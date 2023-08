Sale l'allerta meteo (è rossa), omicidio shock con la fiocina, la strategia di Salvini sui migranti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 28 agosto 2023.

CAOS LAMPEDUSA. Dopo il picco di 4.300 migranti nell'hotspot, il maltempo blocca per qualche giorno le partenze dal Nordafrica. Polemica sul sindaco Mannino, che ha parlato di situazione "esplosa in mano al governo". Appello a Meloni affinché la premier si rechi a Lampedusa. A livello politico, Salvini ha lanciato nelle ultime ore un'offensiva con un obiettivo politico chiaro: la premier. A lei chiede decreti sicurezza durissimi, a costo di provocare uno scontro con il Quirinale che la presidente del consiglio vuole a tutti i costi evitare. Tensioni nell'esecutivo, pare una mossa della Lega per "rosicchiare" consenso a Fratelli d'Italia. La Caritas chiede un confronto aperto con il governo e gli enti locali che permetta di affrontare la questione in modo serio, strutturale e non emergenziale. A settembre comuni e regioni saranno in enorme difficoltà a reperire posti letto, possibile che si vada verso le tendopoli. Molti di quelli che sbarcano sono minori non accompagnati. Le strutture di accoglienza sono allo stremo.

ALLERTA METEO ROSSA. Sono le ore finali del controesodo sulle strade d'Italia, tra code inevitabili, ritardi enormi di treni e aerei, e maltempo particolarmente intenso. Una perturbazione sta attraversando la Penisola in queste ore. L'allarme per i nubifragi desta particolare preoccupazione, visti i danni dei giorni scorsi al Nord. Perché il forte maltempo proseguirà la sua corsa verso il resto del Paese. Si alza l'allerta: è rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia, in Valchiavenna, e arancione in sei regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Allerta gialla in molte altre regioni. Sarà un lunedì di intense piogge, grandinate, temporali e forti raffiche di vento.

OMICIDIO CON LA FIOCINA. Fermato dai carabinieri l'uomo che ha ucciso oggi pomeriggio Klajdi Bitri, un operaio 23enne albanese, con un colpo di fiocina durante una lite a Sirolo (Ancona) per banalissimi motivi di viabilità: forse un veicolo che procedeva troppo piano, un diverbio senza senso, la folle aggressione con il fucile da sub. Poi la fuga e la caccia all'uomo. Bloccato a torso nudo per strada a Falconara Marittima, a 30 chilometri di distanza. Si tratta di un 30enne di nazionalità algerina.

STRAGI CON ARMI LEGALI. Identificato il killer della strage di Jacksonville: aveva 21 anni, si chiamava Ryan Christopher Palmeter, aveva svastiche disegnate sul fucile. Tre vittime, tutte afroamericane. Sarebbe l'odio razziale la motivazione. Le armi, un fucile d'assalto e una pistola, sono state acquistate legalmente nonostante i problemi psichiatrici certificati di Palmeter sin da ragazzino. In molti Stati Usa basta un documento d'identità per costruirsi un arsenale. Gli Usa ospitano il 4 per cento circa della popolazione mondiale, ma il 40 per cento dei civili armati del pianeta.

TRUMP FA IL PIENO. I responsabili della campagna elettorale di Donald Trump affermano di aver raccolto 7,1 milioni di dollari da quando la sua iconica foto segnaletica è stata scattata giovedì in una prigione di Atlanta, in Georgia. Gran parte del denaro proviene da gadget come tazze, magliette con la faccia accigliata dell'ex presidente. Trump è stato rilasciato su cauzione, accusato di aver complottato per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. L'attenzione mediatica e i guai giudiziari sembrano aver galvanizzato i suoi sostenitori, tanto che in tre settimane ha raccolto quasi 20 milioni di dollari. Nei sondaggi gli sfidanti repubblicani sono staccatissimi.

Vi segnalo inoltre, in breve:

POLITICA, FERIE FINITE. Alle spalle le vacanze, a Palazzo Chigi ci si prepara per il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, previsto per oggi. Non si sa cosa ci sarà all'ordine del giorno anche se tutti, specialmente dalle opposizioni, sono già proiettati sulla manovra, con il nodo cuneo fiscale.

STUPRI A CAIVANO. Don Patricello, parroco del Parco Verde a Caivano, dopo lo stupro di gruppo subito più volte dalle cugine di 10 e 13 anni, parla a una chiesa semivuota. Nell'omelia della messa domenicale condanna l'omertà e invita Meloni a "venire a Caivano, che è in Italia e i nostri bambini sono italiani". Muove accuse ai servizi sociali e alle istituzioni "che qui non vediamo mai".

INCENDI IN SICILIA. Quattro ore di stop ai voli all'aeroporto di Trapani assediato dal fumo degli incendi. La situazione resta difficile in diverse zone della Sicilia, proprio a causa dei roghi divampati e sospinti dal vento di scirocco. La Tonnara di Scopello è stata evacuata e 200 turisti portati in salvo via mare.

IL DNA DI PRIGOZHIN. In Russia il test del dna ha confermato la presenza di Prigozhin fra i morti dell'incidente aereo del 23 agosto fra Mosca e San Pietroburgo. In un'intervista di pochi mesi fa, il leader della Wagner definiva la Russia "un aereo che si sgretolerà in volo". Profezia.

SCUOLA LAICA. Alle studentesse d'oltralpe sarà vietato indossare anche l'abaya, una lunga tunica utilizzata da alcune donne musulmane, nelle scuole pubbliche. La norma verrà applicata dal 4 settembre. Parigi vieta severamente i segni religiosi nelle scuole statali e negli edifici governativi. Indossare il velo è vietato dal 2004. La laicità è un valore molto forte in Francia.

MANCINI A RIAD. Roberto Mancini firma come ct dell'Arabia Saudita e oggi parte per Riad, dove sarà presentato nel suo nuovo incarico. Stipendio da 25 milioni a stagione (esentasse). Era evidente da subito che lasciasse gli azzurri per allenare l'Arabia: si potevano evitare i teatrini dei giorni scorsi, bastava dire la verità.

Buona giornata, su Today.