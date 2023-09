Cosa c'è dietro la strage di Alessandria (4 morti), le "previsioni" sui terremoti a Napoli, svolta Regeni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 28 settembre 2023.

STRAGE DI ALESSANDRIA. Martino Benzi, 67 anni, ha sterminato ieri la famiglia ad Alessandria: coltellate alla moglie e al figlio di 17 anni. Poi s'è lavato, cambiato d'abito, ha scritto un biglietto, è andato a sgozzare la suocera in casa di riposo e si è suicidato. Quale movente, cosa si nasconde dietro la mattanza di un uomo da tutti definito come "tranquillo"? Ci sarebbero ragioni economiche dietro al massacro, ma le indagini sono in una fase iniziale. L'uomo ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina: "Sono rovinato. Non c'è più via di scampo… La colpa è soltanto mia". Verifiche in corso sui conti correnti, forse un investimento sbagliato, forse un possibile guaio finanziario in cui l'ingegnere, metodico e ossessionato dal controllo, potrebbe essere incappato. Una città intera, oggi, è scioccata.

VERITÀ PER GIULIO REGENI. La Corte costituzionale ha deciso che il processo Regeni può andare avanti nonostante manchi la notifica formale agli imputati. L'ostruzionismo egiziano non può né deve trasformarsi in giustizia negata in Italia. Sarà molto difficile che gli ufficiali dei servizi di sicurezza imputati di avere sequestrato, torturato barbaramente e ucciso il giovane ricercatore si avvarranno del loro diritto a presenziare nel processo. Ma quelle migliaia di striscioni che ancora oggi sono visibili appesi ai balconi in molte città italiane, con su scritto "verità per Giulio Regeni", da oggi sono di un giallo un po' più intenso.

PENSIONI SECONDO MELONI. Dopo l'approvazione ieri della Nadef, si va verso una legge di bilancio attorno ai 20 miliardi, lontana dai 35 dell'anno scorso, per due terzi fatta in deficit. Meloni e Giorgetti varano una manovra a debito. Sul fronte delle pensioni, il quadro è ormai chiaro: riconfermate Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna forse riassorbita nell'Ape. La novità potrebbe arrivare per gli under 35: norme per cumulare la pensione pubblica con quella privata (incentivata), così da raggiungere più agevolmente i traguardi per l’uscita anticipata (64 anni) o di vecchiaia (67 anni). Probabilmente sarà tagliata ancora l'indicizzazione all'inflazione degli assegni in essere. Forza Italia chiede di andare oltre la conferma dei 600 euro delle pensioni minime agli over 75. Di fatto, la riforma Fornero resta in vigore, nonostante la sua abolizione fosse uno dei primi punti del programma elettorale del centrodestra.

I TERREMOTI A NAPOLI. I terremoti sono quotidiani, 250 nell'ultima settimana, distribuiti su un'area di 20 chilometri quadrati che comprende anche il quartiere napoletano di Posillipo. Ai Campi Flegrei l'attenzione è alta. Per il geologo Mario Tozzi "è il nostro supervulcano, non il più grande, ma certo il più pericoloso del mondo. Con l'aggravante che, nel caso si ripeta l'esplosione vulcanica peggiore della loro storia, il paragone con alcuni ordigni nucleari non sarà sufficiente per difetto. È un pentolone sotterraneo colmo di magma ribollente", spiega alla Stampa. Se è vero che prevedere terremoti è impossibile, sempre, per le eruzioni il discorso è un (bel) po' diverso. I ricercatori dell'osservatorio vesuviano tengono tutto da anni sotto costante controllo: si capirebbe con giorni di anticipo se si sta avvicinando davvero un'eruzione e, approssimativamente, di che portata. Satelliti e gps evidenziano le minime deformazioni del suolo. Campi Flegrei e Vesuvio, a differenza di Etna e Stromboli, hanno inoltre il condotto lavico tappato, coperto da strati di roccia. Un'eruzione non sarebbe improvvisa.

CARISSIMA BENZINA. Un pieno di benzina ci costa 11 euro in più che nel resto d'Europa, soprattutto per colpa delle tasse che corrispondono al 57% del costo. I calcoli resi pubblici dai benzinai di Faib Confesercenti. Il ministro Urso ha ribadito che se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane, si valuterà se usare l'accisa mobile introdotta col decreto Trasparenza, che permette di ridurre la tassa sui carburanti utilizzando l'extra-gettito dell'Iva.

Vi segnalo inoltre, in breve:

L'INCIDENTE DI FERRARA. Una donna di 49 anni e la figlia di soli 5 anni hanno perso la vita sull'A13 a Ferrara. L'auto guidata dal marito (ferito) si è schiantata contro un camion fermo in coda. Una famiglia distrutta. Sulle strade è una strage quotidiana, anche nel 2023 si supereranno i tremila morti in incidenti stradali in Italia.

CONTROLLI SUI MIGRANTI. Controlli più stringenti sulla reale età di chi si dichiara minore allo sbarco in Italia e (l'ennesimo) tentativo di sveltire le procedure di espulsione per chi si macchia di reati. Il decreto approvato in Consiglio dei ministri segue i provvedimenti della settimana scorsa, che allungavano i tempi massimi di permanenza nei centri per i rimpatri.

BOLOGNA 2 AGOSTO '80. La Corte d'assise di appello di Bologna condanna all'ergastolo Gilberto Cavallini, per aver preso parte alla Strage del 2 Agosto 1980 che fece 85 morti. I giudici confermano la sentenza di primo grado per l'ex Nar, già gravato da otto ergastoli: "Si trattò di una strage politica".

SOLO TRUMP. Nemmeno dal secondo dibattito tv tra candidati presidenziali repubblicani negli Usa emerge un candidato in grado di competere mediaticamente con Trump (che ha disertato l'appuntamento). Sarà lui a sfidare Biden tra 13 mesi, ed è già in piena campagna elettorale.

SOKOLOV VIVO. Il comandante della flotta russa sul Mar Nero dato per morto dall'esercito ucraino è comparso ieri in un nuovo video del ministero della Difesa russo, dopo quello che apparentemente lo mostrava in un vertice delle forze del Cremlino. Con questi due filmati Mosca smentisce ufficialmente Kiev.

L'INTER FRENA. Dopo il ko alla Juve arriva quello alla capolista Inter. Il Sassuolo ferma la corsa della squadra di Inzaghi. Una frenata che consente al Milan - vincente su un Cagliari sempre più a fondo classifica - l'aggancio in vetta alla classifica.

GRECIA SOTT'ACQUA. Tornano nubifragi infiniti nella Grecia già duramente colpita dalle inondazioni di poche settimane fa durante la tempesta Daniel. Auto spazzate via dalla forza dell'acqua. Le immagini che circolano in queste ore sui social network mostrano fiumi di fango che trascinano via tutto quello che trovano sulla loro strada a Volos.

