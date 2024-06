Bimbo di 10 anni morto nel pozzo, chi ha vinto il confronto tv Biden-Trump, spunta il carcere per chi manifesta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 28 giugno 2024.

BIDEN-TRUMP. Nella notte si è svolto il primo dei due confronti tv Biden-Trump. Non è stato un successo per nessuno dei due candidati: Biden ha iniziato male, poi in crescendo. Lascia l'impressione di un leader molto, molto anziano e l'ex consigliere di Obama Axelrod non ci gira intorno: saranno inevitabili discussioni per valutare se Biden sia o meno ancora in tempo per farsi da parte. Ma il punto è che il tempo è pochissimo e non c'è un'alternativa reale. Trump è parso... Trump: più energico, inutilmente aggressivo, con risposte via via sempre più confuse e fuori tema. Ma gli anni di differenza tra i due sono sembrati più di tre. Un dibattito quasi privo di moderatori, non un grande spettacolo televisivo quello offerto dalla Cnn né un servizio realmente utile per gli elettori americani che volevano farsi un'idea un po' più precisa sulle posizioni di democratici e repubblicani. Si attendono i primi sondaggi.

BIMBO MORTO NEL POZZO. La tragedia si è consumata nel giro di pochi secondi al campo estivo di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Vincenzo Lantieri, un bimbo di 10 anni, è caduto in un pozzo artesiano per metà pieno di acqua ed è morto. Quella struttura era vicina ai giochi per i bambini. Un'operatrice si è poi calata con una corda per cercare di raggiungerlo, invano: è stata poi recuperata dai soccorritori e portata in ospedale. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare: quando i sommozzatori del 118 l'hanno trovato, era ormai deceduto. Pare che il piccolo fosse salito sulla copertura del pozzo, il chiavistello ha ceduto e la copertura si è rotta. La Procura di Siracusa ha aperto un'indagine a carico di ignoti per omicidio colposo: bisogna capire se il pozzo fosse segnalato.

MELONI SI ISOLA. L'Ue conferma von der Leyen, Meloni si astiene e resta ai margini. La premier si è astenuta su Ursula e ha votato contro il socialista Costa e la liberale Kallas. L'Italia del centrodestra si ritrova così all'opposizione ed emarginata nell'Ue. La presidente della Commissione ha ottenuto la maggioranza necessaria ma ora dovrà passare dal voto del Parlamento europeo. Meloni aveva espresso la sua contrarietà al metodo delle trattative riservate solo gruppi politici tradizionali (popolari, socialisti, liberali). Roma si isola ma non del tutto: l'astensione, e non il voto contrario, su von der Leyen serve proprio a continuare a mediare.

GIOVENTU' MELONIANA. Fare finta di nulla era diventato impossibile per il governo. La nuova puntata di "Gioventù meloniana", l'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia, scatena un terremoto. Si sono dimesse Flaminia Pace, responsabile del circolo pinciano di Gioventù nazionale, ed Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenia Lucaselli. Nel video insulti antisemiti (viene derisa una parlamentare di FdI), razzisti, esaltazioni tanto sgangherate quanto gravi del nazismo. "L'antisemitismo è un limite insuperabile", dicono Meloni e Donzelli. Lo scontro con la comunità ebraica non è sostenibile: molto più, evidentemente, delle altre sortite apologetiche ed estremiste sul fascismo e nazismo che non avevano prodotto (fino a ieri) conseguenze concrete.

STRETTA PER CHI MANIFESTA. C'è la stretta del governo sulle manifestazioni di piazza: a breve, un blocco stradale o ferroviario diventerà un reato serio. Ora come ora si rischia una multa. Se il ddl Sicurezza Piantedosi-Nordio sarà legge, si rischia il carcere fino a un mese per chi protesta in solitaria, da sei a 24 mesi se il reato è commesso da più persone riunite. Pugno di ferro anche dentro le carceri, il nuovo reato di "rivolta carceraria" equipara la resistenza passiva agli atti violenti. Facciamo un esempio: un pacifico sit-in di studenti o un classico picchetto di operai, senza violenza di alciun tipo, una libera manifestazione di dissenso rischia di far scattare un reato penale. Non un bel clima.

Vi segnalo inoltre in breve:

GAZA. Gaza è letteralmente scomparsa dalle prime pagine dei quotidiani ma i bombardamenti israeliani non sono cessati. Nella Striscia la capacità del territorio di smaltire i rifiuti, trattare le acque reflue e fornire acqua pulita è ai minimi termini dopo otto brutali mesi di guerra. I casi di epatite A sono in aumento e i medici temono che con l'arrivo del clima più caldo, un'epidemia di colera sia sempre più probabile. Oltre un milione di persone vive in tendopoli dove manca tutto.

CASSA INTEGRAZIONE. Le difficoltà finanziarie delle aziende spingono in alto la cassa integrazione. E cresce anche il numero di imprese in crisi, soprattutto nel settore metalmeccanico. A maggio, le ore totali autorizzate di cassa integrazione sono state 47,2 milioni, in crescita rispetto ad aprile (38,1 milioni), ma anche rispetto a maggio 2023 (34,5 milioni). I settori maggiormente coinvolti sono l’industria metalmeccanica, tessile e delle costruzioni (nel Nord Italia) e quello delle pelli, cuoio e calzature.

MANGIARE FUORI. La bella stagione è iniziata ma mangiar fuori non è più un'opzione per una fascia sempre più ampia di popolazione. L'aumento dei prezzi nella ristorazione balza all'occhio e viene confermato dalle associazioni di consumatori. I listini di ristoranti e pizzerie viaggiano a una velocità 3/4 volte superiore alla media generale.

QUANTO COSTANO I FIGLI. I figli assorbono un terzo della spesa mensile delle famiglie. Soprattutto per abbigliamento, calzature, libri scolastici, attività sportive e pasti fuori casa. Il dato emerge dal report FragilItalia di Legacoop e Ipsos. Per sostenere queste spese, 6 genitori su 10 rinunciano ad acquisti per sé stessi e ad andare al ristorante e riducono le vacanze.

ITALIA-SVIZZERA. Mancano poco più di 24 ore agli ottavi di finale degli europei. Allenamento blindato per l'Italia nel ritiro di Iserlohn. Alle 18 di sabato (diretta Rai e Sky) gli azzurri affrontano la Svizzera. Scamacca e Fagioli in rampa di lancio per la formazione titolare. Da decidere anche il sostituto di Calafiori, squalificato: dovrebbe essere il granata Buongiorno.

Buona giornata su Today.it.