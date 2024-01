Attacco ai soldati Usa, perché aumentano i furti d'auto, il giallo di Andrea ucciso in casa, via all'era Sinner (senza la Rai) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 29 gennaio 2024.

L'ERA SINNER. Jannik Sinner trionfa agli Australian Open. A 22 anni è il primo Slam della sua carriera. Il numero uno del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set, in rimonta, il russo Daniil Medvedev. Dopo 48 anni, un italiano torna a vincere uno Slam: l'ultimo era stato Panatta a Parigi nel 1976. Sinner manda segnali di grandezza da mesi: le tre vittorie su Djokovic, i match point annullati in Coppa Davis, tutti i migliori 10 tennisti del mondo (tranne Zverev) sconfitti negli ultimi faccia a faccia. L'Italia ha trovato un fenomeno, che renderà per gli anni a venire il tennis uno sport sempre più popolare. Incredibile che Rai e RaiSport non abbiano ritenuto di inviare almeno un inviato a Melbourne per testimoniare un'impresa eccezionale: protestano i giornalisti. Nel 2010 viale Mazzini decise seduta stante di acquistare, anche allora da Eurosport, la finale femminile del Roland Garros vinta da Francesca Schiavone su Samantha Stosur. Lo chiamavano "servizio pubblico".

IL GIALLO DI ANDREA. Mistero fitto sull'omicidio di Andrea Bossi, il giovane di 26 anni trovato senza vita sabato in casa a Cairate, piccolo centro nel basso Varesotto. Incensurato, una vita senza ombre, ha aperto al suo assassino. Non ci sono segni di effrazione. Domani l'autopsia: è stato accoltellato a morte alla gola con furibonda violenza. Le piste vanno dall'omicidio passionale alla rapina degenerata in tragedia (mancano oggetti d'oro in casa). In paese lo ricordano come un "ragazzo d’oro, altruista e lavoratore". Un giallo senza spiegazioni.

BOOM FURTI D'AUTO. La crisi nel canale di Suez sta determinando un effetto domino nel settore delle auto, attraverso ritardi nelle consegne, carenza di pezzi di ricambio ma anche con l'aumento di furti di vetture nelle città. L'allarme è di Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane. Quasi tutte le componenti delle automobili oggi in circolazione viaggiano su nave e non possono essere sostituiti da pezzi prodotti negli stabilimenti europei: cofani motore, parafanghi, portiere, parti di scocca della carrozzeria, ecc., elementi essenziali delle riparazioni auto in quanto rappresentano le prime parti delle vetture a essere danneggiate in caso di sinistro stradale. In forte crescita i furti su commissione: "In questi giorni sempre più automobili arrivano nelle nostre autocarrozzerie depredate di pezzi come parafanghi, marmitte, specchietti, fanali, e altre componenti essenziali", denunciano.

ATTACCO AI SOLDATI USA. Tre soldati americani sono stati uccisi e 34 feriti in un attacco di droni contro una base americana in Giordania, vicino al confine con la Siria. Biden punta il dito contro gruppi militanti sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq. È la prima volta che soldati americani vengono uccisi da attacchi nella regione dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. L'attacco si inquadra, per gli analisti, in una risposta ai raid compiuti dagli Stati Uniti non solo nei confronti delle postazioni delle milizie filoiraniane in Iraq e Siria, ma anche contro gli Houthi in Yemen. Gli Usa risponderanno: non è chiaro come e dove. Ma l'effetto contagio del conflitto che affonda le sue radici a Gaza non è più un sospetto: è realtà.

GAZA. Anche il Giappone ha deciso di sospendere momentaneamente i finanziamenti verso l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, in seguito alle accuse di Israele di una partecipazione di alcuni suoi membri dello staff agli attacchi del 7 ottobre. Tokyo è il nono Paese a sospendere i fondi, così come fatto - tra gli altri - anche da Germania, Stati Uniti e Italia. Ci sono polemiche: considera "terrorista" un'intera agenzia umanitaria internazionale che lavora da anni in un contesto devastante per le azioni dello 0,09% dei suoi dipendenti è una scelta forte. A pagare il prezzo più pesante saranno i civili. Intanto nella Striscia di Gaza nessun ospedale è più in grado di fornire cure mediche salvavita nel caso di un grande afflusso di feriti: lo ha appena confermato Medici senza Frontiere.

Vi segnalo inoltre, in breve:

EMULI DI FLEXIMAN. Dall'Emilia-Romagna al Piemonte, dalla Liguria alla Lombardia, proliferano gli emuli di 'Fleximan', il sedicente giustiziere (o i sedicenti giustizieri) senza nome dei rilevatori della velocità. I raid contro gli autovelox si moltiplicano in giro per il Nord Italia. Chi commette gesti simili non si rende conto del danno che arreca alla collettività.

RAPINATO AGHINI. Rapina shock, che sfocia in brutale pestaggio, con il proprietario di casa (che prima ha reagito sferrando pugni poi è stato costretto ad aprire la cassaforte) ora ricoverato in ospedale con fratture a mandibola, setto nasale e costato. Succede a Livorno e la vittima è l'ex rallista della squadra Lancia Martini Andrea Aghini, uno dei più seguiti in Italia negli anni '80 e '90.

DENISE PIPITONE. Ospite a "Verissimo" Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, lancia un messaggio: "Continuerò a reputarlo un rapimento fino a prova contraria, Denise va cercata. Finché non verrà fuori la verità non avrò pace, è una vita che ci logora". Svanì nel nulla il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, la piccola aveva 4 anni: ormai sono passati quasi vent'anni.

PROTESTA DEI TRATTORI. Di fronte alla minaccia degli agricoltori di assediare Parigi con i trattori, il ministro dell'Interno francese Darmanin schiera 15.000 poliziotti per evitare che venga bloccata l'attività dei mercati generali. I manifestanti chiedono interventi del governo contro il rincaro del gasolio non stradale e la semplificazione delle domande di risarcimento per le calamità climatiche.

ATTENTATO IN TURCHIA. Torna in Turchia l'incubo attentati. Fermati due sospetti assalitori che hanno ucciso un uomo durante un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Istanbul. C'è una presunta rivendicazione dello Stato Islamico.

TRUMP. Nikky Haley, rimasta l'unica sfidante repubblicana di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ha promesso che resterà in corsa per le primarie del suo South Carolina (24 febbraio), almeno sino al Super Tuesday del 5 marzo, quando andranno al voto 16 stati Usa mettendo in palio oltre un terzo dei delegati per la nomination.

MINESTRA GIOCONDA. Manifestanti ambientalisti hanno lanciato zuppa contro la Monna Lisa (protetta da vetri, non ha subito danni) chiedendo il diritto a "cibo sano e sostenibile". Il dipinto del XVI secolo di Leonardo da Vinci è probabilmente l'opera d'arte più famosa al mondo ed è conservato al Louvre.

L'INTER ALLUNGA. L'Inter vince in trasferta a Firenze per 1-0, con gol di Lautaro, e torna da sola in testa alla classifica di serie A. La sfida tra i nerazzurri e la Juventus domenica prossima a San Siro (ore 20.45) può chiudere di fatto con larghissimo anticipo il campionato di Serie A 2023/24.

Buona giornata, su Today.it.