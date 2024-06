Suicidi fuori controllo, strage al casello (tre morti), l'attacco a Mattarella e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 3 giugno 2024.

SUICIDI FUORI CONTROLLO. Un detenuto morto a Cagliari in ospedale, due giorni dopo aver tentato di impiccarsi in cella. Un altro impiccatosi a Venezia: due "morti di carcere" a distanza di poche ore. Sale a 38 il numero complessivo da inizio 2024, a cui vanno aggiunti quattro agenti: è la peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario e se ne parla molto poco. Serve più assistenza psichiatrica, serve (subito) un decreto-legge per consentire di affrontare il sovraffollamento, con pene alternative come i domiciliari, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o per chi sta scontando gli ultimi mesi di condanna dietro le sbarre. "Uno Stato che non garantisce la vita delle persone che ha in custodia e quella dei suoi servitori non si può considerare uno Stato civile", dicono i sindacati degli agenti.

LE DIMISSIONI DI MATTARELLA. Dimissioni. Le chiede a Mattarella il leghista anti-euro Borghi. Salvini non prende le distanze per ore. Tutto perché sabato il capo dello Stato aveva detto che col voto del prossimo weekend "si consacra la sovranità europea". Nessuno si aspettava, nel giorno della Festa della Repubblica, un attacco frontale a Mattarella. Meloni è schiacciata tra esigenze elettorali e vincoli istituzionali, come il suo ruolo le impone. Lei sull'intolleranza verso una maggiore integrazione Ue la pensa come Salvini. Una giornalista non certo di sinistra come Flavia Perina sulla Stampa si chiede oggi "ma quale Nazione, quale sovranità, quale fierezza italiana se non si è capaci di rispettare chi è al vertice della Repubblica, capo delle Forze armate che hanno appena sfilato in via dei Fori Imperiali, massimo rappresentante dell'unità nazionale?". Tra l'altro, tra le grandi feste civili italiane, il 2 giugno è quella fatta "su misura" di un esecutivo delle destre. Autogol.

STRAGE AL CASELLO. Sono impressionanti le immagini del gravissimo incidente a Rosignano (Livorno). Un casello autostradale divelto, auto distrutte, tre morti e sette feriti. Una scena apocalittica. A provocare l'incidente un'auto fuori controllo, forse un malore di chi era alla guida. Sono da poco passate le 13 quando sulla barriera di Rosignano, dove finisce l’autostrada A12 e inizia l’Aurelia, piomba a tutta velocità una Honda Hrv nera. Sbatte contro il muro tipo New Jersey sulla destra della corsia e travolge un'auto in coda per pagare il pedaggio, una 500 rossa. Le due macchine si ribaltano, addirittura sradicano il casello. Anche una Hyundai rossa con a bordo una famiglia ucraina viene colpita. Illeso per miracolo il casellante.

REFERENDUM 30 ALL'ORA. Non se lo aspettava Matteo Lepore, sindaco Pd di Bologna: il comitato dei garanti del Comune ha preso in contropiede tutti e dato l'ok al referendum consultivo sul limite dei 30 all'ora in molte zone della città. La consultazione è proposta da FdI, Lega e FI. Di "Città 30" il sindaco ha fatto una bandiera. I dati ad aprile registravano già una diminuzione del 16% degli incidenti e ben 73 feriti in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Ora la palla è in mano alla destra, che deve raccogliere 9 mila firme in tre mesi, con l'estate di mezzo. Non sembra un'impresa impossibile e uno stop via referendum sarebbe una mazzata sui 30 all'ora non solo a Bologna, in prospettiva.

Vi segnalo inoltre in breve:

LINEA ROSSA DI TRUMP. Una condanna di Trump al carcere sarebbe difficile da digerire per i suoi sostenitori e sarebbe un "punto di rottura", una linea rossa da non valicare. L'avvertimento è dello stesso ex presidente che, senza scendere nei dettagli di quello che potrebbe accadere, lancia così quella che appare come una velata minaccia. "Per me è ok" il carcere ma "non penso che il pubblico lo sopporterebbe", ha spiegato a Fox.

TRATTATIVA PER GAZA. Hamas vuole il cessate il fuoco permanente e un ritiro completo dell’Idf dalla Striscia di Gaza in cambio di tutti gli ostaggi ancora vivi. La partita per una tregua dopo otto mesi di guerra si gioca tutta su questo punto.Ci sono ancora molti dettagli da definire. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha chiesto senza mezzi termini alla Knesset di accettare la proposta di accordo tra Israele e Hamas.

IL MESSICO È DONNA. Attesi oggi i primi risultati delle elezioni presidenziali del Messico, che si avvia a essere guidato per la prima volta da una donna. La candidata ex capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, scienziata, è in netto vantaggio. Un voto sempre più nel sangue: altri due i morti ieri, in attacchi ai seggi elettorali; poche ore prima ucciso un candidato comunale.

ZELENSKY E I BAMBINI RAPITI. Il presidente ucraino Zelensky batte sul tema dei bambini ucraini rapiti: sono ventimila, sostiene. Portati in Russia per essere rieducati e russificati, secondo l'ideologia putiniana che nega l'esistenza dell'Ucraina. "Insieme li riporteremo indietro, conosciamo i loro nomi", assicura. E accusa la Cina di aiutare la Russia a far fallire il vertice di pace in Svizzera del 15-16 giugno.

INCENTIVI AUTO. Dalle 10 di oggi tornano, con regole nuove, gli incentivi (Ecobonus) all'acquisto di auto, motocicli, ciclomotori e veicoli commerciali, purché a basse emissioni. Più precisamente, quella che parte da oggi è la piattaforma su cui si possono prenotare i contributi pubblici. Ecco tutte le cose da sapere.

LAVORI PER L'ESTATE. Sono oltre 40mila le opportunità di lavoro tramite agenzie per il lavoro in arrivo con l'estate. Le figure sono quelle classiche per l'estate: animatori e operatori per centri estivi, receptionist, cassieri stagionali, camerieri, barman, bagnini, addetti ai servizi di spiaggia e guardiani anche alla prima esperienza e poi ancora: dj e tecnici suono, audio, luci, addetti al booking, addetti ai rifugi alpini. Sul sito di Assolavoro c'è l'elenco delle principali Agenzie accreditate.

GIADA ZANOLA. Giada Zanola era ancora viva quando il suo ex compagno Andrea Favero l’ha gettata dal cavalcavia dell’autostrada A4, a Vigonza, in provincia di Padova. L'ipotesi è emersa dall’autopsia: non sarebbero stati evidenziati segni di strangolamento, o ferite di arma da taglio sul corpo della donna. È comunque possibile che Favero l’abbia tramortita per riuscire a sollevarne il corpo oltre la ringhiera alta due metri.

ALLERTA GIALLA MALTEMPO. Italia ancora sotto la pioggia: allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Ieri grandine e trombe marine. Allagato l'aeroporto di Pisa per un temporale. Danni nel Modenese. Trovati due corpi dei tre ragazzi dispersi da venerdì nel fiume Natisone, in provincia di Udine.

TAGLI AI COMUNI. Non ci saranno sconti, le forbici del governo taglieranno dappertutto. Tagli che impongono agli enti locali cinque anni di sacrifici, trasversali a tutti i colori politici, anche a quelli dei partiti di centrodestra. Paga di più chi ha ricevuto più fondi Pnrr. Per ora il provvedimento è stato congelato a dopo le europee. Ma il "principio Pnrr" resta. Giorgetti lo ha messo in chiaro, devono pagare coloro che hanno ricevuto "regali" con il Pnrr.

SI È ROTTO SCALVINI. Tegola per Luciano Spalletti. Il sogno Europeo di Giorgio Scalvini dell'Atalanta si trasforma in un incubo. Il difensore, nel recupero contro la Fiorentina, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La difesa azzurra ha già perso Acerbi: a Coverciano arriva Gatti. Nei playoff di Serie B il Venezia batte la Cremonese ed è promossa in A.

Buona giornata su Today.it