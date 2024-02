Il giallo di Antonella Di Massa (scomparsa e trovata morta dai giornalisti), l'assalto alla volante, cosa rischia Salvini con Vannacci e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 29 febbraio 2024.

ANTONELLA DI MASSA. Antonella Di Massa, 51 anni, era scomparsa nel nulla a Ischia 12 giorni fa. A trovarla morta ieri, in un terreno privato, adagiata tra alberi d'arancio, sono stati gli inviati di "Chi l'ha visto?". Coordinate dai carabinieri, le ricerche erano andate avanti giorno e notte. Senza trovare tracce. In serata si è appreso che da un primo esame del corpo, era morta da non più di 24 ore. Si attende l'autopsia e non si può escludere alcuna ipotesi. Ma dove ha trascorso tutti questi giorni, mentre la cercavano ovunque con droni, termoscanner e cani molecolari? Tutta l'area rurale era stata perlustrata a lungo. Un giallo al momento inspiegabile.

ASSALTO ALLA VOLANTE. Mattarella ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine per l'aggressione subita. I fatti: un uomo di origine marocchina, a Torino, viene fermato dalla polizia, che lo trova senza documenti. Riceve un decreto di espulsione e deve essere trasferito al centro per il rimpatrio (Cpr) di Milano. Un gruppo di anarchici ha cercato di impedirlo, assalendo la volante della polizia su cui si trovava. Un video mostra una decina di individui che accerchiano l'auto, cercando di aprire le portiere. Non ci riescono, volano calci e pugni. Il bilancio è di un agente ferito e cinque persone indagate per resistenza.

ELEZIONI IN ABRUZZO. Dopo la Sardegna, il centrosinistra punta l'Abruzzo. Si vota il 10 marzo. Secondo i sondaggi il candidato del centrosinistra D'Amico, sostenuto da una coalizione larga da Calenda ai 5 stelle, sarebbe a un'incollatura dal governatore in carica Marsilio, iper meloniano. Una rimonta che sembrava impossibile, era staccato di decine di punti fino a poco fa. Il fronte delle opposizioni, qui come in Sardegna, prova con la stessa ricetta: cavalcare il civismo, insistendo sul carattere locale della contesa e sulla risposta ai problemi concreti. Basterà? Un altro flop sarebbe un segnale preoccupante per la tenuta del centrodestra.

VANNACCI SPACCA-LEGA. Non ha dubbi Salvini, vuole la candidatura di Vannacci (ieri sospeso per 11 mesi dalla Difesa). Dentro il Carroccio in tanti hanno dubbi: i dirigenti legati a Zaia,Fontana, Molinari, che chiede di puntare su candidati interni, e non su "personaggi". Anche perché se la strategia mediatica per le europee è "votare Lega vuol dire votare Vannacci", il risveglio potrebbe essere brusco. Si disse che il generale valeva "un 5 per cento", ma sembra preistoria. In tanti nella Lega sono preoccupati perché Salvini sembra aver perso la capacità di cogliere in anticipo almeno gli umori dell'elettorato, unica qualità che gli riconoscevano anche gli avversari. Se alle europee Forza Italia si imporrà sulla Lega come secondo partito della coalizione, la leadership di Salvini è a rischio.

BENI RUSSI ALL'UCRAINA. I ministri finanziari del G7 riuniti in Brasile sono d'accordo: usare i beni russi congelati dall'Occidente per sostenere la ricostruzione dell'Ucraina e le forniture di armi. Si tratta di una cifra enorme, 285 miliardi di dollari, due terzi dei quali depositati in Europa. In sostanza, le armi per Kiev verrebbero finanziate con i soldi russi: una mossa, ancora tutta da definire a livello pratico (ci sono ostacoli non da poco), che avrebbe forte valore simbolico.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TRANSNISTRIA MINA VAGANTE. Paese cuscinetto tra Moldavia e Ucraina, la Transnistria rischia di essere una nuova grana. Una striscia di terra grande come la Liguria, apparterrebbe alla Moldavia ma si sente russa. E per questo chiede aiuto a Mosca. Tensioni pericolose.

GUERRA A GAZA. Gli aiuti militari a Israele illimitati e senza condizioni per la prima volta sono visti negativamente dalla maggioranza degli statunitensi secondo un nuovo sondaggio. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di lanciare aiuti a Gaza da aerei poiché le consegne via terra diventano sempre più difficili. Ma sarebbero carichi limitati quelli che un jet militare può sganciare. Gli aiuti devono passare via terra.

TRUMP ESULTA. La Corte Suprema ha deciso di ascoltare gli argomenti pro e contro l'immunità a Donald Trump, accusato di aver voluto sovvertire le elezioni del 2020. "Senza l'immunità - esulta l'ex presidente - un presidente non può operare adeguatamente".

FUNERALI NAVALNY. "Putin è un mafioso sanguinario, non un politico. Va combattuto come un criminale", ha detto Yulia, la moglie di Alexei Navalny, al parlamento europeo. I funerali del dissidente russo si svolgeranno domani a Maryeno, a sud-est di Mosca.

TESLA IN ITALIA. Sondaggi avviati dal governo anche con Tesla, oltre che con tre produttori cinesi: Byd, Chery Automobile e Great Wall Motors. Probabilmente trattasi di mossa per fare pressioni su Stellantis e firmare entro l'estate un protocollo d'intesa sulla produzione in Italia di 1 milione di veicoli elettrici entro il 2030.

STRAGE DI ERBA. Domani è fissata l’udienza per decidere sulla richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. I familiari delle vittime si augurano che poi cali il silenzio, per sempre. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo con prove schiaccianti.

ONG ASSOLTA. La procura di Trapani chiede il proscioglimento per tutti nel caso Iuventa. Cominciava così nel 2017 la criminalizzazione del soccorso in mare. Sette anni dopo, le accuse si sciolgono come neve al sole. La nave della Ong tedesca Jugend Rettet era stata sequestrata il 2 agosto 2017. Nessun accordo con i trafficanti, nessuna "oscura rete", erano salvataggi umanitari.

RIPARTE LA F1. Con le libere in Bahrein oggi si riaccendono i motori della Formula 1: in questa stagione 24 gran premi in 4 continenti (mai si era andati oltre i 22). C'è qualcuno in grado di dare fastidio a Max Verstappen? La sua RedBull non sembra avere difetti.

SCUDETTO INTER. L'Inter vola verso lo scudetto. I nerazzurri dominano anche nel recupero della 21/a giornata in casa contro l'Atalanta (4-0) e salgono a +12 dalla Juventus a 12 gare dalla fine del campionato. Game over.

