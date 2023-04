Start. Chi c'è dietro la bomba in Russia, il lavoro nei campi col reddito di cittadinanza e le altre notizie di oggi

È lunedì 3 aprile. Buongiorno dalla redazione di Today, ecco Start: le notizie da sapere per iniziare la giornata.

NEI CAMPI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, considerato il più vicino a Meloni nella squadra di governo, ha invitato i giovani ad andare a lavorare nei campi invece di "stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza". Parole dette al Vinitaly di Verona a proposito del tema dei flussi per le quote di stagionali richiesti nelle campagne di raccolta (nell'ultimo click day per stranieri 240 mila domande per soli 82mila posti, ne servono il triplo). Ma sostenere che nuovi immigrati non siano utili al nostro sistema agricolo, non siano necessari, perché ci sono italiani che possono fare il loro lavoro, semplicemente non è aderente alla realtà. Le aziende in realtà non vogliono rinunciare ai lavoratori stranieri che impiegano da tempo con continuità, conoscono, e apprezzano.

CHI C'È DIETRO L'ATTENTATO IN RUSSIA. Terrore in Russia. Una bomba è esplosa in un locale di San Pietroburgo: ha ucciso uccidendo il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky e ferito almeno 25 persone. 300 grammi di tritolo in una statuetta. Una donna è stata arrestata. Tatarsky è lo pseudonimo di Maksim Fomin, uno dei "corrispondenti di guerra" ultrà di Putin diventati famosi nell'ultimo anno. Nell'opinione pubblica russa l'impatto di un attentato esplosivo a Pietroburgo è pesante, trasforma la guerra lontana in qualcosa che può colpire chiunque. Tante le piste: o infiltrati ucraini (la scelta di colpire personaggi poco noti può essere spiegata con la facilità di avvicinarli), o una mossa dei servizi russi (uno come Tatarsky è più utile da morto che da vivo per la propaganda), o una faida nei gruppi di estrema destra, o ancora (ipotesi ardita) un primo colpo della resistenza armata interna, che potrebbe aver deciso di fare un salto di qualità pur senza aiuti dall'esterno. Bakhmut intanto resiste, ma è una battaglia durissima, i mercenari della Wagner hanno issato la loro bandiera nera su un edificio che dista 400 metri dal municipio della città e dicono di aver ormai preso la città (Kiev nega).

LA FINLANDIA SVOLTA A DESTRA. Ai saluti la premier socialdemocratica Sanna Marin. La Finlandia (come la vicina Svezia), svolta decisamente a destra. Petteri Orpo, leader conservatore del partito di coalizione nazionale, deciderà dalla comoda posizione di primo partito che strada imboccherà il paese scandinavo. A far rumore è il boom dell'estrema destra, che diventa la seconda forza ed è ai massimi storici. La formazione del governo resta un rebus.

VALANGHE KILLER. Un filo di morte ha collegato nelle scorse 48 ore tutta la catena alpina, dal Monte Bianco alle Dolomiti della Vallelunga. 4 morti e 17 persone in tutto travolte da valanghe. Qualcosa non funziona nei messaggi di allerta? Il fatto che neppure i bollettini che indicano pericolo 4 (su 5) fermino gli appassionati significa che va fatto qualcosa in più sulla formazione e sulla comunicazione in materia?

PNRR, QUARTA RATA A RISCHIO. Colloqui in corso tra Roma e Unione europea sull'utilizzo delle risorse del più ambizioso piano economico europeo, che per l'Italia vale 191,5 miliardi. A oggi, solo il 6% dei finanziamenti è stato speso e soltanto l'1% dei progetti è stato completato, il 65% dei progetti passa dai Comuni e il 60% di questi è in mano a municipi con meno di 5.000 abitanti, che hanno enormi difficoltà nella gestione dei progetti stessi. Secondo indiscrezioni, se la terza tranche è data per certa, sulla quarta sarà più complicato. Tutti i paesi hanno problemi con il recovery, ma sono spesso legati alla burocrazia da snellire. In Italia bisogna invece ancora porre le basi per tale processo.

L'ACCOGLIENZA È SALTATA. Ci sono oltre 112mila migranti nei centri di tutta Italia (numero più alto dal 2019), e in queste settimane il sistema di prima e seconda accoglienza, mal gestito e privo di programmazione da anni, è imploso. Si va verso un'emergenza vera. Non ci sono più posti per i migranti insomma, da sud a nord mancano le strutture (pochi grandi centri a parte). Le cifre pro capite sono state tagliate (non da oggi, ma da quando Salvini era al Viminale), molti appena arrivati si vedono costretti a bivaccare per strada. I prefetti hanno chiesto ufficialmente aiuto agli enti del terzo settore, che però si sono tirati da tempo indietro perché cifre da 25 a 40 euro al giorno per gli adulti sono troppo basse. Così, chi partecipa ai bandi mette sul tavolo condizioni non dignitose.

Vi segnalo inoltre:

- Circa il 90% dei parigini ha votato contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal comune. Il libero noleggio sarà vietato, prima capitale in Europa, da settembre. La mancanza di regole ha finito per esasperare i parigini. Troppi incidenti. Anche una ragazza italiana, Miriam Segato, era stata travolta e uccisa il 14 giugno 2021 sul lungo Senna da un monopattino che sfrecciava con due ragazze a bordo.

- Scalpore in Francia per il prossimo numero di Playboy, in uscita l’8 aprile. Sulla copertina dell’edizione francese dell’iconica rivista erotica, per la prima volta nella sua storia, ci sarà una politica: la segretaria di Stato all’Economia sociale e solidale Marlène Schiappa, molto vicina a Macron. "Con buona pace dei retrogradi e degli ipocriti", dice.

- Si vota fino alle 15 oggi, colpi di scena non ce ne saranno. Alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia stravincerà Massimiliano Fedriga, governatore leghista pronto al bis. Curiosità per gli equilibri interni nel centrodestra, scontata la crescita di Fratelli d'Italia ma la Lega spera di pareggiare i conti, sommando i propri voti a quelli della lista civica del presidente. Il Pd, che è fisso da tempo al 18% da queste parti, punta a crescere.

- Vari operatori telefonici hanno inaugurato il 2023 incrementando i costi. Uno o due euro in più al mese. Alcuni hanno introdotto nuove tariffe che sono indicizzate all'inflazione. Significa che i prezzi salgono se il caro vita aumenta. Ma non è previsto un meccanismo di ribasso nel caso di inflazione in discesa.

- Il cadavere di un giovane di 17 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era in compagnia di due amici. Si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso.

- Lunedì con l'allerta meteo. Dalle prime ore di oggi sono attesi venti forti su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici, e mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino, temporali su Calabria e Sicilia.

- Il Nord Italia è una delle zone europee più colpite dalla siccità con Francia, Spagna e Gran Bretagna. Ad aprile servirebbero piogge abbondanti ma tranquille e regolari per evitare gli scenari peggiori.

- Brutta sconfitta per il Napoli in casa, travolto dal Milan 4-0; stop inatteso della capolista, mentre per i rossoneri l'ampio successo vale il terzo posto in classifica, con il sorpasso ai cugini dell'Inter.

