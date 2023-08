Aumenti pensioni (cosa succederà), bonus carburante, nuova allerta maltempo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 29 agosto 2023.

ANCORA MALTEMPO. Il maltempo di fine agosto continua. Saranno ancora 24-48 ore particolarmente complesse. Violenti nubifragi si sono verificati a Genova, Trieste, Milano. Allerta rossa oggi in Lombardia, arancione in tre regioni, gialla in 14 regioni. A Venezia torna l'acqua alta e si alza il Mose. Incendi in Sicilia. I disagi riguardano in queste ore mezza Europa: il vento forte ha bloccato molti italiani alle Baleari dove sono saltati oltre 120 voli. Secondo la Coldiretti, in soli due giorni sull’Italia si sono abbattuti 49 eventi estremi tra tempeste di vento, fulmini, nubifragi e grandinate: vendemmia a rischio.

I TAGLI DI MELONI. La premier Meloni si cautela e invita tutti a restare "con i piedi per terra" in vista di una manovra che dovrà fare i conti con poche risorse. Il governo dovrà tagliare, ammette. Obiettivo cancellare le riforme del passato che non convincono, in nome del "rigore". Nel mirino finisce subito il superbonus, bollato come "una tragedia". Con le risorse disponibili bisognerà "consolidare e rafforzare" il taglio del cuneo fiscale e il sostegno alla natalità, "a partire dall’aumento dell’assegno unico". Meloni si schiera apertamente con il ministro dell'Economia Giorgetti "condividendo" la richiesta posta ai colleghi di governo di tagliare "sprechi e inefficienze" affinché "le poche risorse" a disposizione vengano "usate con attenzione".

RIVALUTAZIONE PENSIONI. Mentre la riforma delle pensioni è scomparsa dal dibattito, l'esecutivo valuta di mettere un freno all’indicizzazione degli assegni pensionistici più alti, cambiando il metodo di rivalutazione. Un taglio che in passato ha fruttato dieci miliardi in tre anni. Le pensioni sono rivalutate in automatico con 12 mesi di ritardo. Quest'anno per esempio hanno recuperato l'inflazione dell'anno scorso: 8,1%. Ma hanno avuto tutto, il 100% dell'inflazione, solo gli assegni fino a tre volte il minimo. Nel 2024 le pensioni dovranno invece recuperare l'inflazione del 2023 prevista attorno al 5,7%. L'ipotesi è che il governo decida di intervenire in qualche modo, creando margini per incassi da usare a copertura della manovra. Ma a livello di consenso è un campo minato: impedire a pensionati di recuperare parte dell'inflazione vuol dire penalizzarla in modo permanente. Infatti il taglio di un anno, a catena, comprime l'importo della pensione che l'anno dopo sarà sottoposta a rivalutazione. Sarà una scelta complessa ma inevitabile, secondo alcuni osservatori.

IPOTESI BONUS CARBURANTE. Ci sono conferme: il ministro Lollobrigida dice di essere al lavoro con Giorgetti per confermare "Dedicata a te" (la cosiddetta social card da 382 euro per acquistare generi alimentari di prima necessità) in manovra e che la carta potrebbe essere utilizzata anche per il bonus carburante a cui sta lavorando il ministro Urso. Tutto da studiare il meccanismo, e sarebbe una scelta non facile, a causa delle fluttuazioni dei prezzi che dipendono anche da fattori esterni imponderabili per l'Italia. In ogni caso l'eventuale bonus benzina andrebbe solo a famiglie numerose e a basso reddito.

LA PROTESTA DELLE ONG. Lampedusa continua ad assistere a sbarchi di migranti partiti dal Nordafrica: 4 mila gli ospiti dell'hotspot. A Napoli la Ocean Viking con a bordo 254 persone. Intanto 56 ong si rivolgono all'Ue per chiedere la revoca da parte dell'Italia dei fermi amministrativi delle navi umanitarie. Con il blocco "aumentano i morti", spiegano. L'Italia ha fermato nei giorni scorsi le navi Aurora, Open Arms e Sea-Eye 4. "Tutte le navi civili di ricerca e salvataggio - chiedono le ong - devono essere rilasciate immediatamente e qualsiasi multa derivante dalla nuova legge italiana deve essere eliminata". L'aumento del 103 per cento degli sbarchi rispetto all’anno scorso è una spina nel fianco nella narrazione del governo.

IL GIALLO DEL CADAVERE IN SPIAGGIA. Il cadavere di una donna, dell'apparente età di trenta’anni è stato trovato sul bagnasciuga della spiaggia di Porto Sant'Elpidio (Fermo). A scoprirlo sono state due persone che passeggiavano a riva: hanno estratto il corpo dall'acqua e chiamato la centrale operativa del 118. La donna aveva addosso solo la biancheria intima e il suo corpo presenta un piercing e un tatuaggio, elementi che potrebbero aiutare gli inquirenti a risalire alla sua identità.

Vi segnalo inoltre, in breve:

APERTURA SULLA CRIMEA. Per Zelensky "è preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la smilitarizzazione della Russia sul territorio della Crimea", piuttosto che bellica. A molti è parsa una apertura verso scenari di trattative finora nettamente respinti. La Crimea fino a oggi è sempre stata presentata come non negoziabile.

SONDAGGIO BIDEN-TRUMP. Biden è "vecchio" e "confuso". L’ex presidente Trump "corrotto" e "disonesto". È così che gli statunitensi i vedono i due probabili duellanti alle presidenziali del 2024. Il quadro poco lusinghiero emerge dal sondaggio lanciato a metà agosto da Associated Press-Nord Center for Public Affairs Research,

MELONI A CAIVANO. Giorgia Meloni andrà a Caivano, accogliendo l'invito di don Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette. "Non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione". Il governo punta a "bonificare l'area".

OMICIDIO IN TABACCHERIA. Tabaccaia uccisa a coltellate nella sua rivendita a Foggia, ritrovato il coltello usato per il delitto Potrebbe essere stata una rapina, ma non si escludono altre ipotesi. L'attività aveva riaperto dopo alcuni giorni di ferie. A dare l'allarme un cliente.

OPEN TO MERAVIGLIA. La Corte dei conti vuole vederci chiaro nella discussa campagna di comunicazione del ministero del Turismo costata 140 mila euro "Open to Meraviglia". La Venere influencer è scomparsa dai social, in piena stagione turistica, nonostante l'ingente spesa sostenuta per lanciare l'iniziativa.

MAZZATE ALL'EXPORT. Una maxi frana in Savoia blocca il traffico al Frejus proprio mentre il tunnel del Gottardo va a rilento per il deragliamento di un treno, il traforo del Bianco prepara la chiusura per manutenzione e la linea del Brennero è in tilt. La fragilità del sistema dei valichi a nordovest preoccupa il mondo industriale. Il solo stop a singhiozzo del traforo del Bianco (più di tre mesi all’anno per 18 anni) costerà 11 miliardi di euro.

COLPO LUKAKU. Romelu Lukaku è atteso oggi nella Capitale con un volo privato che sarà guidato direttamente dal presidente della Roma, Dan Friedkin. Prestito secco oneroso a 6 milioni di euro più bonus, mentre i giallorossi pagheranno un ingaggio da 7,5 milioni di euro.

Buona giornata, su Today.