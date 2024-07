Dov'è Giacomo Bozzoli, nuova allerta per forti temporali, da oggi cambiano i tappi delle bottiglie e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 3 luglio 2024.

DOV'È BOZZOLI? Non finisce mai il "giallo di Marcheno", la scomparsa l'8 ottobre del 2015 dell'imprenditore 50enne Mario Bozzoli. Il nipote Giacomo Bozzoli, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio, è svanito nel nulla. Insieme alla compagna e al figlio di otto anni. È irreperibile da lunedì, quando i carabinieri hanno suonato al campanello della sua villa per dare esecuzione alla sentenza con la quale la Cassazione ha confermato la doppia condanna all'ergastolo. Ma da casa sarebbe via da una decina di giorni. Ci sono voluti nove anni per condannarlo, ora è introvabile: lo cercano in tutta Europa, impossibile un transito non rilevato in aeroporti, frontiere non Ue, porti e hotel. Una sparizione che con il trascorrere delle ore assume sempre più i contorni di una fuga. Il passaporto non gliel'avevano mai ritirato.

STRADA IN SALITA PER LE PEN. Numeri alla mano, Marine Le Pen è quasi certa che non avrà la maggioranza assoluta di seggi (289 deputati) al secondo turno delle elezioni francesi. Gli inviti a fare barriera contro il Rassemblement national si sono moltiplicati, il voto di domenica sarà un referendum su Le Pen, per l'ennesima volta. La tattica della desistenza, la rinuncia dei candidati più deboli ammessi al ballottaggio per favorire i migliori avversari dei lepenisti, crea un soggetto informe ma animato da un obiettivo comune: la difesa della République.

CAMBIANO I TAPPI. Da oggi non si possono più vendere in nessun paese europeo bottiglie e contenitori di bevande con il famoso tappo di plastica. Obiettivo è evitare la dispersione di ulteriore plastica in natura. La applicazione della direttiva europea riguarda anche i cartoni del latte o i brik dei succhi di frutta, mentre non si applica ai contenitori superiori ai tre litri oppure quelli con tappi di metallo o vetro. I produttori non hanno scelta: qualsiasi stock di bottiglie non conforme alla legislazione Ue dovrà essere ritirato dal mercato. Un piccolo cambiamento che avrà un impatto positivo sull'ambiente.

UN GIORNO DI MALTEMPO. Allerta gialla per il maltempo in nove regioni d'Italia, in arrivo forti temporali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto. Ieri un violento acquazzone in Piazza del Campo ha fatto rinviare il Palio di Siena. Da domani netto miglioramento ovunque. La strada regionale di Cogne resterà chiusa per almeno un mese, ha annunciato Musumeci. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata nel pomeriggio ad Aosta, alla Centrale unica del soccorso. Ha annunciato 10 milioni per sostenere il settore ricettivo e la ristorazione a Cogne e Cervinia. Poi ha proposto: "Porteremo i turisti qui con l'elicottero". Non sembra realistico, se non per pochissimi.

L'ASSALTO DI SASSARI. Sono stati utilizzati fucili d'assalto e munizioni non reperibili in Italia per l'assalto del 28 giugno scorso a Sassari la banda entrata in azione nella sede Mondialpol ha usato materiale che viene commercializzato nelle armerie e non è in dotazione a forze armate e forze dell’ordine. I proiettili con ogiva a espansione, perforanti, sono munizioni da guerra che perforano i mezzi blindati e possono anche sfondare un vetro di sicurezza. I carabinieri hanno rischiato grosso. Per miracolo non si contano i morti.

SATNAM LASCIATO MORIRE. Ha guardato il bracciante Satnam Singh agonizzare, l'ha scaricato come immondizia, condannandolo a morte. Antonello Lovato, 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio. Il suo comportamento? "Disumano e lesivo dei più basilari valori di solidarietà", si legge nell'ordinanza. "Con un soccorso adeguato Satnam si sarebbe salvato".

LA LETTERA DI MELONI. Giorgia Meloni va al contrattacco e lo fa con una lettera rivolta ai dirigenti del partito. Non scrive mai la parola "fascismo", ma si è resa conto che tacere sugli impulsi antisemiti ed estremisti presenti nel movimento giovanile di Fratelli d'Italia era ormai impossibile: "Non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del Novecento".

MATERNITA' SURROGATA. Il centrodestra si spacca sul disegno di legge contro la gestazione per altri in discussione al Senato. La proposta di modifica presentata dalla Lega, che chiedeva un inasprimento delle pene, è stata bocciata in commissione Giustizia. A votare contro sono stati Fratelli d'Italia e Forza Italia, oltre a tutte le opposizioni. Diverse sensibilità sul tema.

BIDEN STANCO. Biden attribuisce alla stanchezza la terrificante performance nel dibattito tv contro Trump. "Non sono stato intelligente: non ho ascoltato il mio staff, ho deciso di viaggiare intorno al mondo per 15 fusi orari", afferma il presidente Usa. Ma i timori sulle sue condizioni di salute ormai dilagano e, se si votasse oggi, la vittoria di Trump non sarebbe in discussione.

ORBAN A KIEV. Molto significativo il viaggio a Kiev da Zelensky del premier ungherese Orban: era l'unico tra i leader europei a non aver ancora visitato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, è stato il meno generoso nell'accoglienza dei profughi, è tra i pochi politici ad aver mantenuto relazioni decenti con Mosca. Ieri ha spiazzato tutti: "Serve un cessate il fuoco". Vuole dare un senso al semestre di presidenza ungherese, non sarà semplice.

GIOVANI UCCISI IN CISGIORDANIA. Quattro palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco israeliano nel campo di Nur Shams, nella Cirgiordania. Il campo ha visto un'ondata di violenza nelle ultime settimane, con un aumento mai visto dei raid e degli attacchi da parte di coloni israeliani.

SINNER-BERRETTINI. Oggi nel secondo turno di Wimbledon il derby azzurro Sinner-Berrettini: non dovrebbe iniziare prima delle 17.45 (diretta Sky). In campo anche Fognini, Sonego e Paolini.

