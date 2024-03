Strage in famiglia (ragazzo uccide genitori e fratello), bombe guidate sulla città "senza difesa", terremoto in Friuli e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 28 marzo 2024.

STRAGE FAMILIARE. Baden-Wurttemberg, capoluogo Stoccarda, terra di grande emigrazione italiana in Germania. Lì, nel paesino di Hohentengen, c'è stata una strage in una famiglia italiana. Il figlio di 19 anni ha ucciso a coltellate i genitori di 58 e 61 anni, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, il fratello di 34, e ha ferito gravemente la sorella. Madre e padre morti sul posto, il fratello in ospedale. Il ragazzo, arrestato, non ha opposto resistenza. Il movente è ignoto, le notizie trapelano a fatica. Sotto shock la comunità italiana, la famiglia tornava spesso nel Sud Sardegna, a Ballao e Silius, dove oggi c'è incredulità.

TERREMOTO IN FRIULI. Scossa di magnitudo 4.1 ieri sera dopo le 22, epicentro in Carnia a Socchieve (Udine), e almeno sei repliche: "Un botto tremendo, abbiamo avuto tanta paura, è mancata la luce per alcuni minuti", dice il sindaco. Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Pordenone, Vicenza e Trieste. I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate, ma non ci sarebbero danni significativi. In Italia si registrano ogni anno 15-20 scosse come quella in Friuli, dice il presidente dell'Ingv. L'area è una struttura "attiva".

CODICE DELLA STRADA. Ok della Camera al disegno di legge sul codice della strada. Il testo passa ora al Senato. "Più controlli, più educazione stradale, più rigore", è il commento di Salvini. Le novità sono su autovelox (meno punitivi), scatta anche l'obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini. Chi guida con tasso alcolemico oltre 1,5 rischia l'arresto fino a un anno e una multa da 1.500 a 6mila euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. In caso di droga, basterà risultare positivi al test per far scattare la revoca della patente.

SUPERBONUS, ANCORA. La stretta finale sul superbonus già traballa. Il governo ascolta le critiche, ché stavolta arrivano da destra. Sono i governatori di alcune zone terremotate a farsi avanti. Il sindaco dell'Aquila Biondi e il presidente dell'Abruzzo Marsilio, meloniani doc, chiedono di "mantenere gli incentivi e non compromettere i processi di rinascita". Dal Lazio il presidente Rocca chiede addirittura un "passo indietro" alla premier: "Il cantiere di Amatrice è stato avviato da poco". Forza Italia promette "miglioramenti" in parlamento. Ma sconto in fattura e cessione del credito resteranno un ricordo del passato. "Buona Pasqua, io starò col superbonus, è la mia maledizione", scherzava ieri sera il ministro dell'Economia Giorgetti.

BOMBE GUIDATE SU KHARKIV. Condomini di Kharkiv colpiti da bombe guidate: sganciate da aerei, planano per decine di chilometri fino al bersaglio. La città ucraina è vicina al confine russo, "i bombardieri possono alzarsi in volo e colpire senza uscire dallo spazio aereo russo e quindi si espongono meno. La città è senza elettricità, la centrale elettrica è stata messa fuori uso", racconta oggi Repubblica. Non ci sono a disposizione missili intercettori come i Patriot, la grande città (1,5 milioni di abitanti) è esposta. Zelensky: "Non c’è una spiegazione razionale sul perché i Patriot, di cui è pieno il mondo, non stiano già proteggendo i cieli di Kharkiv". Il motivo, in realtà, è abbastanza semplice. Negli Usa i repubblicani bloccano il pacchetto di aiuti militari che include proprio i terra-aria.

Vi segnalo inoltre in breve:

CROCUS CITY HALL. Non ci sono numeri certi sul bilancio dell'attacco al Crocus City Hall di Mosca: potrebbe essere ben più grave dei 140 morti accertati (di cui 84 identificati); ci sono, infatti, decine di persone con cui i familiari non sono riusciti a entrare in contatto da quella sera. Lo dice Baza, canale Telegram con legami con i servizi di sicurezza russi, ripreso dall'autorevole Guardian.

ARMI E TRASPARENZA. Un mese fa il Senato ha approvato un disegno di legge che cancella i meccanismi di trasparenza e controllo sul commercio e le esportazioni di armi e sulle banche che finanziano tali operazioni. Scatta la mobilitazione del mondo pacifista per chiedere al parlamento di non peggiorare la trasparenza prevista dalla legge 185 del 1990. Sapere quante e quali armi vengono esportate e chi ci guadagna è un diritto.

LA VITA DEL BOSS. Ieri sono stati arrestati tre insospettabili che hanno favorito la lunghissima latitanza di Matteo Messina Denaro nel Trapanese: il boss conduceva un'esistenza ordinaria, alla luce del sole, grazie alla rete di complici. Un'omertà schiacciante e diffusa. Dalla sua cattura sono finite in manette 14 persone, accusate a vario titolo di averlo aiutato.

TEST PSICOATTITUDINALI. Fanno discutere i test psicoattitudinali che Meloni vuole introdurre per i magistrati. Il procuratore Gratteri propone: "Allora facciamoli a tutti i vertici delle pubbliche amministrazioni, parlamento e governo compresi. Anche i test antidroga".

SANTANCHE' E SALVINI. Il 3 e 4 aprile in parlamento le mozioni di sfiducia ai ministri Santanchè e Salvini. Non dovrebbero rischiare, i numeri della maggioranza sono solidi, ma non è chiaro fino a quando a Meloni "converrà" politicamente sostenere la ministra del Turismo: c'è una campagna elettorale alle porte.

CONTRATTO SUPERMERCATI. Saltano le trattative per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori nei supermercati. L'accordo sull’aumento medio era già stato raggiunto, ma i sindacati denunciano il tentativo di introdurre "una flessibilità incontrollata e generalizzata con contratti a termine di durata indeterminata (oltre i 24 mesi)".

MALTEMPO. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: tanta pioggia, oggi allerta gialla in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Atteso però un miglioramento meteo per Pasqua e Pasquetta.

SETTIMANA SANTA. Proseguono gli impegni della Settimana santa per un affaticato Papa Francesco, atteso oggi nella Basilica vaticana alla messa crismale con il clero e nel pomeriggio a quella nel carcere femminile di Rebibbia, col rito della lavanda dei piedi.

SERIE A E RAZZISMO. Dopo che Acerbi dell'Inter non è stato squalificato per aver detto a Juan Jesus del Napoli "Vai via nero, sei solo un negro" (il difensore brasiliano conferma la sua versione), la toppa della Serie A contro il razzismo sparirà dalle maglie dei partenopei: "Combatteremo la battaglia contro le discriminazioni senza aderire a iniziative di mera facciata".

SINNER VOLA. Non sbaglia Jannik Sinner e centra le semifinali dell'Atp di Miami. Il tennista altoatesino si impone nel quarto di finale contro Tomas Machac, che aveva eliminato Matteo Arnaldi agli ottavi: netto 6-4, 6-2 in favore del numero tre al mondo.

LA FOTO. Secondo il centro satellitare delle Nazioni Unite oltre il 35 per cento di tutti gli edifici nella Striscia di Gaza sono stati bombardati (ma sono stime di un mese fa, la percentuale oggi è con ogni probabilità più alta). Oltre 30mila case rase al suolo. Le immagini rilanciate in questi giorni su X da Quds News Network mostrano la devastazione su vasta scala, cumuli di macerie senza eguali nella storia recente, disastri naturali a parte. Circa 32.500 palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre 2023 in poi.

Buona giornata su Today.it.