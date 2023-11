Nuova tregua a Gaza, Roma spiata da Kim Jong-un, Turetta e il "vizio di mente", schianto frontale (5 morti) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 28 novembre 2023

LA TREGUA CONTINUA. Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas proseguirà per altri due giorni: concordato un nuovo scambio tra ostaggi grazie alla instancabile mediazione di Qatar ed Egitto. L'ipotesi di intesa è il rilascio di 10 ostaggi di Hamas, contro 30 prigionieri palestinesi per ogni giorno. Ma come spiega al Financial Times il primo ministro del Qatar, al-Thani, molto in questa fase dipenderà dalla capacità di Hamas di individuare decine di donne e bambini tenuti in ostaggio a Gaza da civili e bande armate. Gli ostaggi vanno individuati in un territorio ormai devastato, con le comunicazioni a pezzi.

TURETTA E IL "VIZIO DI MENTE". Oggi, nel carcere di Montorio a Verona, il primo interrogatorio di Filippo Turetta. Il 21enne potrà spiegare cosa è successo l'11 novembre, quando ha ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini sono proseguite, a breve si saprà se ci sono gli estremi per contestare l'aggravante della premeditazione, che può significare ergastolo. Turetta, secondo indiscrezioni pubblicate oggi dai quotidiani, avrebbe detto di avere paura degli altri detenuti. Il grande tema all'orizzonte è relativo all'esame psichiatrico, che segnerà la sua sorte giudiziaria: la certificazione di un vizio parziale o totale di mente ha un grosso peso su imputabilità o entità della condanna. Inevitabili contrapposizioni e attriti. Il suo legale potrebbe chiedere una consulenza di parte, oppure dagli attori in causa potrebbe venire chiesta al giudice una perizia, con un esperto super partes che valuti le sue condizioni.

LO SCONTRO SUI GIUDICI. Lo scontro conseguente all'intervista di Crosetto sui giudici "politicizzati" e che "complottano" contro il governo Meloni (non ci sono riscontri in merito) è un antipasto di ciò che accadrà quando inizierà l'iter parlamentare vero e proprio delle riforme sulla giustizia. Il Cdm ha approvato due decreti per portare avanti la riforma, siamo solo all'inizio. Forza Italia vuole la separazione delle carriere, ogni partito cerca una bandierina da far sventolare in vista delle prossime elezioni europee. Fa capolino anche la proposta di test psico-attitudinali per entrare in magistratura, per ora solo discussa: ma è un vecchio pallino berlusconiano e ancor prima lo si può far risalire nientemeno che a Licio Gelli. Sintomo che sulla giustizia in Italia un dibattito sano non è all'orizzonte.

ROMA SPIATA DA KIM JONG-UN. Un satellite da ricognizione nordcoreano ha scattato foto dettagliate della Casa Bianca, del Pentagono, di portaerei nucleari attraccate in una base navale statunitense, ma anche di Roma. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna. La settimana scorsa la Corea del Nord ha lanciato con successo il suo primo satellite da ricognizione, progettato per monitorare i movimenti militari statunitensi e sudcoreani. Le immagini sono state già visionate dal leader Kim Jong-un. La tensione nell'area torna altissima, Seul ha già annunciato una parziale sospensione dell'accordo militare con il Nord. L'agenzia di spionaggio della Corea del Sud ritiene che la Russia, in cambio di aiuti militari in Ucraina, abbia aiutato Pyongyang nel lancio del satellite, dopo un vertice tra Kim e il presidente Putin.

INCIDENTE A TARANTO. Grave incidente stradale nel Tarantino, 5 morti e 1 ferito grave. Scontro frontale all'altezza della galleria di Mottola sulla statale 100 Taranto-Bari, tra le vittime quattro militari dell'Esercito. Il luogo ha già visto in passato diversi, gravi incidenti stradali, molti dei quali mortali.

SCIOPERI PRECETTATI. Nuovo round nello scontro tra il ministro Salvini e i sindacati. La notizia non è ancora ufficiale, ma dubbi non ce ne sono. Il ministro leghista si prepara a precettare anche il prossimo sciopero del trasporto pubblico locale che i Cobas hanno proclamato per venerdì 15 dicembre: "Farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi sotto Natale".

ALLERTA MALTEMPO. Nuova ondata di maltempo sull'Italia, con temporali in particolare al Centro e al Sud. Oggi allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Allerta arancione per mareggiate e vento forte sulle coste toscane, con scuole chiuse nel Livornese.

MAXI EMENDAMENTO. Quasi pronto il maxi emendamento del governo per correggere l'articolo 33 della manovra che taglia la pensione a 732mila lavoratori pubblici in vent’anni e tra questi 55mila medici. Per farlo servono 2 miliardi subito. Qualcuno perderà comunque anni di contribuzione. Il rischio è la doppia incostituzionalità di norma retroattiva e tolta solo ad alcune categorie, si punta a scriverla in modo da limitare nel tempo l'esenzione ai medici e pochi altri. Ci saranno polemiche, è una certezza.

BOLLETTE E RINCARI. 5 milioni di famiglie su un totale di 9,5 milioni di nuclei di qui ai prossimi mesi non potranno più beneficiare di tariffe controllate dall'Autorità per l'energia ma dovranno fare i conti con libero mercato e tariffe certamente più alte. Rischio rincari per luce e gas, vi spieghiamo tutto in questo articolo.

IL GIORNO DELLE TASSE. Si avvicina il tax day di fine anno. Il 30 novembre sarà un giorno di scadenze che, tra acconti delle imposte, dichiarazioni, liquidazioni periodiche Iva e trasmissione del modello Redditi prevede oltre 68 obblighi che impegneranno professionisti e privati.

MIGRANTI MINORI. Il governo allunga il periodo di trattenimento per i migranti minorenni: da 30 giorni si passa a 45 per chi ha meno di 16 anni, mentre dai 16 anni in su il fermo sale da 90 a 150 giorni. L'integrazione di circa 20-25mila giovani all'anno, numeri in teoria ampiamente gestibili in una democrazia occidentale del ventunesimo secolo, è sempre più complicata. Sono spinti inevitabilmente verso clandestinità e criminalità.

SVOLTA SUL FUMO. La Nuova Zelanda, il primo Paese al mondo che aveva messo al bando il fumo (aveva proibito l'acquisto di sigarette, a partire dal prossimo anno, per tutti i nati dal 2008 in poi) fa clamorosamente marcia indietro e ne permette la vendita senza restrizioni. Il governo conservatore spiega che i guadagni dello Stato sui pacchetti di "bionde" servono per poter realizzare i tagli delle tasse promessi alle ultime elezioni.

BOOM DI POLMONITI. In Cina si registra un boom di polmoniti tra i bambini per un batterio diffuso in certi periodi anche da noi, il mycoplasma pneumonia: in Francia aumento del 36% delle polmoniti negli under 15, in Italia nessun allarme.

L'INFERMIERA PETRILLO. Dimezzata la pena per Emanuela Petrillo, l'infermiera condannata per aver somministrato soluzioni fisiologiche a 187 bambini al posto del vaccino in Veneto dal 2009 al 2016. Gli otto anni e mezzo in primo grado ridotti a quattro. Madre di due figli piccoli, potrà evitare il carcere. Il movente resta un giallo, non aveva mai manifestato idee contrarie ai vaccini.

TIKTOK COME AMAZON. TikTok sfonderà rapidamente nella vendita di prodotti via Internet, servizio già lanciato in Usa, Regno Unito, Filippine e Vietnam. Punto di forza di TikTok è la semplicità. In questi Paesi pilota, la piattaforma cinese mette in campo una specifica app riservata ai venditori. Trema Amazon.

ALLEVI A SANREMO. Il musicista e compositore Giovanni Allevi, da tempo impegnato nella lotta contro una grave malattia, sarà ospite del Festival di Sanremo il 7 febbraio e suonerà sul palco in una performance che si preannuncia molto toccante: "Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un messaggio di forte attaccamento alla vita".

Buona giornata su Today.