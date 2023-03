Start. Ragazza entra a scuola e uccide 6 persone, il bonus 60 euro e le altre notizie di oggi

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata.

ADDIO A MINÀ. Gianni Minà è morto a 84 anni dopo una breve malattia. Amava raccontare lo sport e il sud del mondo. Dava del tu a Muhammad Ali, a Fidel Castro, al subcomandante Marcos e a Diego Maradona. Inviato a otto mondiali di calcio e sette olimpiadi. Era nato e cresciuto a Torino, ma era uno di quei torinesi "che stanno benissimo ovunque nel mondo, a Roma soprattutto, ma che quando tornano a Torino sentono che qualunque cosa in questa città è più bella"; lo ricorda così l'amico di sempre Gianpaolo Ormezzano. Iconica la foto, scattata nel 1984, che lo ritrae con Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez in un ristorante di Roma. Sterminato il suo curriculum. Un grande raccontatore, un affabulatore eccezionale, che colpiva per la sua capacità di cogliere il cuore delle persone e di entrare in empatia diretta con tutti i grandi della terra, dello spettacolo, dello sport. Impossibile non citare il "suo" Tuttosport, in cui entrò da ragazzo una prima volta e che poi durante la sua breve direzione 1996-1998 era semplicemente uno dei migliori quotidiani d'Europa. Addio a Gianni Minà, un gigante.

QUASI 400 GIORNI DI GUERRA. Circa due mesi dopo la decisione del governo federale di Berlino, i 18 panzer Leopard 2 tedeschi sono arrivati in Ucraina. Kiev ha anche ricevuto i suoi primi carri armati britannici Challenger. La Russia procederà invece con i piani di dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia indipendentemente dalla reazione dell'Occidente, secondo quanto sapere il Cremlino. Non si intravede spiraglio alcuno per negoziati. Zelensky è tornato a premere per nuove armi dall'Occidente affermando che, finché non le riceveranno, i soldati ucraini non saranno in grado di lanciare la controffensiva che alcuni esperti prevedono nel corso della primavera.



I NAUFRAGI FANTASMA. Almeno quattro naufragi di cui non sappiamo nulla, ma le conferme sono quasi impossibili. Le partenze dalla Tunisia continuano e almeno cento persone sono morte nell'ultima settimana su una rotta che di solito è meno pericolosa. Partono con barchini meno attrezzati e strutturati, senza telefoni satellitari per chiamare i soccorsi se le cose si mettono male, e non ci sono più mezzi che pattugliano quel tratto di mare: un mix letale che aumenta la possibilità di naufragi. Naufragi di cui a volte non si ha nemmeno notizia. In mare le vite si salvano solo se si è tempestivi coordinati, ma il sistema di salvataggio è stato progressivamente indebolito, come anche il sistema di accoglienza a terra. In meno di una settimana, solo nel piccolo comune di Roccella in Calabria - che conta 6 mila abitanti - sono arrivati in 1.500. Il primo cittadino avverte: "Il fenomeno si può gestire o subire, ma non impedire".

LA STRAGE DI NASHVILLE. Ancora una strage con armi da fuoco negli Stati Uniti. Una giovane donna di 28 anni, è entrata in una scuola cristiana, la Covenant School, a Nashville (Tennessee) lunedì mattina e ha sparato con armi d'assalto a tre bambini e tre membri del personale, uccidendoli, prima di essere colpita e uccisa dalla polizia. Audrey Elizabeth Hale, 28 anni, bianca, residente nella zona di Nashville, non aveva precedenti e non risulta avesse problemi mentali. Secondo la polizia si identificava come transgender. "Odiava" aver frequentato una scuola cristiana, ma non ci sono certezze sul movente.

SUPERBONUS SALVA-CREDITI. Ci siamo, un veicolo finanziario a partecipazione diffusa si metterà "sul groppone" quei 20 miliardi di euro di bonus edilizi che le imprese non sono riuscite a cedere alle banche: gli ormai famosi "crediti incagliati". Sarà creata una piattaforma per incrociare l'acquisto e la vendita tra imprese e banche. In sintesi, il governo ha convinto Unicredit, Poste, Banco Bpm, le principali compagnie assicurative e gli altri istituti ad acquistare i vecchi crediti del superbonus ha funzionato, dando la speranza di poterli convertire in Btp a 10 anni.

BONUS DI 60 EURO. Se ne parla poco perché gli importi sono ridottissimi, ma sono comunque 60 euro: c'è finalmente il via libera all'operatività del bonus trasporti da 60 euro per chi nel 2022 ha avuto un reddito complessivo sotto i 20mila euro. I ministri Giorgetti, Calderone e Salvini hanno messo la firma sul decreto. L'obiettivo è dare un piccolo aiuto a famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Vi segnalo inoltre:

- Bollette: il nuovo dl coi sostegni a famiglie e imprese sarà sul tavolo del consiglio del ministri in programma oggi pomeriggio.

- Fratelli d'Italia, in Senato, ha presentato una proposta di legge per introdurre nel codice penale il reato di istigazione ad anoressia e bulimia. L'obiettivo è punire i "thinfluencer" con multe da 20 mila a 60 mila euro e carcere fino a due anni. Il ddl prevede anche di riconoscere i disturbi dell'alimentazione.

- I giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena "per motivi di salute" per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis.

- Tragedia in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate (Napoli), dove un bimbo di otto anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica.

- Il clickday del decreto flussi per regolarizzare lavoratori immigrati è andato in overbooking in pochi minuti. Le domande arrivate sono state 238.335, quasi il triplo del numero di quote previste dal decreto, cioè 82.705. Secondo le principali organizzazioni agricole nelle campagne servirebbero almeno 100.000 lavoratori.

- Israele nel caos tra proteste e scioperi in tutto il Paese. Alla fine Netanyahu posticipa la riforma della Giustizia in nome della "responsabilità nazionale" e per evitare "una guerra civile", ma lascia la legge sul tavolo invitando al dialogo l'opposizione per "gli aggiustamenti" necessari.

- Un autobus che trasportava i pellegrini alla città santa della Mecca in Arabia Saudita è andato in fiamme dopo una collisione su un ponte, uccidendo 20 persone e ferendone quasi 30

- Nuova giornata di proteste attesa per oggi in Francia: "altissimo il rischio di incidenti", secondo le autorità.

- Forti piogge hanno causato una colata di fango nel sud dell'Ecuador: un'ondata di detriti ha travolto la piccola comunità di Alausi, ci sono molti morti.

- La Commissione europea assicura che l'accordo raggiunto sabato scorso con il governo tedesco sulle auto green e sugli "e-fuels" rispetterà il principio di neutralità tecnologica secondo cui, a parità di condizioni, non va privilegiata né esclusa a priori alcuna tecnologia per raggiungere un obiettivo fissato dalla legislazione comunitaria.

- Il servizio di Apple che consente di mandare messaggi di emergenza, e che può quindi rivelarsi questione di vita o di morte se ci si trova in pericolo e non c'è campo, arriva in Italia. Si chiama "SOS emergenze via satellite" ed è disponibile solo per iPhone 14 per una questione di hardware. È gratuito per due anni. Funziona agganciandosi a 24 satelliti.

Buona giornata, su Today.