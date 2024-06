Morire di maltempo, nomine Ue decise senza Meloni, Assange condannato ma libero e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 26 giugno 2024.

LA PARTITA DELLE NOMINE UE - Manca l'ufficialità, ma i sei negoziatori della "maggioranza Ursula" avrebbero raggiunto un accordo sulle nomine apicali alle Istituzioni Ue. Von der Leyen (Ppe, Germania) verrebbe confermata alla guida della Commissione europea. Il sigillo potrà arrivare solo giovedì quando i ventisette capi di Stato e di Governo dovranno votare. È richiesta la maggioranza qualificata: quindici Stati che rappresentino il 65% della popolazione. Ai negoziati mancava la premier italiana Meloni, tenuta fuori in quanto il suo partito europeo di riferimento, l'Ecr, non fa parte della maggioranza che dovrebbe reggere le redini dell'Ue anche per i prossimi 5 anni. L'isolamento è stato contestato dal governo italiano e c'è da capire quali mosse saranno messe in campo per mitigare le ire di Palazzo Chigi.

MORIRE DI MALTEMPO - Ancora maltempo, ancora danni, ancora vittime. Fine giugno segnata da temporali, frane e allagamenti nel Nord. Il territorio più bersagliato è quello dell'Emilia, con alcuni torrenti e canali esondati e i fiumi improvvisamente in piena. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo di 85 anni, Bruno Uccelli, vicino al torrente Termina, affluente dell'Enza, che è esondato nel Parmense. L'anziano era scomparso nella piena: sarebbe stato sorpreso dall'acqua fuori da casa sua e non sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

ASSANGE CONDANNATO MA LIBERO - L'australiano Julian Assange è "colpevole ma libero" e sta per rientrare nel suo Paese. Il tribunale statunitense di Saipan ha accettato il patteggiamento con la sua dichiarazione di colpevolezza. Si chiude così una vicenda giudiziaria di 14 anni per il caso "Wikileaks", la più grande fuga di notizie classificate nella storia Usa. Assange non potrà ritornare negli Stati Uniti senza autorizzazione.

NICOLAS DERUBATO E UCCISO - Non una sparizione ma un omicidio. Il corriere Nicolas Matias Del Rio, argentino di 40 anni, dipendente di una ditta di trasporto merci scomparso sul monte Amiata il 22 maggio scorso, è stato ucciso dopo la rapina del carico di borse originali Gucci da 500.000 euro. Il suo cadavere è stato ritrovato dai carabinieri in un dirupo verso Arcidosso (Grosseto). Secondo chi indaga, Del Rio è stato ucciso perché aveva riconosciuto chi lo aveva agganciato con un pretesto e attirato in trappola.

PUTIN OSCURA LA RAI - La Russia ha risposto al blocco delle attività di trasmissione di tre suoi media nell'Unione europea oscurando a sua volta i siti di 81 testate di Paesi dell'Unione, compresi quelli della Rai, di La7, della Repubblica e della Stampa. La decisione di Mosca arriva quando dall'Aja la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso due nuovi mandati di arresto per l'ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu e per il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, accusandoli di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" per i bombardamenti missilistici sulle centrali elettriche in Ucraina.

Vi segnalo inoltre in breve:

I BABY KILLER DELLA BUONA SOCIETA' - Sarà conferito oggi al medico legale Cristian D'Ovidio l'incarico per l'autopsia sul corpo di Christopher Thomas Luciani, 17 anni da compiere, ucciso domenica pomeriggio nel parco Baden Powell di Pescara. L'esame autoptico sarà determinante per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per appurare cause e tempi della morte del giovane. Attesa anche per la convalida del fermo dei due 16enni ritenuti responsabile dell'omicidio.

POLVERIERA ILVA - In presenza di "pericoli gravi per l'ambiente e la salute umana" l'attività dell'ex Ilva "deve essere sospesa". Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue basata a Lussemburgo con una sentenza definita "epocale" dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Secondo Acciaierie d'Italia, proprietaria dell'impianto, non c'è pericolo di chiusura poiché la sentenza "fa riferimento a fatti risalenti al 2013, oggi ampiamente superati grazie agli ingenti investimenti effettuati per il risanamento ambientale". Spetta al tribunale di Milano stabilire se ci sono le condizioni per imporre l'alt all'acciaieria.

VERA SLEPOJ - Omicidio colposo. La Procura di Padova ha aperto un'indagine preliminare per fare luce sulla morte della psicologa Vera Slepoj, nota per il suo impegno politico, trovata morta il 21 giugno scorso a Padova. Il fascicolo è senza indagati, ed è stato aperto dalla magistratura dopo la presentazione di un esposto da parte della famiglia.

FIGLI CHE UCCIDONO I GENITORI - Soldi, ne voleva di più. I genitori, che già avevano perso la casa per pagargli i debiti, hanno detto "Basta" e lui li ha uccisi. Luca Ricci, operaio cinquantenne, separato e padre di due figli, ha confessato di avere ucciso i genitori Luisa Marconi e Giuseppe Ricci nella loro casa di Fano (Pesaro). I sospetti degli inquirenti sono stati sul figlio dal primo momento, dopo un lunghissimo interrogatorio è arrivata l'ammissione. Ricostruiti i tragici momenti del duplice omicidio.

GUERRA URBANA - Parlamento e ufficio del governatore di Nairobi assaltati e dati alle fiamme, morti, spari della polizia anche sui volontari della Croce Rossa che assistevano i dimostranti feriti. In Kenya le proteste contro la legge finanziaria, che introdurrà nuove tasse, si sono trasformate in guerriglia urbana. Tra i manifestanti feriti, anche la sorella dell'ex presidente americano Barack Obama, l'attivista e giornalista Rita Auma.

L'IMPRENDITORE UCCISO "PER SBAGLIO" - Ha tentato di sedare una rissa, ma ha ricevuto un pugno che gli ha fatto sbattere violentemente la testa. Shimpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni, è morto all'ospedale di Udine. A colpire l'uomo sarebbe stato un 19enne del Trevigiano, già arrestato per la rissa (con altri due giovani) e la cui posizione adesso si aggrava.

Buona giornata su Today.it