Strage al matrimonio (100 morti), migranti stipati nei centri, la scossa a Napoli e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

è mercoledì 27 settembre 2023.

MIGRANTI STIPATI. Oggi il quarto provvedimento del governo Meloni in nove mesi sull'immigrazione, il nuovo decreto arriva in Consiglio dei ministri. Si tagliano garanzie che erano ritenute intoccabili, come la presunzione della minore età (per i ragazzi nella fascia di età 16-18 all'arrivo in Italia le cose si complicheranno) ma anche il diritto a essere accolti in strutture dedicate. Prevista la possibilità di ospitare nei centri di accoglienza il 50 per cento delle persone in più rispetto alla capienza consentita. Dalla stretta sull'accoglienza si salveranno solo le cosiddette categorie vulnerabili, anziani, disabili, famiglie e adesso anche tutte le donne. Tutte misure che non hanno però effetti reali sulle partenze dal Nordafrica, le quali dipendono, oggi come oggi, essenzialmente solo dalle condizioni del mare.

100 MORTI AL MATRIMONIO. Dramma durante un matrimonio in Iraq. Almeno 100 persone (tra cui gli sposi) sono morte e altre 150 sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato durante una festa di nozze ad Al-Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive. Le p rime informazioni dicono che il rogo si è sviluppato dopo l'accensione dei fuochi d'artificio. Pannelli infiammabili nell'edificio potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme, provocando la caduta di parti del soffitto. Una foto pubblicata dall'agenzia di stampa irachena Nina mostra dozzine di vigili del fuoco che combattono l'incendio.

ITALIANO ARRESTATO IN ISRAELE. Da quasi un mese c'è un italiano arrestato in Israele senza accuse note. Forse se ne parla troppo poco. Khaled El-Qaisi, 29 anni, è detenuto nel carcere di Petah Tiqwa. Studente presso l'università Sapienza di Roma e ricercatore di storia della Palestina. Sposato con una donna italiana, ha un figlio di 4 anni ed è titolare della cittadinanza italiana e di quella palestinese. Il 31 agosto scorso è stato arrestato dalle autorità israeliane mentre si accingeva a tornare a Roma, dove vive, dopo essere stato in vacanza a Betlemme. Le motivazioni dell'arresto non sono mai state rese note. "Possibile che un cittadino italiano, protetto nel proprio Paese da un sistema di garanzie, proprie dello Stato di diritto, si trovi completamente indifeso e privo di tutele quando viene sottoposto a procedimento giudiziario in un Paese terzo?", si domanda oggi l'ex senatore Luigi Manconi sulla Stampa. Israele sta violando tutte le prerogative del diritto moderno.

TERREMOTO A NAPOLI. Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Da anni gli scienziati di tutto il mondo studiano quel terreno instabile dove vivono più di cinquecentomila persone e dove sono state costruite case, vigneti, scuole e strade. Negli ultimi diciotto anni il livello del suolo a Pozzuoli si è innalzato di circa un metro. La caldera, conosciuta con il nome di Campi Flegrei, è parte di una catena di vulcani sotterranei e sommersi. Per i geologi è improbabile che in tempi brevi si verifichi una grande esplosione, ma piccole eruzioni non sarebbero una sorpresa. Vista la densità abitativa, ne potrebbe bastare una piccola per fare danni enormi.

STRETTO DI MESSINA. Il ministro Salvini assicura che ci sarà una prima tranche di soldi per il ponte sullo Stretto di Messina già nella prossima manovra economica. Resta l'impegno di aprire i cantieri sulle due sponde entro l'estate 2024, ma in realtà l'importo da stanziare nella legge di bilancio non è ancora definito. Al via i tavoli tecnici di confronto tra la società Stretto di Messina e i comuni di Messina e Villa San Giovanni, quelli interessati dai lavori.

Vi segnalo inoltre, in breve:

SANGUE SULLE STRADE. È di tre vittime il bilancio dello schianto delle scorse ore sulla superstrada Cassino-Sora, in provincia di Frosinone, nei pressi dello svincolo per Fontechiari. Frontale tra due auto: su una viaggiava una coppia di fidanzati, nell'altra una donna. Tutti morti. Nel 2022 in Italia 3.159 morti in incidenti stradali. Il numero del 2023 probabilmente sarà più alto.

GIALLO IN UCRAINA. Che fine ha fatto l'ammiraglio Viktor Sokolov? Lunedì le forze speciali ucraine hanno dichiarato che era stato ucciso in un raid devastante. Ma ieri Mosca ha diffuso un video che in teoria lo mostrerebbe vivo e vegeto a un vertice al Cremlino. Gli Abrams intanto possono cambiare, in parte, le sorti della controffensiva di Kiev.

FRODE DI TRUMP. Donald Trump e i suoi figli sono responsabili di frode, avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di dollari nei confrontI di banche e assicurazioni: lo ha stabilito un giudice di New York.

BONUS MARONI. Ritorna il "bonus Maroni" (ideato durante il governo Berlusconi vent'anni fa) nella legge di bilancio: per il 2024 ci sarà la decontribuzione di circa il 10% per i lavoratori che pur maturando i requisiti di quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi) decideranno di rimanere al lavoro.

PROCESSO AMATO. Si va verso il rinvio a giudizio per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna in carcere dall’aprile scorso perché accusato di aver ucciso con un mix di farmaci la moglie e la suocera. Chiuse le indagini.

STIPENDI AMAZON. Il colosso aumenta a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale per i dipendenti della propria rete logistica in Italia. Un incremento del 21% rispetto al 2019 e dell'8% rispetto ai salari di ingresso previsti per il quinto livello del contratto collettivo. La misura riguarda tutti i 18mila lavoratori stabili in Italia più i contratti a termine.

PREDESTINATI. Non ci sono più dubbi. La panchina più prestigiosa del mondo sarà di Xabi Alonso. Il basco, oggi al Bayer Leverkusen, prenderà il posto di Carlo Ancelotti (che allenerà il Brasile) da giugno 2024.

