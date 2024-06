Thomas ucciso "solo per vederlo soffrire", superbonus per chi assume, il colpo di stato è fallito, la scelta di Spalletti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 27 giugno 2024.

UCCISO PER VEDERLO SOFFRIRE. Continuano a emergere dettagli agghiaccianti sull'omicidio di Pescara. Christopher Thomas Luciani è stato ucciso a 16 anni da 25 coltellate sferrate da due coetanei, ora in carcere. Non per recuperare un debito di 240 euro, secondo il giudice. Desideravano "provocare sofferenza e uccidere un essere umano". Mentre lo finivano, lo insultavano e gli sputavano addosso. L'arma del delitto non è stata trovata e forse mai lo sarà: un coltello da sub, poi gettato in mare. L'autopsia ha confermato che, delle 25 coltellate, sono state fatali quelli ai polmoni. Nell'ordinanza le foto-shock tratte da uno smartphone sequestrato. Subito dopo il delitto i killer-ragazzini sono andati in spiaggia, si sono fatti immortalare con il pugno sul petto e atteggiamento fiero.

SUPERBONUS ASSUNZIONI. Il governo Meloni l'aveva promesso mesi fa e adesso prova a fare sul serio, con il decreto attuativo che prevede una maxi-deduzione al 120% per le imprese che nel 2024 assumeranno a tempo indeterminato. Come funziona? La maggiorazione, pari al 120%, del costo del lavoro ammesso in deduzione è prevista se nell'anno 2024 cresce il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto all'anno prima. Lo sconto arriva fino al 130% se i neoassunti sono ex percettori di reddito di cittadinanza, disabili, donne con almeno due figli minorenni o vittime di violenza e giovani ammessi agli incentivi all'occupazione.

MELONI FUORI. L'Italia non pesa in Europa, Meloni sceglie di stare fuori dall'accordo raggiunto da Popolari, Socialisti e Liberali, i gruppi storici dell'Unione. La premier italiana ha, di fatto deciso di non partecipare nemmeno a una vera trattativa sulle nomine Ue "che contano" e si è ritrovata isolata. La critica che le viene portata da chi ritiene controproducente è la seguente: sovrappone il ruolo politico di Fratelli d'Italia e dell'Ecr (i Conservatori in Europa) con quello istituzionale del governo italiano. I risultati delle elezioni europee erano chiari sin dal primo momento: la coalizione tradizionale aveva nuovamente i numeri. Finora 'sono tre i Paesi che non hanno dato il loro consenso all'accordo sulle nomine: l'Italia, l'Ungheria di Orban e la Slovacchia di Fico. Una compagnia evidentemente significativa.

COLPO DI STATO FALLITO. In Bolivia tentativo di colpo di stato. Un gruppo di militari ha fatto irruzione nel palazzo presidenziale a La Paz, poi centinaia di soldati in tenuta anti-sommossa sono arrivati nella piazza principale. A scompaginare i piani dell'ormai ex comandante dell'Esercito Zuñiga (poi arrestato), è stata la nomina dei nuovi vertici militari che hanno ordinato il ritorno nelle caserme per "evitare lo spargimento di sangue". Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se l'insurrezione sia stata un incidente isolato. Il governo Arce sembra fragile, prima che Evo Morales prendesse il potere nel 2005, la Bolivia era una delle nazioni politicamente più instabili delle Americhe. Oggi la maggior parte dei boliviani pare non voler assistere al ritorno di un periodo buio del Sud America, quando militari cacciavano i leader democraticamente eletti a suon di stragi.

GIORNALISTA ALLA SBARRA. E' iniziato in Russia il processo al giornalista statunitense Evan Gershkovich, del Wall Street Journal. Accusato di essere stato "colto in flagrante" mentre "raccoglieva informazioni segrete" su ordine della Cia in una fabbrica di carri armati che vengono usati al fronte, in Ucraina. Lui spiega che stava soltanto "facendo il suo lavoro". Voleva sapere che cosa ne pensassero del conflitto in Ucraina i dipendenti dell'impianto. Oggi rischia una condanna fino a 20 anni, è il primo giornalista straniero incriminato dai tempi dell'Unione Sovietica.

Vi segnalo inoltre in breve:

MATTARELLA FIRMA. Mattarella ha promulgato la legge sull'Autonomia differenziata. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, comincerà l'iter per l'attuazione. "Data storica", esulta Zaia. Le opposizioni si organizzano per il referendum. Per ottenerlo, servono la richiesta di 5 Regioni, di un quarto dei componenti di una Camera o la raccolta di 500mila firme.

SANITA'. Il centrodestra blocca la proposta di legge a prima firma Elly Schlein per il rifinanziamento della sanità pubblica e lo sblocco delle assunzioni. Proponeva di incrementare le risorse per il Servizio sanitario nazionale. Una dinamica che rivedremo sempre più spesso. L'opposizione fa l'opposizione "propositiva", la maggioranza di governo spiega che approvare una legge prima di trovare una copertura finanziaria certa equivale a non approvare una legge.

KIM L'UCRAINO. Kim Jong-Un ha deciso di inviare i suoi genieri in Ucraina, per aiutare Mosca con la gestione delle armi che saranno fornite da Pyongyang al Cremlino. Non truppe da combattimento, ma esperti di logistica che "libererebbero" truppe russe da poter schierare al fronte per sostituire i caduti. Numeri certi sulle perdite non ce ne sono mai, ma secondo alcune stime sono addirittura 150mila i soldati russi morti dal 24 febbraio 2022.

INIEZIONE LETALE. Un cittadino statunitense, Ramiro Gonzales, 41 anni, condannato a morte per l'omicidio di una donna nel 2001, è stato giustiziato in Texas. Aveva stuprato e ucciso Bridget Townsend, quando entrambi avevano 18 anni. Iniezione letale. Il Texas ha attualmente 185 persone nel braccio della morte. Il numero di esecuzioni effettuate negli Stati Uniti è aumentato del 33 per cento lo scorso anno, passando da 18 nel 2022 a 24 nel 2023.

CARISSIMO AUTOGRILL. Un'indagine Altroconsumo rileva come mangiare un boccone o bere qualcosa di fresco nelle aree di servizio autostradali sia ormai una specie di salasso. Prezzi schizzati alle stelle. Panini a 7 euro, contro i 4,20 euro medi di un normale bar (circa il 70% in più). Naturale o frizzante, l'acqua costa in media oltre 3 euro al litro, contro lo 0,67 euro al litro del supermercato.

TELEMELONI. Sono Luca Barbareschi, Elisabetta Gregoraci, Beatrice Venezi alcuni dei protagonisti dei palinsesti Rai della prossima stagione. Sono considerati vicini alla maggioranza di centrodestra. Su Raitre Report e Presa diretta si dovranno alternare il lunedì, non saranno dunque più appuntamenti a cadenza settimanale nei periodi di messa in onda. Serena Bortone non potrà più parlare di politica. Scorie del caso-Scurati.

LA SCELTA DI SPALLETTI. Il tabellone degli Europei sorride all'Italia, che si ritrova nel lato senza Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Germania. Se sabato vinciamo contro la Svizzera si aprono scenari interessanti. Spalletti deve scegliere se escludere Jorginho per fare spazio a Fagioli. Definiti tutti gli ottavi: Svizzera-Italia, Germania-Danimarca, Inghilterra-Slovacchia, Spagna-Georgia, Francia-Belgio, Portogallo-Slovenia, Romania-Olanda, Austria-Turchia.

Buona giornata su Today.it.