Gaza senza anestesia, la "frociaggine" del Papa, rintracciata la madre del neonato morto, c'è un problema coi sondaggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

GAZA SENZA ANESTESIA. Strage a Gaza: almeno 45 morti e 180 feriti in un raid di Israele su un campo profughi a Rafah: le bombe avrebbero innescato un incendio devastante. Nel mirino c'erano alcuni comandanti di Hamas. Il giornalista di Al Jazeera Mat Nashed riporta testimonianze di bambini con gravissime ustioni operati senza alcuna anestesia. La docente universitaria Monica Marks: "Per mesi ho pensato che il blocco degli anestetici a Gaza da parte di Israele sia, di per sé, un crimine che dovrebbe disgustare il mondo. Pensate a cosa significa. Vostro figlio, vostra moglie o voi stessi operati senza anestesia, in una zona di guerra. Grottesco". La carenza di antidolorifici e anestetici è denunciata da mesi dal personale sanitario: "Lasciamo i pazienti a urlare per ore", ha detto un dottore alla Bbc a febbraio. Netanyahu parla di "tragico incidente" ma la guerra continuerà. Il segretario generale dell'Onu Guterres: "Non esiste posto sicuro a Gaza".

PAPA E "FROCIAGGINE". Arrivano conferme, l'avrebbe detto per davvero. Durissimo attacco di Papa Francesco contro la presenza di omosessuali nei seminari. Nell'incontro a porte chiuse con gli oltre 200 vescovi italiani, ha chiesto maggiore selezione puntando il dito contro l'eccesso di "frociaggine". L'italiano non è la prima lingua del Papa, in passato ha commesso gaffe ed errori, ma chi c'era è comunque rimasto a bocca aperta. Dal "chi sono io per giudicare" si è passati a una posizione ora molto più tranchant, se non altro per quanto riguarda la selezione e formazione dei sacerdoti. L'incidente, sempre che di incidente si tratti, potrebbe avere un profondo impatto sul modo in cui viene percepito il suo atteggiamento nei confronti delle persone gay.

SENZA SONDAGGI. Siamo nelle ultime due settimane prima delle europee ed è proibito divulgare sondaggi, fino al giorno del voto. Il blackout elettorale, introdotto nel 1997 per impedirne l'uso come strumento di manipolazione dell'opinione pubblica, arriva quando le ultime rilevazioni disponibili aprivano moltissimi interrogativi: Azione, Verdi e Sinistra Italiana, Renzi e Bonino poco sopra o poco sotto la quota di sbarramento del 4%. Lega e Forza Italia in lotta per la seconda piazza intorno al 9%. Il M5s di poco sopra al 15%, ma l'attenzione è tutta sulla sfida tra i due maggiori partiti. I 7 punti di distacco delle politiche 2022 tra Pd e FdI potrebbero ridursi di parecchio. Il problema vero è che il blackout apre la strada alla circolazione clandestina (pervasiva su social e WhatsApp) di sondaggi che in teoria potrebbero addirittura essere completamente inventati, e che in ogni caso non sono verificabili.

KHARKIV SOTTO LE BOMBE. Kharkiv viene bombardata ogni giorno dalla Russia. Il sindaco intervistato dalla Stampa dice: "L'ultima settimana è stata terribile, il nemico spara sempre. Hanno colpito anche un centro stampa, in cui sono morte 7 persone, di cui 5 donne. Poi, l'Epicentr (catena ucraina di centri commerciali) bombardato in un giorno festivo, quando vengono famiglie intere. In città vivono 1,3 milioni di persone. Sono arrivate anche dai villaggi occupati, dove infuria la battaglia. Nessuno era pronto per una guerra. Le sirene suonano 8-12 ore al giorno. La città è spettrale. Non si esce di casa se non per stretta necessità. Di bambini in strada non se ne vedono più".

NEONATO MORTO. Il neonato trovato morto domenica, con il cordone ombelicale ancora attaccato, all'interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli sarebbe stato partorito da una tredicenne, di nazionalità italiana, di Villa San Giovanni. La ragazza è stata rintracciata e ricoverata in ospedale per setticemia, il parto sarebbe avvenuto nello scorso fine settimana. Sui particolari della vicenda inquirenti e investigatori mantengono riserbo: si è di fronte a un contesto particolarmente degradato.

GIALLO ONORATO. Aperto un fascicolo di indagine per omicidio dalla procura di Palermo dopo la morte di Angelo Onorato, l'imprenditore, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt'altro che chiaro.

AUTO ITALIANE. Stellantis annuncia le nuove produzioni negli stabilimenti italiani: ufficiale la notizia che era nell'aria, dal 2026 verrà prodotta a Mirafiori la 500 ibrida, da sommare a quella elettrica, sempre a Torino. A Melfi, invece, sbarcherà una nuova versione ibrida della Jeep Compass. A Pomigliano la Panda potrebbe essere estesa fino al 2029. Previste nuove assunzioni.

MENO AUTOVELOX. Addio agli autovelox che spuntano a sorpresa dietro una curva o sulle strade cittadine dove il limite è inferiore ai 50 km all'ora. Dovranno essere sempre ben visibili, distanziati e, nel caso di dispositivi mobili, la contestazione dovrà essere immediata. Oggi in Gazzetta ufficiale l'allentamento delle norme deciso dal ministro dei Trasporti Salvini: "Basta fare cassa sulla pelle degli automobilisti".

STRATEGIA MELONI. La premier Meloni vede la possibilità di 'una maggioranza diversa' da quella uscente al Parlamento europeo. "Se le cose non dovessero andare così, ho già dimostrato che con buon senso l'Italia può fare da capofila su molte politiche", afferma. Muro dei filo-Ue. "Non faremo alleanze con l'estrema destra né con chi stringerà accordi con loro", dice la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici Garcia Perez.

TEST MEDICINA. Al via oggi la prima sessione del test d'ingresso a Medicina, la seconda si terrà il 30 luglio. Il quiz torna nazionale e cartaceo: 60 quesiti (in 100 minuti). A disposizione degli aspiranti camici bianchi ci sono per ora 20.867 posti.

ALLERTA OGGI. Oggi temporali anche di forte intensità al Nord. Maggio mai così bagnato in certe regioni settentrionali. Allerta gialla su Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, gran parte di Veneto, Lombardia, Umbria, Abruzzo e Molise, parte di Puglia e Calabria.

METEO ESTATE. Il meteorologo Giulio Betti Cnr/Lamma segnala la prima tendenza meteo per l'estate. Impossibile avere previsioni precise, ovviamente, ma i report parlano di "bassa probabilità di ondate di calore precoci nella prima metà di giugno con episodi di instabilità, poi temperature in aumento. Luglio e agosto più caldi e probabilmente più secchi del normale, specie al centro-sud".

