umanitari e cibo, sarebbero stati uccisi a seguito in un attacco vicino a Gaza City. L'esercito israeliano respinge le accuse ma esamina quanto accaduto. Al Jazeera riferisce poi di un attacco aereo stanotte nel campo di Nuseirat: almeno 11 morti, tra cui un noto reporter. Più di 25.000 palestinesi, in maggioranza donne e bambini, sono stati uccisi dal 7 ottobre, secondo fonti palestinesi.

SENZA AIUTI. L'Inps ha respinto 117.461 domande per l'Assegno di inclusione sulle 446.256 pervenute entro i primi giorni di gennaio e lavorate. Una su quattro circa. Tra le principali cause risultano: esito negativo sopra soglia su Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), superamento delle soglie di reddito, omessa dichiarazione dell'attività lavorativa. Oggi partono i primi pagamenti.

MUTUI. Il mutuo a tasso fisso abbatte la rata e rimborsa più capitale rispetto al variabile. Anche in presenza di una riduzione consistente dei tassi di interesse. Secondo una nuova analisi condotta dall'ufficio studi di Telemutuo.it, ipotizzando un taglio del costo del denaro in Europa del 2% entro i prossimi 24 mesi, l'accensione di un mutuo a tasso variabile non porterebbe alcun vantaggio economico rispetto a un mutuo a tasso fisso. Almeno nell'arco del prossimo anno e mezzo.

MESSINA DENARO. Matteo Messina Denaro era stato addirittura fermato a un posto di blocco, sette anni fa, in provincia di Trapani. Ma non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento: lo ha rivelato il procuratore di Palermo.

POZZOLO E PISTOLE. Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico: la minipistola che si era portato appresso alla festa di Capodanno a Rosazza (Biella) era detenuta come oggetto da collezione e non avrebbe dovuto muoversi da casa.

FLEXIMAN. Caso Fleximan, identificato un "giustiziere" degli autovelox (ma è in Piemonte). Denunciato un 50enne in Val D'Ossola. Si cerca ancora invece l'uomo che in Veneto ha danneggiato 13 colonnine tra le province di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno.

QUANDO SI VOTA. Via libera del consiglio dei ministri all'election day: l'8 e 9 giugno si voterà quindi per le elezioni europee, per quelle amministrative e in alcuni casi anche per le regionali.

LECLERC SUPER CONTRATTO. E' di ieri la notizia del rinnovo del contratto di Charles Leclerc, che vuole vincere con la Ferrari. E' a Maranello dal 2019. La durata del rinnovo non è stata rivelata, dovrebbe essere fino al 2027. A differenza di altri sport, in Formula 1 non si danno cifre esatte. Si ipotizza una trentina di milioni a stagione per il monegasco.

Buona giornata, su Today.it.