Uccisa in strada (ancora un femminicidio), aumenti in busta paga, "ossessione" Ong, gli italiani arrestati all'Oktoberfest e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

SCONTRO MIGRANTI. Nello stop (temporaneo) italiano alla riforma del trattato di Dublino c'è lo scontro con la Germania, la battaglia si è spostata sul regolamento Ue per la gestione delle crisi come quella avvenuta a Lampedusa. Roma, di fatto, chiede che nel passaggio che prevede misure contro chi usa le migrazioni come arma ibrida si citino non solo i Paesi terzi, ma anche le navi della società civile. In queste ore nel Mediterraneo ne navigano 7 "battenti bandiera tedesca", delle quali 4 in area Sar italiana. Il governo sente puzza di bruciato, ma non ne ha motivo. Tornare a parlare di Ong come pull factor (come ha fatto anche ieri Tajani) sembra un azzardo tutto italiano: il 95% dei migranti che sbarcano sono salvati dalla Guardia costiera. Tra il 2019 e il 2023, le partenze nei giorni in cui le Ong erano al largo delle coste libiche sono state persino inferiori di quelle nei giorni senza. Assistiamo a una gara interna alla destra, a caccia di consenso. Con Salvini che la incalza ogni giorno, Meloni è spronata a una linea più dura: campagna elettorale permanente e soluzioni vere - già di per sé difficilissime - ancora più lontane.

ANCORA UN FEMMINICIDIO. Una donna di 35 anni di origini albanesi, Vefa Klodiana, è stata uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze) mentre stava rientrando a casa dal lavoro. L'assassino le ha sparato un colpo alla nuca. Caccia al marito, dal quale la donna si stava separando. Intorno alle 20 di ieri sera, diverse persone hanno sentito lo sparo e hanno chiamato i carabinieri. Un'esecuzione in pieno stile perché l'uomo le ha sparato un solo colpo, fatale, alla nuca. La scia di sangue dei femminicidi non si ferma mai. Vefa Klodiana lascia due figli adolescenti.

AUMENTI IN BUSTA PAGA. La combinazione tra il taglio del cuneo fiscale che il governo Meloni intende prorogare con la prossima manovra e l'avvio del primo modulo della riforma dell'Irpef, che porterebbe l'aliquota del 23% dai 15 ai 28 mila euro di reddito (è stato confermato dal ministro dell'Economia Giorgetti, per sostenere famiglie e redditi bassi) nelle buste paga degli italiani farà entrare tra 67 e 120 euro in più al mese l'anno prossimo: i calcoli sono stati effettuati dalla fondazione nazionale dei commercialisti.

KHALED, L'ITALIANO. C'è preoccupazione per le sorti di Khaled el-Qaisi, arrestato al ponte di Allenby dall'esercito di occupazione israeliano un mese fa, mentre si accingeva a fare ritorno a casa con sua moglie e suo figlio dopo un periodo di vacanza trascorso a Betlemme, sua città di origine: è detenuto nelle carceri israeliane senza capi di imputazione, non può nemmeno incontrare un avvocato. L'arresto potrebbe essere dovuto all'incontro casuale con amici di vecchia data "scomodi". La repressione contro studenti, intellettuali o semplici cittadini attivi nella promozione della cultura e dei diritti del proprio popolo palestinese non è una novità. Khaled è italiano, italo-palestinese, se il governo non muoverà un dito, e a breve, potrebbe far passare il messaggio che ci sono italiani di seconda classe, e che è più importante il rapporto diplomatico con Israele che la dignità.

STANGATA SULLA LUCE. L'inverno si avvicina e la bolletta della luce torna a salire, e non di poco. Il balzo è a doppia cifra. L'Autority per l'energia ha annunciato che le tariffe dell'elettricità per i 15 milioni di consumatori sul mercato tutelato subiranno un rincaro del 18,6% nel quarto trimestre. "Colpa" soprattutto delle quotazioni all'ingrosso. Negli ultimi trimestri la corsa dell'elettricità si era fermata. L'Unione Nazionale Consumatori aveva chiesto di ripristinare l'azzeramento degli oneri di sistema per la luce tolti a partire da aprile, e non solo quelli per il gas, ma sarebbe costato troppo per le casse dello Stato. La crisi delle bollette non è finita e potrebbero esserci ulteriori impennate.

ARRESTATI ALL'OKTOBERFEST. Due italiani di 24 anni, provenienti dalle provincie di Isernia e di Matera, adesso rischiano grosso: sono stati arrestati per aver fatto il saluto nazista durante l'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Il saluto a mano tesa è vietato dalla legge e punibile con fino a tre anni di reclusione o una multa. La magistratura è solitamente particolarmente severa perché si ritiene che, se il saluto nazista è inaccettabile ovunque, lo è ancora di più in quella che fu "la capitale" del nazionalsocialismo.

Vi segnalo inoltre, in breve:

PAURA A ROTTERDAM. Follia a Rotterdam, un giovane di 32 anni vestito con abiti militari uccide madre e figlia poi spara al professore. Le due diverse sparatorie, all'ospedale universitario e in un'abitazione non distante, hanno scatenato il panico in città e il timore di un attentato terroristico, ma qui il movente sarebbe personale.

IL NUCLEARE DI PUTIN. La Russia conferma un aumento del 70% delle spese per la difesa nel 2024, chiarendo che l'offensiva in Ucraina resta la priorità per Putin, che torna a evocare la minaccia nucleare: il settore atomico russo sta "introducendo tecnologie all'avanguardia nella creazione di armi avanzate", assicura.

MISTERO AD ALESSANDRIA. La strage di Alessandria, nella quale Martino Benzi ha sterminato la famiglia, prima di farla finita, è ancora un giallo. I computer del killer sono protetti dalle password: forse è lì a verità, il movente potrebbe non essere prettamente economico.

CAMPI FLEGREI. Il governo annuncia una legge ad hoc per gestire l'area dei Campi Flegrei dove quasi mezzo milione di persone risiede in "zona rossa". In caso di eruzione e terremoto, ci sono criticità nelle vie di fuga a causa della densità abitativa: "Impossibile pensare che i Campi Flegrei si spengano, sono un vulcano attivo", avverte l'Ingv.

VOLA LO SPREAD. Sale fino a 200 lo spread. La storica fragilità italiana, ossia l'enormità del debito gravante sui tassi sempre più alti, rende ancora una volta il nostro paese una specie di "malato d’Europa".

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI. Era finito tutto con una mail, a giugno, senza nemmeno un mese di preavviso. Uber Eats se ne andava dall'Italia licenziando 8.000 rider: "Palesemente illegittimo" secondo il tribunale di Milano, che blocca tutto. Dovranno essere ripristinati i rapporti interrotti il 14 giugno.

CROLLO ROMA. In uno dei posticipi della 6a giornata della Serie A di calcio la Roma crolla 4-1 in casa del Genoa. Mourinho mai così male in tutta la sua carriera a livello di classifica, ma la stagione è ancora lunghissima.

LA FOTO DEL GIORNO. Nel giro di due settimane, fenomeni meteorologici quasi uguali hanno causato inondazioni e alluvioni nello stesso punto d'Europa: Grecia centrale (nella foto sotto - da thetoc.gr - Iperia sott'acqua). Qualcosa di incredibilmente simile a quanto accaduto Emilia-Romagna a maggio.

